David και Victoria Beckham: Μηνύματα αγάπης στον Brooklyn για τα γενέθλιά του

Ο David Beckham και η Victoria Beckham έστειλαν δημόσια τις ευχές τους στον γιο τους Brooklyn Peltz Beckham για τα 27α γενέθλιά του, παρά την έντονη οικογενειακή διαμάχη που έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης τους τελευταίους μήνες.

Ο Brooklyn Peltz Beckham είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση τον Ιανουάριο, όταν δημοσίευσε εκτενή ανακοίνωση στο Instagram στην οποία κατηγόρησε τους γονείς του ότι επιχείρησαν να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του Nicola Peltz Beckham. Η ανακοίνωση, έκτασης 6 σελίδων, αποκάλυπτε σοβαρή ρήξη στις οικογενειακές σχέσεις.

Παρά τη δημόσια αντιπαράθεση, ο David Beckham και η Victoria Beckham επέλεξαν να μην σχολιάσουν άμεσα τις κατηγορίες του γιου τους. Την Τετάρτη, ωστόσο, και οι δύο δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και ευχές για τα γενέθλιά του. Ο David Beckham ανάρτησε φωτογραφία από παλαιότερη οικογενειακή στιγμή σε πισίνα, όπου εμφανίζεται μαζί με τη Victoria Beckham και τον Brooklyn Beckham σε παιδική ηλικία. Στη λεζάντα έγραψε «27 σήμερα. Χρόνια πολλά, Bust, σε αγαπάμε».

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο David Beckham δημοσίευσε ασπρόμαυρη φωτογραφία με τον ίδιο και τον μικρό τότε Brooklyn Beckham, συνοδεύοντας την εικόνα με το μήνυμα «Χρόνια πολλά, Bust. Σε αγαπώ».

Το προσωνύμιο «Buster» αποτελεί το χαϊδευτικό που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια ο David Beckham για τον πρωτότοκο γιο του. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχει μάλιστα το συγκεκριμένο όνομα χαραγμένο ως τατουάζ στον λαιμό του. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν ο David Beckham, «από την ημέρα που γεννήθηκε τον αποκαλώ Buster».

Αντίστοιχα, η Victoria Beckham ανάρτησε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον Brooklyn Beckham όταν εκείνος ήταν νήπιο. Στο μήνυμά της έγραψε «Χρόνια πολλά για τα 27α γενέθλιά σου Brooklyn. Σε αγαπώ πάρα πολύ».

Η δημόσια ανταλλαγή ευχών πραγματοποιείται δύο μήνες μετά την εκτενή δήλωση του Brooklyn Peltz Beckham που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Στην ανάρτησή του είχε υποστηρίξει ότι αναγκάστηκε να απαντήσει επειδή οι γονείς του «συνέχιζαν να απευθύνονται στον Τύπο». Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του Victoria Beckham «ακύρωσε την κατασκευή του νυφικού της Nicola την τελευταία στιγμή πριν από τον γάμο», ενώ κατηγόρησε τη μητέρα του ότι «χορεύε με εντελώς ακατάλληλο τρόπο μαζί μου μπροστά σε όλους κατά τη διάρκεια της τελετής».

Ο Brooklyn Peltz Beckham υποστήριξε επίσης ότι η σύζυγός του Nicola Peltz Beckham «δεχόταν συστηματική έλλειψη σεβασμού από την οικογένειά μου» και ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του David Beckham αρνήθηκε να τον συναντήσει όταν το ζευγάρι ταξίδεψε για να τον επισκεφθεί στα γενέθλιά του. Μέχρι σήμερα, ο David Beckham και η Victoria Beckham δεν έχουν απαντήσει δημοσίως στις κατηγορίες του γιου τους.

