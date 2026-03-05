Christina Applegate: Βγήκε ραντεβού με τον Brad Pitt και τον εγκατέλειψε για έναν rock star

Η Christina Applegate θυμάται στο νέο της βιβλίο πώς εγκατέλειψε τον Brad Pitt στη βραδιά των MTV Video Music Awards του 1989 για τον τραγουδιστή των Skid Row Sebastian Bach

Η Christina Applegate αποκάλυψε μια απρόσμενη ιστορία από τα νεανικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι το 1989 εγκατέλειψε το ραντεβού της με τον Brad Pitt για να φύγει με τον τραγουδιστή Sebastian Bach. Η αποκάλυψη περιλαμβάνεται στο νέο βιβλίο της Christina Applegate με τίτλο «You With the Sad Eyes», το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου. Στο βιβλίο η ηθοποιός θυμάται μια στιγμή από την εποχή που ήταν μόλις 17 ετών και είχε συνοδεύσει τον Brad Pitt στη βραδιά των MTV Video Music Awards του 1989.

Διάβασε επίσης: Η Christina Applegate αποκαλύπτει την καθημερινότητά της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Ο Brad Pitt, ο οποίος τότε ήταν 25 ετών, δεν είχε ακόμη καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με την αφήγηση της Christina Applegate, οι δύο τους διατηρούσαν μια φιλική σχέση πριν από την εμφάνισή τους στη διοργάνωση.

Η Christina Applegate εξηγεί ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς των MTV Video Music Awards του 1989 είχε εντυπωσιαστεί από τον Sebastian Bach, τον τότε τραγουδιστή του συγκροτήματος Skid Row. Όπως γράφει στο βιβλίο της «Είχα περάσει όλη τη βραδιά κοιτάζοντας τον Sebastian Bach, ο οποίος τότε ήταν ένας εντυπωσιακός ροκ τραγουδιστής με μακριά μαλλιά και frontman των Skid Row».

Η ίδια περιγράφει με ειλικρίνεια: «Μισώ να το λέω έτσι, αλλά εκείνη την εποχή ο Brad Pitt προσπαθούσε ακόμη να χτίσει την καριέρα του ως ηθοποιός και δεν ήταν ακόμη ο Brad Pitt που έγινε αργότερα το όνειρο τόσων ανθρώπων». Η Christina Applegate αναφέρει ότι εκείνη τη βραδιά ένιωσε για πρώτη φορά ιδιαίτερα σίγουρη για τον εαυτό της. Όπως γράφει «Ένιωθα τόσο δυνατή και σίγουρη για τον εαυτό μου, ώστε όταν τελείωσε η τελετή βραβείων έφυγα με τον Sebastian Bach και όχι με τον Brad Pitt». Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο Brad Pitt παρέμεινε πίσω και οδήγησε τη μητέρα της Christina Applegate και τη φίλη της Lori Allison στο σπίτι μετά την εκδήλωση.

Η σύντομη σχέση των δύο έληξε μετά από εκείνη τη βραδιά. Η Christina Applegate αναφέρει ότι ο Brad Pitt δεν της μίλησε για πολλά χρόνια. Όπως σημειώνει «Τελικά συμφωνήσαμε ότι ήμουν απλώς ένα παιδί και παρότι άξιζε πολύ καλύτερη συμπεριφορά, ήρθε η στιγμή να συγχωρήσει το κορίτσι που τον άφησε για τον τραγουδιστή των Skid Row». Η Christina Applegate σχολιάζει με χιούμορ την εξέλιξη των πραγμάτων γράφοντας «Φυσικά ο Brad Pitt έγινε πλέον ο Brad Pitt που όλοι γνωρίζουν σήμερα και ο Sebastian Bach εξακολουθεί να έχει μακριά μαλλιά».

Μετά από εκείνα τα χρόνια η Christina Applegate παντρεύτηκε τον ηθοποιό Johnathon Schaech και αργότερα τον Ολλανδό μουσικό Martyn LeNoble. Ο Brad Pitt γνώρισε παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 1990 με την κινηματογραφική του καριέρα, ενώ στη συνέχεια αρραβωνιάστηκε τη Gwyneth Paltrow και παντρεύτηκε τις Jennifer Aniston και Angelina Jolie, με τους δύο γάμους να καταλήγουν σε διαζύγιο.

Την περίοδο εκείνη ο Sebastian Bach είχε ήδη σημειώσει επιτυχία στα μουσικά charts με τραγούδια των Skid Row όπως τα «18 and Life» και «Youth Gone Wild», ενώ λίγο αργότερα το τραγούδι «I Remember You» έφτασε μέχρι τη θέση 6 του Billboard Hot 100.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: «Πράσινο φως» για τη συνέχεια της F1 – Συζητήσεις για επιστροφή του Brad Pitt

Δες κι αυτό…