Βιβλίο 04.03.2026

Όλη η ιστορία των One Direction στο βιβλίο A Whole Lotta History

To βιβλίο που θα παρουσιάζει την πλήρη διαδρομή του συγκροτήματος που καθόρισε την ποπ σκηνή της δεκαετίας του 2010 θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Jason Lipshutz, δημοσιογράφος του Billboard, μετατρέπει τη μακρόχρονη δημοσιογραφική κάλυψη των One Direction σε ένα ολοκληρωμένο βιβλίο με τιτλο «A Whole Lotta History: One Direction and the Sound That Shaped a Generation», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου. Το βιβλίο θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Atria Books, φιλοδοξεί να αποτελέσει την πλέον πλήρη καταγραφή της ιστορίας του συγκροτήματος που διαμόρφωσε την pop κουλτούρα. Σύμφωνα με τον εκδότη, ο Jason Lipshutz εξετάζει τη δημιουργία των One Direction στο τηλεοπτικό σόου «The X Factor» το 2010, την εκρηκτική τους άνοδο στην παγκόσμια ποπ αγορά και τη μουσική τους εξέλιξη μέσα από τα 5 στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν. Ο Jason Lipshutz αντλεί επίσης υλικό από νέες συνεντεύξεις με βασικούς συνεργάτες που συμμετείχαν στη δημιουργική διαμόρφωση του συγκροτήματος.

Οι One Direction, αποτελούμενοι από τους Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan και Louis Tomlinson, εξελίχθηκαν σε ένα από τα καθοριστικά ποπ φαινόμενα της δεκαετίας του 2010. Το 2012, το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Up All Night» έκανε είσοδο στο Νο 1 του Billboard 200, καθιστώντας τους One Direction το πρώτο βρετανικό συγκρότημα που κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού chart με το πρώτο του άλμπουμ. Ακολούθησαν 3 ακόμη διαδοχικές πρωτιές με τα άλμπουμ «Take Me Home» το 2012, «Midnight Memories» το 2013 και «Four» το 2014. Με αυτόν τον τρόπο, οι One Direction έγιναν το πρώτο συγκρότημα στην ιστορία του Billboard 200 που είδε τα 4 πρώτα στούντιο άλμπουμ του να κάνουν ντεμπούτο στο Νο 1.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 2014, οι One Direction ανακηρύχθηκαν Καλλιτέχνης της Χρονιάς από το Billboard, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 2001 και την επιτυχία των Destiny’s Child που συγκρότημα κατακτούσε την κορυφή της ετήσιας κατάταξης. Μετά την αποχώρηση του Zayn Malik και την κυκλοφορία του άλμπουμ «Made in the A.M.» το 2015, οι One Direction ανακοίνωσαν το 2016 επ’ αόριστον παύση δραστηριοτήτων. Έκτοτε, κάθε μέλος ακολούθησε σόλο πορεία, ενώ ο κατάλογος του συγκροτήματος διατηρεί ισχυρή παρουσία στις ψηφιακές πλατφόρμες, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατ. μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ιστορία του συγκροτήματος σημαδεύτηκε από τον πρόωρο θάνατο του Liam Payne τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 31 ετών, γεγονός που συγκλόνισε τη διεθνή μουσική κοινότητα και επανέφερε στο προσκήνιο τη διαχρονική απήχηση των One Direction. Ο Jason Lipshutz έχει καλύψει δημοσιογραφικά την πορεία των One Direction καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στο Billboard, καταγράφοντας τα εμπορικά τους επιτεύγματα και την ευρύτερη πολιτισμική τους επιρροή. Στο παρελθόν έχει συγγράψει το βιβλίο «It Starts With One: The Legend and Legacy of Linkin Park», αφιερωμένο στην καριέρα και την κληρονομιά του συγκροτήματος Linkin Park.

Με το «A Whole Lotta History: One Direction and the Sound That Shaped a Generation», ο Jason Lipshutz επιχειρεί να τοποθετήσει την πορεία των One Direction στο ευρύτερο ποπ πλαίσιο, αναλύοντας όχι μόνο τις εμπορικές τους επιτυχίες αλλά και τη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας κουλτούρας θαυμαστών που εξακολουθεί να επηρεάζει τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.

Κεντρική φωτογραφία: www.wikipedia.org

Δες κι αυτό…

Jason Lipshutz ONE DIRECTION βιβλιο
04.03.2026
04.03.2026

03.03.2026
03.03.2026
01.03.2026
28.02.2026
27.02.2026
27.02.2026
26.02.2026
26.02.2026
26.02.2026
