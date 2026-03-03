Διακόσμηση 03.03.2026

Αυτό το αντικείμενο στην είσοδο χαλάει όλη την ενέργεια του σπιτιού

Κάνε ένα μικρό «ξεκαθάρισμα» και θα εκπλαγείς από το πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η αίσθηση του σπιτιού σου, απλώς και μόνο επειδή απελευθέρωσες την είσοδο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η είσοδος του σπιτιού δεν είναι απλώς ένα πέρασμα. Είναι το πρώτο σημείο που βλέπεις όταν γυρίζεις κουρασμένος από τη δουλειά, αλλά και η πρώτη εικόνα που αντικρίζουν οι καλεσμένοι σου. Είναι, με λίγα λόγια, το «καλωσόρισμα» του χώρου σου. Κι όμως, υπάρχει ένα αντικείμενο που συχνά βρίσκεται εκεί και μπορεί να χαλάει όχι μόνο την αισθητική, αλλά και την αίσθηση ηρεμίας και τάξης που θέλεις να αποπνέει το σπίτι σου: η υπερφορτωμένη παπουτσοθήκη ή ακόμα χειρότερα, τα παπούτσια σκορπισμένα στο πάτωμα.

Μπορεί να φαίνεται πρακτικό να αφήνεις τα παπούτσια σου ακριβώς δίπλα στην πόρτα. Άλλωστε, τα βγάζεις με το που μπαίνεις. Όμως όταν η είσοδος γεμίζει με ζευγάρια που δεν χρησιμοποιούνται καθημερινά, με αθλητικά, μπότες εκτός εποχής και παντόφλες, το αποτέλεσμα είναι οπτικό χάος. Και το οπτικό χάος επηρεάζει άμεσα τη διάθεσή μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ακαταστασία αυξάνει το άγχος και μειώνει την αίσθηση ελέγχου. Αν λοιπόν το πρώτο πράγμα που βλέπεις μπαίνοντας είναι ένας σωρός από παπούτσια, ο εγκέφαλός σου λαμβάνει το μήνυμα «εκκρεμότητα» και «ακαταστασία».

pexels.com

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 5 deco trends που θα σε βοηθήσουν να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου

Πέρα από την εικόνα, υπάρχει και το θέμα της ενέργειας, είτε το δεις από την οπτική του feng shui είτε απλώς της ψυχολογίας του χώρου. Η είσοδος θεωρείται το σημείο από όπου «μπαίνει» η ενέργεια στο σπίτι. Όταν αυτό το πέρασμα είναι μπλοκαρισμένο ή ακατάστατο, δημιουργείται μια αίσθηση βάρους. Αντί να σε καλωσορίζει ένας καθαρός, φωτεινός χώρος, σε υποδέχεται μια εικόνα που θυμίζει αποθήκη. Η λύση δεν είναι να εξαφανίσεις τα παπούτσια, είναι να τα οργανώσεις σωστά. Κράτησε στην είσοδο μόνο όσα χρησιμοποιούνται καθημερινά. Επένδυσε σε μια κλειστή παπουτσοθήκη ή σε ένα κομψό καλάθι που κρύβει την ακαταστασία. Αν ο χώρος είναι μικρός, προτίμησε κάθετες λύσεις αποθήκευσης για να ελευθερώσεις το πάτωμα. Το κλειδί είναι να δημιουργήσεις «αναπνοή» στον χώρο.

pexels.com

Παράλληλα, μπορείς να ενισχύσεις τη θετική αίσθηση της εισόδου με μικρές πινελιές: έναν καθρέφτη που αντανακλά το φως, ένα μικρό φυτό που προσθέτει ζωντάνια ή ένα διακριτικό φωτιστικό που κάνει τον χώρο πιο ζεστό. Όταν η είσοδος είναι τακτοποιημένη, το σπίτι μοιάζει αμέσως πιο περιποιημένο ακόμη κι αν τα υπόλοιπα δωμάτια δεν είναι τέλεια οργανωμένα.

pexels.com

Μην υποτιμάς τη δύναμη της πρώτης εντύπωσης, ακόμα κι αν αφορά εσένα τον ίδιο. Το σπίτι είναι το καταφύγιό σου. Αν η είσοδος είναι καθαρή, φωτεινή και λειτουργική, δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας από το πρώτο βήμα. Αντίθετα, η ακαταστασία στην πόρτα λειτουργεί σαν μικρή καθημερινή υπενθύμιση εκκρεμοτήτων.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Βαριέσαι να καθαρίσεις; Αυτές είναι οι δουλιές που μπορείς να κάνεις ακόμα και όταν κάθεσαι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διακόσμηση παπούτσια σπίτι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Drew Barrymore θυμάται την πιο ατίθαση περίοδο της ζωής της

Η Drew Barrymore θυμάται την πιο ατίθαση περίοδο της ζωής της

03.03.2026
Επόμενο
Rose water chrome nails: Η παιχνιδιάρικη τάση για τα νύχια της άνοιξης 2026

Rose water chrome nails: Η παιχνιδιάρικη τάση για τα νύχια της άνοιξης 2026

03.03.2026

Δες επίσης

Rose water chrome nails: Η παιχνιδιάρικη τάση για τα νύχια της άνοιξης 2026
Beauty

Rose water chrome nails: Η παιχνιδιάρικη τάση για τα νύχια της άνοιξης 2026

03.03.2026
4 fashion κομμάτια στα οποία αξίζει να επνδύσεις μέσα στην άνοιξη
Fashion

4 fashion κομμάτια στα οποία αξίζει να επνδύσεις μέσα στην άνοιξη

03.03.2026
Αυτά είναι τα 3 πιο ανταγωνιστικά ζώδια ever
Life

Αυτά είναι τα 3 πιο ανταγωνιστικά ζώδια ever

03.03.2026
Αυτό είναι το καθημερινό ρόφημα που αντί να σε ενυδατώνει, σε αφυδατώνει
Life

Αυτό είναι το καθημερινό ρόφημα που αντί να σε ενυδατώνει, σε αφυδατώνει

02.03.2026
Κάνε τη νηστεία πιο γευστική με αυτή τη μελιτζανοσαλάτα
Food

Κάνε τη νηστεία πιο γευστική με αυτή τη μελιτζανοσαλάτα

02.03.2026
Πώς λίγα λεπτά έξω μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του οργανισμού
Life

Πώς λίγα λεπτά έξω μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του οργανισμού

02.03.2026
Το κόλπο με τη ζώνη στη βαλίτσα που κρατά τα ρούχα στη θέση τους
Life

Το κόλπο με τη ζώνη στη βαλίτσα που κρατά τα ρούχα στη θέση τους

02.03.2026
Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά
Life

Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά

02.03.2026
Τα 6 διακοσμητικά λάθη στο υπνοδωμάτιο που χαλάνε την αισθητική του χώρου
Life

Τα 6 διακοσμητικά λάθη στο υπνοδωμάτιο που χαλάνε την αισθητική του χώρου

02.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών