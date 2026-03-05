Yolo 05.03.2026

Πολλές κακές ειδήσεις; Πώς να προστατεύσεις την ψυχική σου υγεία από την υπερπληροφόρηση

eidiseis
Μικρές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να παραμένεις ενημερωμένος χωρίς να χάνεις την ψυχική σου ισορροπία μέσα στην υπερπληροφόρηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε μέρα βυθιζόμαστε σε μια θάλασσα ειδήσεων που συχνά προκαλούν άγχος και αίσθημα ανησυχίας. Από τις αλλαγές στο κλίμα, τις φυσικές καταστροφές και τις γεωπολιτικές κρίσεις μέχρι τις οικονομικές αναταράξεις και τα καθημερινά περιστατικά που κυκλοφορούν στα social media, η καθημερινότητά μας μοιάζει να κυριαρχείται από αρνητικές πληροφορίες. Η συνεχής έκθεση σε αυτό το «μπαράζ» ανησυχητικών ειδήσεων μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε ανήμποροι, να μειώνει την ανθεκτικότητά μας και να επιβαρύνει την ψυχική μας υγεία.

Σε έναν κόσμο όπου η επικαιρότητα τρέχει ασταμάτητα και τα μέσα ενημέρωσης κατακλύζουν τα feeds μας, είναι σημαντικό να μάθουμε πώς να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Δεν πρόκειται να αγνοήσουμε τα γεγονότα ή να κλείσουμε τα μάτια στις εξελίξεις, αλλά να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα όρια ώστε να παραμένουμε ενημερωμένοι χωρίς να χάνουμε την ψυχική μας ισορροπία.

pexels

Διάβασε επίσης: Το φίλτρο κόλλησε και γνωστή streamer έχασε 140.000 ακόλουθους (Video)

Ο στόχος είναι να βρούμε τρόπους να αποστασιοποιηθούμε από την αρνητική πίεση, να αναπνέουμε σωστά και να εστιάζουμε σε ό,τι μπορούμε πραγματικά να ελέγξουμε, αντί να σπαταλάμε ενέργεια σε πράγματα που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να ενημερωνόμαστε, να κατανοούμε την πραγματικότητα και ταυτόχρονα να διατηρούμε τη γαλήνη και την ψυχική μας ανθεκτικότητα.

Μην αποφεύγεις εντελώς τα μέσα

Αν και μπορεί να σε δελεάζει να κλείσεις την τηλεόραση ή να αποφύγεις τα social media, η πλήρης αποχή δεν βοηθά. Αντιθέτως, η συστηματική αλλά ελεγχόμενη έκθεση σε πληροφορίες μάς επιτρέπει να εξοικειωθούμε και να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Μπορείς να ξεκινήσεις απενεργοποιώντας ειδοποιήσεις για ορισμένες εφαρμογές και να επιλέγεις μόνος σου πότε θα ενημερώνεσαι.

scrolling_kinito
pexels

Αναπνοή και αποσύνδεση

Μερικές φορές, η πίεση από τις τραγικές ειδήσεις μοιάζει αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος να αποσυνδεθείς είναι η συγκεντρωμένη αναπνοή. Πάρε λίγα λεπτά, εισπνέοντας και εκπνέοντας βαθιά. Αν η σκέψη σου αποσπάται, κλείσε τα μάτια για να διευκολύνεις τη συγκέντρωση και να μειώσεις την αντίδραση σου στα ερεθίσματα από το περιβάλλον.

Αποδοχή αντί για έλεγχο

Μπορεί να νιώθουμε την ανάγκη να ελέγχουμε τα πάντα γύρω μας, αλλά πολλά γεγονότα βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Αντί να ξοδεύουμε ενέργεια σε άσκοπη ανησυχία, καλύτερα να επικεντρωνόμαστε σε ό,τι μπορούμε να επηρεάσουμε στην καθημερινότητά μας. Η αποδοχή και η εστίαση στο παρόν βοηθούν να διατηρήσουμε την ηρεμία μας και να μειώσουμε το άγχος.

scrolling_kinito
pexels

Με λίγη προσοχή και συνειδητή διαχείριση των πληροφοριών, μπορούμε να παραμένουμε ενημερωμένοι χωρίς να επηρεάζεται η ψυχική μας ισορροπία. Η τεχνική είναι απλή: θέσε όρια, αναπνέε βαθιά και επικεντρώσου σε ό,τι έχεις πραγματικά τη δύναμη να ελέγξεις.

Διάβασε επίσης: Ο Ισπανός χάκερ που πλήρωνε 1 σεντ για πολυτελή ξενοδοχεία αξίας χιλιάδων ευρώ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

scroll social media ειδησεις
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η Barbie γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με την Barbie Dream Team

KINO ATHENS: Δείτε το πρόγραμμα του φεστιβάλ – Line-up announced

Release Athens x SNF Nostos: Jean-Michel Jarre

H Χριστίνα Λάππα παρουσιάζει την ατομική της έκθεση HUMAN forms στην CL Art Gallery

Όλη η ιστορία των One Direction στο βιβλίο A Whole Lotta History

Τάκης Ζαχαράτος: Ετοιμάζει θεατρική παράσταση αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη

Εντοπίστηκε χαμένο έργο του Rembrandt

Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ στο feed σου: Η γενιά του scrolling μπροστά στην πιο άγρια αλήθεια του ανοικτού πολέμου

Η Catherine Deneuve τιμά τη Marilyn Monroe με το βιβλίο Marilyn chérie

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»