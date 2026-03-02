Mad TV News 02.03.2026

Mad Tech News: Τα iPod Classic ξανά στη μόδα και μεγάλα updates στο The Sims 4

Στο τελευταίο επεισόδιο των Mad Tech News παρουσιάζονται οι πιο φρέσκες ειδήσεις στον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο των MadTech News, παρουσιάστηκαν τα πιο φρέσκα νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming, με όλα τα trends και τις κυκλοφορίες που αξίζει να ξέρει κανείς.

Η Gen Z στρέφεται ξανά στο iPod, αναζητώντας μεταχειρισμένες συσκευές μέσω eBay και Facebook Marketplace για μουσική χωρίς notifications και ψηφιακό θόρυβο. Τα πιο δημοφιλή μοντέλα είναι το iPod Classic και το iPod Nano, παρά το γεγονός ότι η Apple σταμάτησε τη σειρά το 2022. Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις αυξήθηκαν έως και 25% την περασμένη χρονιά. Το trend ονομάζεται friction maxing και αφορά την επιλογή πιο χειροπιαστών εμπειριών, όπως το να επιλέγεις μόνος σου τα τραγούδια σου.

Διάβασε επίσης: Mad Tech News: To Gemini ξεπερνά 750 εκατ. χρήστες και το Fear Effect 2 επιστρέφει

Στον τομέα των λειτουργικών συστημάτων, η Microsoft δοκιμάζει μια νέα έκδοση των Windows 11, όπου το Microsoft Copilot ενσωματώνεται τόσο στη γραμμή εργασιών όσο και στην εξερεύνηση αρχείων. Στόχος είναι η γρήγορη και ακριβής αναζήτηση πληροφοριών από ημερολόγια, email και τοπικά αρχεία, ενώ η γραμμή εργασιών λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος διαχείρισης για AI agents. Παράλληλα, η Google φέρνει το Gemini στα files του Android, επιτρέποντας ερωτήσεις πάνω σε PDF χωρίς να χρειάζεται να τα ανοίξεις.

Στον χώρο του gaming, το Dissidia: Duellum Final Fantasy είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα για iOS και Android. Το νέο κεφάλαιο ταξιδεύει τους ήρωες του σύμπαντος Final Fantasy στο Τόκιο, σε ένα τρία με τρία team boss battle format, με τις ομάδες να μάχονται ταυτόχρονα για να εξολοθρεύσουν ισχυρά bosses. Αγαπημένοι χαρακτήρες όπως οι Warrior of Light, Cloud Strife και Lightning θα είναι διαθέσιμοι, με νέους χαρακτήρες να προστίθενται στη συνέχεια.

Επιπλέον, το The Sims 4 αποκάλυψε το νέο roadmap περιεχομένου για το 2026. Κεντρικό ρόλο θα έχει η αυτονομία των Sims, με βελτιώσεις στον ύπνο, στις οικογενειακές σχέσεις και γενικότερα στη διαχείριση καθημερινών δραστηριοτήτων. Οι δημιουργοί υπόσχονται ότι 7 από τα 10 κορυφαία ζητήματα που απασχολούσαν τους παίκτες θα αντιμετωπιστούν σύντομα, υποσχόμενοι μια χρονιά γεμάτη σημαντικές αλλαγές στο gameplay.

Διάβασε επίσης: Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

gaming Tech news Τεχνολογία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 6 διακοσμητικά λάθη στο υπνοδωμάτιο που χαλάνε την αισθητική του χώρου

Τα 6 διακοσμητικά λάθη στο υπνοδωμάτιο που χαλάνε την αισθητική του χώρου

02.03.2026
Επόμενο
Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης έγιναν για πρώτη φορά γονείς

Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης έγιναν για πρώτη φορά γονείς

02.03.2026

Δες επίσης

Η Malu στο Unplugged Stories: «Το Greek Idol μου έδωσε το εισιτήριο για να δημιουργήσω την καριέρα μου»
Mad TV News

Η Malu στο Unplugged Stories: «Το Greek Idol μου έδωσε το εισιτήριο για να δημιουργήσω την καριέρα μου»

02.03.2026
O Gio Kay στο OK!: «Ετοιμάζω το πρώτο rap reality show στην Ελλάδα»
Mad TV News

O Gio Kay στο OK!: «Ετοιμάζω το πρώτο rap reality show στην Ελλάδα»

02.03.2026
Γιώργος Κακοσαίος στο Mad for Greekz: «Δημιουργώ τραγούδια για μένα πρώτα, όχι μόνο για την εποχή»
Mad TV News

Γιώργος Κακοσαίος στο Mad for Greekz: «Δημιουργώ τραγούδια για μένα πρώτα, όχι μόνο για την εποχή»

02.03.2026
Ο Stylianos στο Talk To MAD: «Την συμμετοχή μου για το Sing for Greece την έστειλα 3 ώρες πριν κλείσει η προθεσμία»
Mad TV News

Ο Stylianos στο Talk To MAD: «Την συμμετοχή μου για το Sing for Greece την έστειλα 3 ώρες πριν κλείσει η προθεσμία»

27.02.2026
Η Rosanna Mailan στο Talk to MAD: «Πριν βγω στη σκηνή του Sing for Greece έπαθα πρώτη φορά κρίση πανικού»
Mad TV News

Η Rosanna Mailan στο Talk to MAD: «Πριν βγω στη σκηνή του Sing for Greece έπαθα πρώτη φορά κρίση πανικού»

27.02.2026
Γιώργος Τοκμετζίδης στο Spill The Tea: «Δεν θεωρώ ότι σε κάνει μοντέλο 100% το GNTM»
Mad TV News

Γιώργος Τοκμετζίδης στο Spill The Tea: «Δεν θεωρώ ότι σε κάνει μοντέλο 100% το GNTM»

27.02.2026
H Χρυσάνθη και η Ανδρομάχη του project Solace μιλούν στο Talk To MAD
Mad TV News

H Χρυσάνθη και η Ανδρομάχη του project Solace μιλούν στο Talk To MAD

26.02.2026
H Κατερίνα Τόλιου στο Fitness O’ Clock: «Κάθε φορά που αγωνίζομαι με την Εθνική είναι μοναδικό συναίσθημα»
Mad TV News

H Κατερίνα Τόλιου στο Fitness O’ Clock: «Κάθε φορά που αγωνίζομαι με την Εθνική είναι μοναδικό συναίσθημα»

26.02.2026
Oι πρωταγωνιστές της παράστασης «ΒΑΣΣΑ – Μια Μητέρα!» στο Τalk To Mad
Mad TV News

Oι πρωταγωνιστές της παράστασης «ΒΑΣΣΑ – Μια Μητέρα!» στο Τalk To Mad

25.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών