Beauty 04.03.2026

Οι 5 αποχρώσεις μαλλιών που θα σου εξοικονωμήσουν χρήματα από το κομμωτήριο

mallia_trends
Χρώματα μαλλιών που χαρίζουν φυσική λάμψη, βάθος και κομψή εμφάνιση χωρίς συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 έφερε μια νέα εποχή στο χρώμα των μαλλιών, με αποχρώσεις που συνδυάζουν πολυτέλεια, φυσικότητα και εύκολη συντήρηση. Οι επιλογές φέτος δεν είναι απλώς αλλαγές, αλλά αναβαθμίσεις που προσδίδουν λάμψη και υγιή όψη, δημιουργώντας την αίσθηση ότι μόλις βγήκες από το πιο chic κομμωτήριο. Από ζεστά ξανθά μέχρι βαθιά καστανά και κόκκινα, κάθε απόχρωση προσφέρει μια εκλεπτυσμένη και μοντέρνα εμφάνιση.

Οι νέες τάσεις επικεντρώνονται σε χρώματα που αναδεικνύουν τη φυσική δομή των μαλλιών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τη διάσταση και τη λάμψη τους. Επιλέγοντας ανάμεσα σε golden blonde, strawberry blonde, rich brown ή ακόμα και το έντονο copper, μπορείς να ανανεώσεις το στιλ σου με αποχρώσεις που φαίνονται ακριβές, λαμπερές και απόλυτα σύγχρονες, χωρίς να απαιτούν συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο.

mallia
https://www.instagram.com/claytonhawkins/?hl=el

Διάβασε επίσης: Candy Pink: Η μίνιμαλ τάση στα νύχια που θα σε βάλει σε ανοιξιάτικο mood

1. Χρυσαφένιο ξανθό

Η χρυσαφένια ξανθιά απόχρωση συνδυάζει φωτεινές και καραμελένιες ανταύγειες, δημιουργώντας διάσταση και ένα λαμπερό, πολυτελές φινίρισμα. Είναι ιδανική για όσες θέλουν έντονη λάμψη και φυσικό αποτέλεσμα ταυτόχρονα.

bella_hadid
https://www.instagram.com/bellahadid/

2. Strawberry Blonde

To φραουλένιο ξανθό είναι μια πιο ζεστή και φυσική εκδοχή του ξανθού, με ροζ υποτόνους που προσδίδουν ηλιοκαμένο αποτέλεσμα. Η χαμηλή συντήρηση και η φρέσκια εμφάνιση το καθιστούν ιδανική για όσες θέλουν να αποφύγουν το συχνό ξεθώριασμα του ξανθού.

strawberry_blonde_mallia
https://www.instagram.com/claytonhawkins/?hl=el

3. Ash Brown

Το αχνό καστανό με ψυχρούς υποτόνους παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. Προσφέρει φυσικότητα και γυαλάδα, ενώ δίνει μια λεπτή, smoky αίσθηση που αναβαθμίζει κάθε look.

kare_mallia
https://www.instagram.com/juliesfi/

4. Ζεστό Καστανό

Το ζεστό καστανό φέρνει βάθος και φωτεινότητα στα μαλλιά, συνδυάζοντας χρυσούς και σοκολατί τόνους. Ιδανικό για όσες θέλουν ένα υγιές και πολυτελές φινίρισμα σε κάθε μήκος και υφή μαλλιών.

zesto_kastano
https://www.instagram.com/claytonhawkins/?hl=el

5. Μελί

Η μελί-καστανόξανθη αποχρώση συνδυάζει απαλότητα και φυσική λάμψη, βρίσκοντας το σημείο ισορροπίας ανάμεσα σε ξανθό και καστανό. Είναι μια επιλογή που αναδεικνύει τη φυσική ακτινοβολία κάθε τρίχας.

meli_mallia
https://www.instagram.com/claytonhawkins/?hl=el

Διάβασε επίσης: Πώς να καθαρίζεις σωστά τα σιλικονούχα εργαλεία ομορφιάς

Δες κι αυτό…

beauty beauty trends hair μαλλιά
