Fashion 02.03.2026

Η Demi Moore επανέφερε το Hollywood glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards με μια δημιουργία Schiaparelli

Η Demi Moore σε μια glamour εμφάνιση στα Actor Awards 2026 με δημιουργία Schiaparelli, που την έκανε να ξεχωρίσει στη μεγάλη βραδιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της με νέο bob haircut στην πασαρέλα του οίκου Gucci κατά τη διάρκεια της Milan Fashion Week, η Demi Moore εντυπωσίασε ξανά στο κόκκινο χαλί των Actor Awards. Φέτος, η θεματική του red carpet, «Reimagining Hollywood Glamour From the ’20s and ’30s», που ορίστηκε από το ELLE, ενέπνευσε την ηθοποιό να φορέσει ένα Schiaparelli Couture φόρεμα με γλυπτική μαύρη σιλουέτα και θεατρική λευκή τούλινη ουρά στο πίσω μέρος. Το look ολοκληρώθηκε με ασημένια κοσμήματα και pointed-toe heels, συνδυάζοντας vintage glamour και σύγχρονη φινέτσα.

Η 63χρονη ηθοποιός είναι υποψήφια φέτος μαζί με το υπόλοιπο cast της σειράς Landman, για το βραβείο Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series. Την προηγούμενη χρονιά, είχε κερδίσει το βραβείο Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role για την ταινία The Substance, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της παρουσία στη βιομηχανία.

https://www.instagram.com/demimoore/

Διάβασε επίσης: Vintage glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards 2026 – Τα πιο εντυπωσιακά looks

Η αγάπη για τη δουλειά της και η σύνδεση με το κοινό

Μιλώντας για τη σειρά Landman, τόνισε την ευγνωμοσύνη της για την πορεία της: «Είναι εκπληκτικό που συνεχίζω να κάνω αυτό που αγαπώ. Νιώθω ακόμα δέος που ανήκω σε αυτή την κοινότητα και που συνεχίζω να έχω ευκαιρίες για να εξελίσσομαι. Ο Andy Garcia είπε προχθές, είμαστε και οι δύο μέρος αυτής της σειράς με τον Taylor Sheridan, ‘Δεν είναι απίστευτο; Είμαστε ακόμα στο μενού».

Η εμφάνιση της Demi Moore στο κόκκινο χαλί των Actor Awards φέρνει μια αίσθηση διαχρονικού Hollywood glamour, αποδεικνύοντας ότι η ηθοποιός συνεχίζει να εκπλήσσει και να εμπνέει, τόσο με την παρουσία της όσο και με την καριέρα της.

Διάβασε επίσης: Η Hailey Bieber φέρνει το lingerie dressing στο επίκεντρο του ανοιξιάτικου street style

Δες κι αυτό…

Demi Moore Fashion SAG AWARDS Schiaparelli
