Ο Brendan Fraser και η Rachel Weisz επιστρέφουν στο The Mummy 4

Οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett, σκηνοθέτες της ταινίας «The Mummy 4», αποκάλυψαν ότι η επιστροφή των Brendan Fraser και Rachel Weisz στους ρόλους των Rick O’Connell και Evelyn O’Connell αντίστοιχα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν οι δύο πρωταγωνιστές δεν είχαν πειστεί απόλυτα από το σενάριο. Μιλώντας στο Entertainment Weekly στο πλαίσιο της προωθητικής περιοδείας για το «Ready or Not 2: Here I Come», οι δύο δημιουργοί περιέγραψαν τη νέα ταινία ως «πραγματικά, πραγματικά όμορφη και τρομακτική και επική, και είναι καταπληκτική».

Οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett, γνωστοί και από τα «Scream» του 2022 και «Scream 6» του 2023, ανέφεραν ότι ο μακροχρόνιος συνεργάτης τους William Sherrick ήταν εκείνος που τους εξασφάλισε το πρότζεκτ. Όπως αποκάλυψαν, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Abigail», ο William Sherrick τους ενημέρωσε ότι θα προσπαθούσε να τους εξασφαλίσει το επόμενο φιλμ της σειράς «The Mummy». Οι ίδιοι, όπως παραδέχθηκαν, δυσκολεύονταν να το πιστέψουν.

Διάβασε επίσης:

Ο Tyler Gillett δήλωσε ότι «έχουμε περάσει αρκετό καιρό σε αυτή τη δουλειά ώστε να γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν είναι πραγματικό μέχρι να γίνει πραγματικά πραγματικό. Όλα είναι θεωρητικά και είναι υπέροχο να επενδύεις ενέργεια σε εξαιρετικές ιδέες, αλλά έχουμε μάθει να κρατάμε τέτοιες ευκαιρίες σε μια απόσταση, γιατί είναι εύκολο να απογοητευτείς».

Ο Matt Bettinelli-Olpin πρόσθεσε ότι το σενάριο του Dave Coggeshall διαθέτει «όλη την καρδιά και τον χαρακτήρα που θα μπορούσε κανείς να ελπίζει», με τον Tyler Gillett να συμπληρώνει «Δεν νομίζω ότι ο Brendan Fraser και η Rachel Weisz θα εμπλέκονταν αν δεν αγαπούσαν το σενάριο. Και από όσα διάβασαν, πιστεύω ότι τους άρεσε πραγματικά. Είναι ένα καλό σενάριο. Θα είναι διασκεδαστικό να το γυρίσουμε».

Ο Brendan Fraser και η Rachel Weisz πρωταγωνίστησαν στο «The Mummy» το 1999 και επέστρεψαν στο «The Mummy Returns» το 2001. Η Rachel Weisz δεν συμμετείχε στο «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor» το 2008, όπου τον ρόλο της Evelyn ανέλαβε η Maria Bello. Η επιστροφή της Rachel Weisz στο νέο κεφάλαιο αφήνει να εννοηθεί ότι η αφήγηση της τρίτης ταινίας ενδέχεται να επαναπροσδιοριστεί. Στο σχετικό ερώτημα, ο Matt Bettinelli-Olpin απάντησε λακωνικά «Η Rachel είναι σε αυτή την ταινία», με τον Tyler Gillett να συμπληρώνει «Αυτό νομίζω ότι απαντά στην ερώτησή σας».

Το «The Mummy 4» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 19 Μαΐου 2028 από την Universal Pictures, με τους δημιουργούς να υπόσχονται ένα φιλμ που συνδυάζει συναίσθημα, τρόμο και κινηματογραφική κλίμακα αντάξια της ιστορίας της σειράς.

Διάβασε επίσης: The Mummy: Στα σκαριά η Μούμια που θα τιμά το κλασικό φιλμ του 1999

Δες κι αυτό…