Αποκαλύφθηκε το καστ της 2ης σεζόν του A Knight of the Seven Kingdoms

Η σειρά «A Knight of the Seven Kingdoms», που αποτελεί prequel του δημοφιλούς σύμπαντος του «Game of Thrones», ενισχύει το καστ της 2ης σεζόν με τρεις νέες σημαντικές προσθήκες. Η Lucy Boynton, ο Babou Ceesay και ο Peter Mullan εντάσσονται στη νέα σεζόν της παραγωγής, η οποία βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης.

Η είδηση έρχεται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της 1ης σεζόν της σειράς. Η ανανέωση της σειράς για 2η σεζόν είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, πριν ακόμη από την πρεμιέρα της πρώτης σεζόν.

Η 2η σεζόν θα βασιστεί στη δεύτερη νουβέλα του κύκλου «Tales of Dunk and Egg» του συγγραφέα George R.R. Martin με τίτλο «The Sworn Sword». Στη νέα ιστορία η Lucy Boynton θα υποδυθεί την Lady Rohanne, ο Babou Ceesay θα εμφανιστεί στον ρόλο του Ser Bennis και ο Peter Mullan θα ενσαρκώσει τον Ser Eustace Osgrey.

Η Lucy Boynton είναι γνωστή στο κοινό από τη συμμετοχή της στις παραγωγές «Bohemian Rhapsody» και «A Cruel Love: The Ruth Ellis Story». Ο Babou Ceesay έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων στις σειρές «Alien: Earth» και «Damilola, Our Loved Boy», ενώ ο Peter Mullan έχει ξεχωρίσει μέσα από συμμετοχές σε σειρές όπως «Ozark» και «I Swear».

Η σειρά «A Knight of the Seven Kingdoms» έχει ως πρωταγωνιστές τον Peter Claffey στον ρόλο του Ser Duncan «Dunk» the Tall και τον Dexter Sol Ansell στον ρόλο του Egg. Η ιστορία διαδραματίζεται περίπου 100 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» και βασίζεται στις νουβέλες «Tales of Dunk and Egg» του George R.R. Martin.

Η πρώτη σεζόν της σειράς γνώρισε ιδιαίτερα θετική υποδοχή από τους κριτικούς. Στην πλατφόρμα αξιολόγησης Rotten Tomatoes συγκέντρωσε ποσοστό θετικών κριτικών 94%. Οι ερμηνείες των Peter Claffey και Dexter Sol Ansell απέσπασαν θετικά σχόλια, ενώ οι θεατές του «Game of Thrones» εκτίμησαν ιδιαίτερα τον πιο προσωπικό τόνο της αφήγησης, τη μικρότερη διάρκεια των επεισοδίων και τη συμπαγή δομή της σεζόν που αποτελείται από 6 επεισόδια.

Τη σειρά δημιούργησαν από κοινού ο George R.R. Martin και ο Ira Parker, οι οποίοι εκτελούν και χρέη εκτελεστικών παραγωγών. Ο Ira Parker είναι επίσης ο showrunner της παραγωγής.

