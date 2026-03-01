Διακόσμηση 01.03.2026

Βαριέσαι να καθαρίσεις; Αυτές είναι οι δουλιές που μπορείς να κάνεις ακόμα και όταν κάθεσαι

spiti
Απλές καθημερινές κινήσεις που φέρνουν τάξη και ηρεμία στο σπίτι σου, ακόμη και όταν δεν έχεις πολλή ενέργεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η καθημερινότητα μπορεί να είναι εξαντλητική και η οργάνωση του σπιτιού συχνά φαίνεται σαν μια αποστολή χωρίς τέλος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να σηκωθείς καν από τον καναπέ για να ξεκινήσεις. Μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά, φέρνοντας αίσθηση τάξης και ηρεμίας στον χώρο σου χωρίς κόπο.

Ακόμα και όταν αισθάνεσαι κουρασμένος ή έχεις λίγη ενέργεια, υπάρχουν σημεία στο σπίτι που μπορείς να οργανώσεις καθισμένος ή ακόμη και ξαπλωμένος. Μικρές νίκες στη μάχη κατά της ακαταστασίας μπορούν να σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο ήρεμος και να αποκτήσεις έλεγχο στον χώρο σου.

5 σημεία που μπορείς να οργανώσεις όταν κάθεσαι:

1. Τσάντες και πορτοφόλια

Αν έχεις περισσότερες από μία τσάντες ή πορτοφόλια, είναι πιθανό να γίνονται χώροι για κάθε είδους μικροαντικείμενα, από παλιά wrappers μέχρι χαμένα lip gloss. Αδειάζοντάς τα σε ένα δίσκο και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα, νιώθεις αμέσως πιο ανάλαφρος.

2. Κομοδίνα

Τα κομοδίνα συγκεντρώνουν αθόρυβα πολλά αντικείμενα. Μισοδιαβασμένα βιβλία, φορτιστές, παλιά φάρμακα. Αφού τα καθαρίσεις, ο χώρος γίνεται πιο ήρεμος και ο ύπνος πιο χαλαρός.

3. Συρτάρια

Ένα γρήγορο «σβήσιμο» της ακαταστασίας σε ένα συρτάρι μπορεί να αλλάξει την αίσθηση ολόκληρου δωματίου. Χρησιμοποίησε μικρά δοχεία ή μπολάκια που ήδη έχεις για να ξεχωρίσεις τα μικροαντικείμενα.

4. Σημεία για χαρτιά

Οι γωνίες όπου αφήνουμε αλληλογραφία, κουπόνια ή χαρτιά γίνονται γρήγορα ακατάστατες. Αφιέρωσε λίγα λεπτά για να τα τακτοποιήσεις, ακόμη και καθισμένος στον καναπέ.

5. Ψηφιακός χώρος

Το κινητό, το tablet ή ο υπολογιστής σου χρειάζονται επίσης καθαρισμό. Διαγράψε παλιές φωτογραφίες, screenshots ή emails. Αυτή η μικρή συνήθεια μπορεί να γίνει ξαπλωμένος με μια κούπα τσάι στο χέρι.

