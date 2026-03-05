Η ανθεκτικότητα και η δημιουργικότητα στο επίκεντρο του Agora του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης φέρνει μαζί δημιουργούς και κοινό σε ένα διεθνές forum για τη δύναμη της ντοκιμαντέρ αφήγηση

Για περισσότερα από δύο δεκαετίες, το Agora, η επαγγελματική πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, παραμένει πιστό στον βασικό του στόχο: να προσφέρει ένα χώρο όπου νέοι και καταξιωμένοι δημιουργοί μπορούν να παρουσιάσουν τα έργα τους, να λάβουν εποικοδομητικά σχόλια και να δημιουργήσουν σημαντικές συνεργασίες. Το Agora δεν είναι απλώς ένα μέρος για pitching και masterclasses, είναι μια κοινότητα που ενισχύει την ανάπτυξη και την αλληλεπίδραση των δημιουργών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την ευρύτερη περιοχή.

Στόχος της πλατφόρμας είναι να δημιουργηθεί μια περιεκτική αγορά, όπου κάθε συμμετέχων νιώθει ασφαλής να παρουσιάσει το έργο του και να επωφεληθεί από την εμπειρία των επαγγελματιών του χώρου. Παρά τις προκλήσεις που συνεπάγεται η προσέλκυση μεγάλων διεθνών παικτών, το Agora παραμένει ελκυστικό για τους δημιουργούς, καθώς η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων είναι υψηλή και οι συνδέσεις που δημιουργούνται έχουν διάρκεια.

Ένα ιστορικό σημείο συνάντησης

Η Θεσσαλονίκη, διαχρονικά σταυροδρόμι πολιτισμών και ιδεών, φιλοξενεί ένα ευρύ πρόγραμμα με πάνελ, pitching sessions, masterclasses και άλλες δράσεις που αντιμετωπίζουν τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της ντοκιμαντέρ σκηνής. Από τις 8 έως τις 12 Μαρτίου, η πόλη μετατρέπεται σε κέντρο συζήτησης και συνεργασίας για δημιουργούς από όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Μία από τις σημαντικές καινοτομίες φέτος είναι η δημιουργία ενός Think Tank σε συνεργασία με την European Film Academy (EFA). Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διαμόρφωση της μελλοντικής στρατηγικής για τη θέση του ντοκιμαντέρ στην Ευρωπαϊκή κινηματογραφική κοινότητα. Παράλληλα, το 2027 η Αθήνα θα φιλοξενήσει τα European Film Academy Awards, αναδεικνύοντας τη σημασία του ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού πολιτισμού.

Doc Together και Agora Cross-Border

Το Agora συνεχίζει να ενισχύει έργα που επηρεάζονται από λογοκρισία, εκτοπισμό ή κρίση μέσα από την πρωτοβουλία Doc Together, ενώ φέτος λανσάρεται και το Agora Cross-Border για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και διεθνών συνεργατών, με την πρώτη παρουσίαση της Χώρας των Βάσκων να ξεχωρίζει.

Κατά τη διάρκεια του Thessaloniki Pitching Forum παρουσιάζονται 14 ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη από 17 χώρες, με έργα όπως το «Ashes» του Daham Alasaad και το «My Father Killed Bourguiba» της Fatma Riahi. Τα Docs in Progress φιλοξενούν 10 ταινίες σε post-production, μεταξύ αυτών το «Immortal Flowers» από την Ουκρανία και το «Landwards» από την Ιορδανία.

Κοινότητα και ανθεκτικότητα

Η επικεφαλής του Agora, Αγγελική Βέργου, τονίζει ότι, παρά τις αβεβαιότητες της βιομηχανίας και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η πλατφόρμα συνεχίζει να προσφέρει χώρο για τεκμηρίωση, υποστήριξη και διάλογο. Κάθε project, κάθε συνεργασία και κάθε συζήτηση αποτελούν επένδυση στο μέλλον, δημιουργώντας μια κοινότητα που στηρίζει την αυθεντική ανθρώπινη εμπειρία.

Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου, συνεχίζοντας να συνδέει δημιουργούς, κοινό και επαγγελματίες σε μια γιορτή της ντοκιμαντέρ κουλτούρας.

Κεντρική Εικόνα: https://filmfestival.gr/

