Mad Tech News: Τα iPod Classic ξανά στη μόδα και μεγάλα updates στο The Sims 4

Στο τελευταίο επεισόδιο των MadTech News, παρουσιάστηκαν τα πιο φρέσκα νέα από τον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming, με όλα τα trends και τις κυκλοφορίες που αξίζει να ξέρει κανείς.

Η Gen Z στρέφεται ξανά στο iPod, αναζητώντας μεταχειρισμένες συσκευές μέσω eBay και Facebook Marketplace για μουσική χωρίς notifications και ψηφιακό θόρυβο. Τα πιο δημοφιλή μοντέλα είναι το iPod Classic και το iPod Nano, παρά το γεγονός ότι η Apple σταμάτησε τη σειρά το 2022. Σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις αυξήθηκαν έως και 25% την περασμένη χρονιά. Το trend ονομάζεται friction maxing και αφορά την επιλογή πιο χειροπιαστών εμπειριών, όπως το να επιλέγεις μόνος σου τα τραγούδια σου.

Στον τομέα των λειτουργικών συστημάτων, η Microsoft δοκιμάζει μια νέα έκδοση των Windows 11, όπου το Microsoft Copilot ενσωματώνεται τόσο στη γραμμή εργασιών όσο και στην εξερεύνηση αρχείων. Στόχος είναι η γρήγορη και ακριβής αναζήτηση πληροφοριών από ημερολόγια, email και τοπικά αρχεία, ενώ η γραμμή εργασιών λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος διαχείρισης για AI agents. Παράλληλα, η Google φέρνει το Gemini στα files του Android, επιτρέποντας ερωτήσεις πάνω σε PDF χωρίς να χρειάζεται να τα ανοίξεις.

Στον χώρο του gaming, το Dissidia: Duellum Final Fantasy είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα για iOS και Android. Το νέο κεφάλαιο ταξιδεύει τους ήρωες του σύμπαντος Final Fantasy στο Τόκιο, σε ένα τρία με τρία team boss battle format, με τις ομάδες να μάχονται ταυτόχρονα για να εξολοθρεύσουν ισχυρά bosses. Αγαπημένοι χαρακτήρες όπως οι Warrior of Light, Cloud Strife και Lightning θα είναι διαθέσιμοι, με νέους χαρακτήρες να προστίθενται στη συνέχεια.

Επιπλέον, το The Sims 4 αποκάλυψε το νέο roadmap περιεχομένου για το 2026. Κεντρικό ρόλο θα έχει η αυτονομία των Sims, με βελτιώσεις στον ύπνο, στις οικογενειακές σχέσεις και γενικότερα στη διαχείριση καθημερινών δραστηριοτήτων. Οι δημιουργοί υπόσχονται ότι 7 από τα 10 κορυφαία ζητήματα που απασχολούσαν τους παίκτες θα αντιμετωπιστούν σύντομα, υποσχόμενοι μια χρονιά γεμάτη σημαντικές αλλαγές στο gameplay.

