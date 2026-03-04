TV 04.03.2026

YFSF: Αντίστροφη μέτρηση για τον 7ο κύκλο – Τα πρώτα ονόματα και η παρουσιάστρια

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται πολύ σύντομα, με όλα να δείχνουν πως ο 7ος κύκλος του YFSF θα ξεκινήσει με έντονο ενδιαφέρον
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον 7ο κύκλο του Your Face Sounds Familiar, με τον ANT1 να ετοιμάζεται να ανακοινώσει επίσημα το καστ μέσα στις επόμενες ημέρες. Το δημοφιλές μουσικό σόου μιμήσεων, που προβάλλεται στην Ελλάδα από το 2013, επιστρέφει για ακόμη μια σεζόν με στόχο να φέρει ανανεωμένες και ανατρεπτικές συμμετοχές από τον χώρο της μουσικής, της υποκριτικής και της τηλεόρασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TiVi Σίριαλ, οι πρώτες συζητήσεις με υποψήφιους συμμετέχοντες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ τα ονόματα που ακούγονται περιλαμβάνουν ηθοποιούς και τραγουδιστές με σημαντική εμπειρία στη σκηνή, αλλά και πρόσωπα που θα προσφέρουν ποικιλία και έντονη δυναμική στο φορμάτ.

Ανάμεσα στους πρώτους που φέρεται να έχουν δώσει το «ναι» είναι ο Μέμος Μπεγνής, γνωστός από το θέατρο και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, η τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη, η Idra Kayne με διπλή ταυτότητα ως ηθοποιός και τραγουδίστρια, καθώς και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας με πλούσια θεατρική και τηλεοπτική διαδρομή. Άλλα πρόσωπα που ακούγονται είναι ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, η Ματίνα Νικολάου, η Εβελίνα Νικόλιζα, ο Γιώργος Αμούτζας, η Μαριλού Κατσαφάδου και η Αφροδίτη Χατζημηνά, όλοι τους με διαφορετική εμπειρία στη μουσική, στο θέατρο ή την τηλεόραση, κάτι που αναμένεται να κάνει τον νέο κύκλο ιδιαίτερα πολυσυλλεκτικό.


Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει ποια θα αναλάβει τη θέση της παρουσιάστριας. Το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα φαντάζει ιδανικό για το ύφος του σόου, ενώ η Δέσποινα Βανδή θεωρείται επίσης ικανή να κρατήσει το τιμόνι με φυσικότητα και άνεση.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται πολύ σύντομα, με όλα να δείχνουν πως ο 7ος κύκλος του YFSF θα ξεκινήσει με έντονο ενδιαφέρον και δυνατές στιγμές από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

ANT1 Your Face Sounds Familiar
