Μουσικά Νέα 04.03.2026

Το οικογενειακό πορτρέτο του Elton John που εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου

elton_john
Ένα σπάνιο οικογενειακό πορτρέτο του Elton John, του συζύγου του David Furnish και των γιων τους εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα εντυπωσιακό πορτρέτο του σερ Elton John μαζί με τον σύζυγό του David Furnish και τους δύο γιους τους, Zachary και Elijah, παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τη διάσημη φωτογράφο Catherine Opie και αποτυπώνει την οικογένεια στο πολυτελές τους σπίτι στο Old Windsor, μαζί με τα δύο λαμπραντόρ τους, Joseph και Jacob.

Το πορτρέτο εκτίθεται στην αίθουσα Mary Weston Gallery, σηματοδοτώντας την έναρξη της έκθεσης Catherine Opie: To Be Seen. Η αποκάλυψή του προσφέρει μια σπάνια και προσωπική ματιά στην καθημερινότητα μιας από τις πιο εμβληματικές οικογένειες της μουσικής και του πολιτισμού.

Διάβασε επίσης: Τυφλός και συντετριμμένος, ο Elton John μιλά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει

«Το να φωτογραφηθεί η οικογένειά μας από την Catherine Opie και να εκτίθεται το έργο στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων αποτελεί τεράστια τιμή», δήλωσαν ο σερ Elton και ο David. «Είμαστε μεγάλοι θαυμαστές της δουλειάς της και περήφανοι που έχουμε τις όμορφες και συγκινητικές εικόνες της στη συλλογή μας».

Η Catherine Opie μίλησε για τη δημιουργία του πορτρέτου: «Έφτασα στο σπίτι του Elton και του David τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Γνώρισα τα αγόρια και τα σκυλιά και, ύστερα από ένα υπέροχο γεύμα όλοι μαζί, δημιούργησα αυτό το οικογενειακό πορτρέτο στη βιβλιοθήκη τους. Είναι πραγματικά τιμή να φωτογραφίζω τον Elton, τον David, τον Zachary και τον Elijah. Για μένα, αποτυπώνει την ανθρώπινη διάσταση του τι μπορεί να σημαίνει οικογένεια».

Ο σερ Elton και ο David παντρεύτηκαν το 2014, έχοντας προηγουμένως συνάψει σύμφωνο συμβίωσης το 2005. Οι γιοι τους γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας, με τον Zachary το 2010 και τον Elijah το 2013. Παράλληλα, η οικογένεια έχει αφιερωθεί στην υποστήριξη της LGBTQ+ κοινότητας και στην καταπολέμηση του HIV/AIDS μέσω του Elton John AIDS Foundation.

Η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Victoria Siddall, τόνισε: «Η Συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης παρουσιάζει πορτρέτα ανθρώπων που έχουν διαμορφώσει την ιστορία και τον πολιτισμό του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα πρόσωπα στους τοίχους μας και οι ιστορίες που αφηγούμαστε γι’ αυτά αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα εκατομμύρια επισκεπτών μας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω αυτό το σημαντικό πορτρέτο της οικογένειας Furnish-John, δια χειρός Catherine Opie, στη Συλλογή μας».

Η έκθεση προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να δει όχι μόνο τον διάσημο καλλιτέχνη, αλλά και την οικογενειακή του ζωή, αποτυπωμένη με ζεστασιά, ανθρωπιά και καλλιτεχνική ευαισθησία.

Διάβασε επίσης: Ο ρόλος του Elton John στο ταξίδι της απεξάρτησης του Eminem

Elton John Εθνική Πινακοθήκη Λονδίνου μουσική
