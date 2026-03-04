Μουσικά Νέα 04.03.2026

Ο Bad Bunny και η Lady Gaga κυριαρχούν στο Boxscore του 2026

Ο Bad Bunny στο Νο 1 του Top Tours και η Lady Gaga στο Νο 1 του Top Boxscores μετά τις κοινές εμφανίσεις τους σε Grammy και Super Bowl LX
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bad Bunny και η Lady Gaga καταλαμβάνουν τις δύο κορυφαίες θέσεις στην πρώτη μηνιαία αναφορά Boxscore για το 2026. Ο Bad Bunny βρίσκεται στο Νο 1 του Top Tours, ενώ η Lady Gaga ηγείται του Top Boxscore. Οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν μαζί στη βραδιά των Grammy την 1 Φεβρουαρίου, όπου αμφότεροι απέσπασαν βραβεία τόσο στην κεντρική τηλεοπτική μετάδοση όσο και στην προγενέστερη τελετή απονομής. Μία εβδομάδα αργότερα βρέθηκαν εκ νέου στη σκηνή, συμμετέχοντας στο ημίχρονο του Super Bowl LX.

Για τον Bad Bunny, η κορυφή του Top Tours δεν αποτελεί πρωτόγνωρη διάκριση. Πρόκειται για την 9η φορά που κατακτά την πρώτη θέση στη μηνιαία ανασκόπηση περιοδειών του Billboard, επεκτείνοντας το ρεκόρ του για τους περισσότερους μήνες στο Νο 1. Με αυτή τη νίκη απομακρύνεται από τους Beyoncé, Coldplay και Elton John, οι οποίοι ισοβαθμούν με 7 μήνες στην κορυφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Lady Gaga: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στον Bad Bunny μετά το Super Bowl

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, η παγκόσμια περιοδεία του Bad Bunny είχε αποφέρει 170,9 εκατ. δολάρια και 1,1 εκατ. εισιτήρια από την έναρξή της τον Νοέμβριο. Πρόκειται για το πιο εμπορικό και επιτυχημένο σκέλος λατινοαμερικανικών ημερομηνιών σε περιοδεία του έως σήμερα, υπερδιπλασιάζοντας τα 81,7 εκατ. δολάρια που είχε αποφέρει το αντίστοιχο σκέλος της περιοδείας «World’s Hottest Tour» το 2022.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά τις εμφανίσεις του Ιανουαρίου, ο Bad Bunny διέκοψε προσωρινά την περιοδεία του για να παραστεί στα Grammy και να συμμετάσχει στο Super Bowl. Εκεί έγινε ο πρώτος νικητής άλμπουμ της χρονιάς με ισπανόφωνο έργο και συμμετείχε στο πρώτο πλήρως ισπανόφωνο halftime show. Η διαδοχική αυτή προβολή οδήγησε σε σημαντική αύξηση της απήχησης του καταλόγου του, με το «DtMF» να κατακτά το πρώτο του Νο 1 στο Billboard Hot 100 και να καταγράφει τη μεγαλύτερη παγκόσμια εβδομάδα streaming της καριέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέντε ημέρες μετά το Super Bowl, ο Bad Bunny επανεκκίνησε την περιοδεία του με 3 συναυλίες στο Μπουένος Άιρες από 13 έως 15 Φεβρουαρίου.  Η Lady Gaga, από την πλευρά της, καταλαμβάνει την κορυφή του Top Boxscores, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στις ζωντανές εμφανίσεις.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny κυριάρχησε στο Superbowl 2026 με ένα μαγικό show γεμάτο μηνύματα

Δες κι αυτό…

