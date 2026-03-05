Πολλές κακές ειδήσεις; Πώς να προστατεύσεις την ψυχική σου υγεία από την υπερπληροφόρηση

Μικρές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να παραμένεις ενημερωμένος χωρίς να χάνεις την ψυχική σου ισορροπία μέσα στην υπερπληροφόρηση

Κάθε μέρα βυθιζόμαστε σε μια θάλασσα ειδήσεων που συχνά προκαλούν άγχος και αίσθημα ανησυχίας. Από τις αλλαγές στο κλίμα, τις φυσικές καταστροφές και τις γεωπολιτικές κρίσεις μέχρι τις οικονομικές αναταράξεις και τα καθημερινά περιστατικά που κυκλοφορούν στα social media, η καθημερινότητά μας μοιάζει να κυριαρχείται από αρνητικές πληροφορίες. Η συνεχής έκθεση σε αυτό το «μπαράζ» ανησυχητικών ειδήσεων μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε ανήμποροι, να μειώνει την ανθεκτικότητά μας και να επιβαρύνει την ψυχική μας υγεία.

Σε έναν κόσμο όπου η επικαιρότητα τρέχει ασταμάτητα και τα μέσα ενημέρωσης κατακλύζουν τα feeds μας, είναι σημαντικό να μάθουμε πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Δεν πρόκειται να αγνοήσουμε τα γεγονότα ή να κλείσουμε τα μάτια στις εξελίξεις, αλλά να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα όρια ώστε να παραμένουμε ενημερωμένοι χωρίς να χάνουμε την ψυχική μας ισορροπία.

Ο στόχος είναι να βρούμε τρόπους να αποστασιοποιηθούμε από την αρνητική πίεση, να αναπνέουμε σωστά και να εστιάζουμε σε ό,τι μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε, αντί να σπαταλάμε ενέργεια σε πράγματα που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να κατανοούμε την πραγματικότητα και ταυτόχρονα να διατηρούμε τη γαλήνη και την ψυχική μας ανθεκτικότητα.

Μην αποφεύγεις εντελώς τα μέσα

Αν και μπορεί να σε δελεάζει να κλείσεις την τηλεόραση ή να αποφύγεις τα social media, η πλήρης αποχή δεν βοηθά. Αντιθέτως, η συστηματική αλλά ελεγχόμενη έκθεση σε πληροφορίες μάς επιτρέπει να εξοικειωθούμε και να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Μπορείς να ξεκινήσεις απενεργοποιώντας ειδοποιήσεις για ορισμένες εφαρμογές και να επιλέγεις μόνος σου πότε θα ενημερώνεσαι.

Αναπνοή και αποσύνδεση

Μερικές φορές, η πίεση από τις τραγικές ειδήσεις μοιάζει αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος να αποσυνδεθείς είναι η συγκεντρωμένη αναπνοή. Πάρε λίγα λεπτά, εισπνέοντας και εκπνέοντας βαθιά. Αν η σκέψη σου αποσπάται, κλείσε τα μάτια για να διευκολύνεις τη συγκέντρωση και να μειώσεις την αντίδραση σου στα ερεθίσματα από το περιβάλλον.

Αποδοχή αντί για έλεγχο

Μπορεί να νιώθουμε την ανάγκη να ελέγχουμε τα πάντα γύρω μας, αλλά πολλά γεγονότα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Αντί να ξοδεύουμε ενέργεια σε άσκοπη ανησυχία, καλύτερα να επικεντρωνόμαστε σε ό,τι μπορούμε να επηρεάσουμε στην καθημερινότητά μας. Η αποδοχή και η εστίαση στο παρόν βοηθούν να διατηρήσουμε την ηρεμία μας και να μειώσουμε το άγχος.

Με λίγη προσοχή και συνειδητή διαχείριση των πληροφοριών, μπορούμε να παραμένουμε ενημερωμένοι χωρίς να επηρεάζεται η ψυχική μας ισορροπία. Η τεχνική είναι απλή: θέσε όρια, αναπνέε βαθιά και επικεντρώσου σε ό,τι έχεις πραγματικά τη δύναμη να ελέγξεις.

