Κώστας Δόξας: Εξώδικο από την Μαρία Δεληθανάση μετά τη συνέντευξή του στο «Πρωινό»

Νέο κεφάλαιο φαίνεται να ανοίγει στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Κώστα Δόξα και την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση. Το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μέσα από την εκπομπή Happy Day, μετέφερε νέες πληροφορίες για την υπόθεση. Όπως ανέφερε, ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Αντώνης Διαμαντάκης, επικοινώνησε με τη Μαρία Δεληθανάση, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε περαιτέρω τηλεοπτικές δηλώσεις. Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, ό,τι έχει να τοποθετηθεί από εδώ και πέρα θα γίνει αποκλειστικά μέσω της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε πως η προηγούμενη δημόσια εμφάνισή της στην εκπομπή της Σίσσυ Χρηστίδου έγινε επειδή ένιωσε την ανάγκη να αποσαφηνίσει συγκεκριμένα ζητήματα που, κατά τη δική της οπτική, έπρεπε να τοποθετηθούν δημόσια. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι έχει ήδη αποστείλει εξώδικη δήλωση προς τον Κώστα Δόξα και σχεδιάζει να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Στόχος αυτών των ενεργειών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε δημόσια αναφορά που αφορά την ανήλικη κόρη τους, Σοφία, ώστε να προστατευτεί η ιδιωτικότητά της.

Διάβασε επίσης: Its official: Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους

Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται και στον δημοσιογράφο Σπύρος Ραφαήλ Κεραμίδας, σχολιάζοντας την καταδικαστική απόφαση εις βάρος του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.





Ο Κώστας Δόξας δήλωσε πως δεν αποδέχεται την απόφαση, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν υπήρξε ισονομία στη διαδικασία. Τόνισε ότι αισθάνεται αδικημένος, υποστηρίζοντας πως υπήρχαν στοιχεία, ιατροδικαστικές εκθέσεις και μάρτυρες που όπως ανέφερε δεν αξιολογήθηκαν όπως θα έπρεπε. Παράλληλα, σημείωσε ότι σέβεται απεριόριστα τις γυναίκες και ότι στηρίζει την κόρη του μακριά από κάθε μορφή βίας, είτε σωματική είτε λεκτική.

Διάβασε επίσης: Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης έγιναν για πρώτη φορά γονείς

Δες κι αυτό…