Mad Tech News: Από την ΑΙ αναβάθμιση του Firefox μέχρι τα ρεκόρ του GTA 5 και του Switch

Από τo Firefox με επιλογή απενεργοποίησης AI μέχρι τα ρεκόρ GTA 5 και Nintendo Switch, όλα τα tech updates σε ένα επεισόδιο

Η Χρύσα επιστρέφει με ένα ακόμα επεισόδιο των Mad Tech News, φέρνοντας στους tech lovers τα πιο πρόσφατα και συναρπαστικά νέα από τον χώρο της τεχνολογίας και του gaming. Από τις εξελίξεις στα browsers μέχρι τα πιο πρόσφατα ρεκόρ στον κόσμο του gaming, δεν λείπει τίποτα.

Η Mozilla ανοίγει νέο δρόμο με το Firefox, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν όλα τα AI-powered χαρακτηριστικά του browser. Η λειτουργία θα γίνει διαθέσιμη στο ευρύ κοινό στις 24 Φεβρουαρίου και παραμένει προαιρετική. Για όσους επιλέξουν να τη χρησιμοποιήσουν, το Firefox προσφέρει εργαλεία όπως chat box στο sidebar, link previews, ομαδοποίηση tabs, μετατροπή κειμένου σε PDF και μεταφράσεις, συνδυάζοντας τεχνολογία και ευελιξία στην περιήγηση.

Στον χώρο των social media, η Ευρώπη ετοιμάζει αυστηρότερους περιορισμούς για τους ανήλικους. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση προτίθεται να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ τα apps θα πρέπει να εφαρμόσουν αξιόπιστα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας. Παράλληλα, η Γαλλία προχωρά σε ανάλογο μέτρο για παιδιά κάτω των 15 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας και θέτοντας νέα δεδομένα στην προστασία των ανηλίκων online.

Στον κόσμο του gaming, το GTA 5 συνεχίζει να σπάει ρεκόρ με πάνω από 225 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως από το 2013 μέχρι σήμερα και συνολικά έσοδα 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι in-game αγορές σημείωσαν αύξηση 23%, δείχνοντας ότι οι παίκτες επιστρέφουν ξανά και ξανά. Ταυτόχρονα, η Nintendo ανακοίνωσε ότι το Switch έγινε η πιο πετυχημένη κονσόλα όλων των εποχών, ξεπερνώντας το ρεκόρ του DS με 155,37 εκατομμύρια πωλήσεις σε εννέα χρόνια.

Με αυτά τα updates, τα Mad Tech News συνεχίζουν να κρατούν το κοινό ενημερωμένο για τις τελευταίες τάσεις στην τεχνολογία και το gaming. Για περισσότερα νέα και tips, οι tech lovers μπορούν να επισκέπτονται το mad.gr και να παραμένουν πάντα μπροστά στις εξελίξεις.

