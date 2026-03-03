Paramount και Warner: Ενώνουν HBO Max και Paramount+ σε μία ενιαία πλατφόρμα

Τη δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας streaming που θα συνδυάζει το HBO Max και το Paramount+ ανακοίνωσε ο David Ellison, επικεφαλής της Paramount Skydance, λίγες μόλις ημέρες μετά την επικράτηση της εταιρείας του στη μάχη εξαγοράς της Warner Bros Discovery. Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με επενδυτές, ο David Ellison επιβεβαίωσε ότι η Paramount Skydance σχεδιάζει να ενοποιήσει τις δύο υπηρεσίες σε μία νέα, κοινή πλατφόρμα, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά streaming.

Η συμφωνία θα επιτρέψει σε εμβληματικούς τίτλους του HBO, όπως οι σειρές «The Sopranos», «Sex and the City» και «Succession», να συνυπάρξουν με επιτυχίες της Paramount όπως οι «Yellowstone» και «Survivor». Ο David Ellison τόνισε ότι η συνένωση των δύο πλατφορμών θα δημιουργήσει μία υπηρεσία με περισσότερους από 200 εκατ. απευθείας συνδρομητές παγκοσμίως. «Πιστεύουμε ότι αυτό μας τοποθετεί πραγματικά σε θέση να ανταγωνιστούμε τους ηγέτες του χώρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο David Ellison ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί το HBO να «λειτουργεί με ανεξαρτησία», επαινώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο του δικτύου Casey Bloys και την ομάδα του. «Η δική μας οπτική είναι ότι το HBO πρέπει να παραμείνει HBO. Έχουν χτίσει ένα εκπληκτικό brand», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αγαπημένη του σειρά του HBO είναι το «Game of Thrones». Στελέχη της Paramount δεν έδωσαν διευκρινίσεις σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της νέας υπηρεσίας ή την εμπορική της ονομασία. Τόσο η Paramount όσο και η HBO δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance έναντι 110 δισ. δολαρίων, έπειτα από παρατεταμένο ανταγωνισμό με το Netflix, το οποίο είχε καταθέσει προσφορά ύψους 82,7 δισ. δολαρίων. Αν και ο David Ellison εμφανίστηκε βέβαιος ότι η συμφωνία δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα από τις ρυθμιστικές αρχές, η συγχώνευση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση και ενδέχεται να συναντήσει εμπόδια, καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις για την περαιτέρω συγκέντρωση ισχύος στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, το HBO Max, τα Warner Bros Studios και το CNN θα προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο της Paramount Skydance, στο οποίο περιλαμβάνονται ήδη το CBS, η Paramount Pictures και το Showtime. Επικριτές της συμφωνίας εκφράζουν ανησυχίες για ενδεχόμενη λογοκρισία και πολιτική μεροληψία, επικαλούμενοι τη στενή σχέση του David Ellison με τον Donald Trump, ο οποίος είχε εγκρίνει το περασμένο καλοκαίρι τη συγχώνευση της Skydance Media με την Paramount. Η γερουσιαστής Elizabeth Warren, η οποία είχε ασκήσει κριτική και στην προσφορά του Netflix για τη Warner Bros Discovery, χαρακτήρισε τη συμφωνία Paramount και Warner Bros Discovery «αντιμονοπωλιακή καταστροφή που απειλεί με υψηλότερες τιμές και λιγότερες επιλογές για τις αμερικανικές οικογένειες». «Μια χούφτα δισεκατομμυριούχων που ευθυγραμμίζονται με τον Donald Trump προσπαθούν να καταλάβουν τον έλεγχο αυτού που παρακολουθείτε και να σας χρεώνουν όποια τιμή επιθυμούν», δήλωσε η Elizabeth Warren.

Παράλληλα, ερωτήματα διατυπώνονται και για το μέλλον του CNN, ιδίως μετά τις πρόσφατες ανακατατάξεις στο CBS News. Η Bari Weiss, συντηρητική σχολιάστρια που εξελίχθηκε σε επιχειρηματία των μέσων ενημέρωσης, έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων ως αρχισυντάκτρια του CBS News από τον Οκτώβριο. Η επικείμενη ενοποίηση HBO Max και Paramount+ σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες αναδιατάξεις στην ιστορία της ψηφιακής ψυχαγωγίας, με άμεσες συνέπειες για τον ανταγωνισμό, τις τιμές και το περιεχόμενο που θα φτάνει στους θεατές παγκοσμίως.

