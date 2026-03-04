O Jonathan Anderson μετατρέπει τους Κήπους Tuileries σε ποιητική πασαρέλα για τον οίκο Dior

Η δεύτερη ready-to-wear συλλογή του Jonathan Anderson για τον οίκο Dior μετατρέπει τους κήπους των Tuileries σε μια ποιητική πασαρέλα γεμάτη λουλούδια

Στη δεύτερη ready-to-wear συλλογή του για τον οίκο Dior, ο δημιουργικός διευθυντής Jonathan Anderson αποφάσισε να αλλάξει εντελώς το σκηνικό της επίδειξης. Αντί για την κλασική λευκή σκηνή που στήνει συνήθως ο οίκος στους Κήπους του Tuileries Garden στο Paris, ο σχεδιαστής δημιούργησε ένα τεράστιο θερμοκήπιο γύρω από το εμβληματικό Bassin Octogonal.

Το σκηνικό έμοιαζε σχεδόν ονειρικό. Τεχνητά λουλούδια επέπλεαν στο νερό, δημιουργώντας την αίσθηση ότι είχαν ξεφύγει από τους διάσημους πίνακες με νούφαρα του Claude Monet που εκτίθενται στο Musée de l’Orangerie. Γύρω από το νερό τοποθετήθηκαν πράσινα παγκάκια με το λογότυπο Dior, μετατρέποντας το φυσικό τοπίο των κήπων σε μια ανοιχτή πασαρέλα όπου η μόδα συναντά την καθημερινή παριζιάνικη ζωή.

Dior Fall/Winter 2026-2027 Ready-to-Wear

Η συλλογή Fall/Winter 2026-2027 παρουσίασε μια πιο συγκεντρωμένη αισθητική σε σχέση με το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον οίκο. Ο σχεδιαστής έχτισε το σύνολο της πασαρέλας γύρω από 2 βασικές σιλουέτες που ισορροπούν ανάμεσα στο αρρενωπό και το θηλυκό στοιχείο.

Τα εμβληματικά Bar jackets εμφανίστηκαν με peplum γραμμή και συνδυάστηκαν με φουσκωτές μίνι φούστες, δημιουργώντας μια σύγχρονη εκδοχή των «flower women» που είχε φανταστεί ο ιδρυτής του οίκου, Christian Dior. Στον αντίποδα, oversized κοστούμια από καρό μάλλινα υφάσματα και σακάκια τύπου dinner jacket με σατέν πέτα συνδυάστηκαν με φαρδιά jeans, δημιουργώντας μια έντονη αλλά ισορροπημένη αντίθεση ανάμεσα στην κομψότητα και την ανεπιτήδευτη καθημερινότητα.

Η λογοτεχνία αποτέλεσε επίσης σημαντική πηγή έμπνευσης. Ο Anderson αναφέρθηκε στο ποίημα “À une passante” από τη συλλογή Les Fleurs du Mal του Charles Baudelaire, καθώς και στο μυθιστόρημα The Well of Loneliness της Radclyffe Hall, μια από τις πρώτες queer ιστορίες αγάπης στη λογοτεχνία. Οι 2 βασικές σιλουέτες της συλλογής αντανακλούσαν αυτή τη δυαδικότητα ανάμεσα στο αρρενωπό και το θηλυκό στοιχείο, δημιουργώντας μια διακριτική αλλά σαφή queer αισθητική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζαν και οι λεπτομέρειες των looks. Σε πολλά σύνολα εμφανιζόταν στο πίσω μέρος μια μικρή τουρνιούρα, ένα στοιχείο που γινόταν αντιληπτό μόνο όταν το μοντέλο περνούσε, θυμίζοντας την ιδέα του flâneur που παρατηρεί την παριζιάνικη ζωή στον δρόμο.

Τα μοτίβα με νούφαρα εμφανίστηκαν σε διάφορες μορφές σε όλη τη συλλογή, από oversized καρφίτσες μέχρι prints και τρισδιάστατα στοιχεία σε τσάντες και παπούτσια. Η επιλογή αυτή λειτουργούσε ως ένας φόρος τιμής στην αγάπη του Dior για τα λουλούδια, που αποτελούν διαχρονικό σύμβολο του οίκου.

Με τη νέα αυτή συλλογή, ο Jonathan Anderson αποδεικνύει ότι μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην κληρονομιά του Dior και μια πιο παιχνιδιάρικη, σύγχρονη προσέγγιση στη μόδα, μετατρέποντας την πασαρέλα σε μια εμπειρία όπου η φύση, η λογοτεχνία και το στυλ συνυπάρχουν με τρόπο φυσικό και σύγχρονο.

