Η Hailey Bieber πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Άνοιξη 2026 της DKNY

Η DKNY Άνοιξη 2026 παρουσιάζει την Hailey Bieber σε μια ατμοσφαιρική καμπάνια με city chic στυλ και δημιουργικότητα
Το icon επιστρέφει. Η Hailey Bieber επανέρχεται δυναμικά ως το παγκόσμιο πρόσωπο της DKNY, συνεχίζοντας το επιτυχημένο storyline της προηγούμενης σεζόν με μια νέα, υψηλής αισθητικής καμπάνια για την Άνοιξη 2026.

Εμπνευσμένη από την ανατρεπτική καλλιτεχνική σκηνή της downtown Νέας Υόρκης των ’60s, η νέα καμπάνια της DKNY επαναπροσδιορίζει την έννοια του icon μέσα από ένα σύγχρονο, καλλιτεχνικό πρίσμα. Η Hailey εμφανίζεται στο επίκεντρο της καμπάνιας μέσα από μια ασπρόμαυρη φωτογραφική σειρά με looks από τη νέα συλλογή.

hailey_bieber

Το σκηνικό της καμπάνιας είναι ένα καλλιτεχνικό loft στη Νέα Υόρκη. Tο απόλυτο σκηνικό για δημιουργικές συναντήσεις και ιδέες. Εκεί, η Hailey εμφανίζεται αβίαστα κομψή: μία ανοιχτή καπαρντίνα με τζιν πουκάμισο, κομψά παντελόνια συνδυασμένα με loafers, αλλά και πιο τολμηρούς συνδυασμούς με crop top. Τα relaxed jeans και το blazer δίνουν ’90s διάθεση, ενώ το καπέλο New York Yankees από τη συνεργασία DKNY x Yankees ολοκληρώνει το πιο χαρακτηριστικό city look.

Η χρωματική παλέτα κινείται σε μαύρο, λευκό, μπεζ και denim. Οι statement τσάντες δίνουν την τελική πινελιά και κρατούν κάθε εμφάνιση καθαρά «New York», με την υπογραφή της DKNY.

hailey_bieber1

Με πυρήνα τη δημιουργικότητα και την επανεφεύρεση, η DKNY Άνοιξη 2026 αναδεικνύει την ουσία του σύγχρονου ντυσίματος. Η αυθεντική αισθητική της Hailey αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του brand από σεζόν σε σεζόν και μαζί δημιουργούν statement προτάσεις που ξεπερνούν τα όρια της μόδας.

