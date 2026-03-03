Μουσικά Νέα 03.03.2026

Klavdia: Αυτός είναι ο σύντροφός της – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

Αν και η σχέση τους μετρά λίγο καιρό, όσοι γνωρίζουν κάνουν λόγο για έντονα συναισθήματα και μεγάλη ευτυχία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Klavdia δείχνει πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και δεν διστάζει να μοιραστεί τη χαρά της με το κοινό της. Πριν από λίγες ώρες, η τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, αποκαλύπτοντας έτσι τον άνδρα που βρίσκεται στο πλευρό της.

Σύμφωνα με το story που δημοσίευσε, ο σύντροφός της ονομάζεται Γιώργος Νερούτσος. Ωστόσο, ο ίδιος επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ, καθώς ο λογαριασμός του στο Instagram είναι ιδιωτικός και φαίνεται πως δεν επιθυμεί ιδιαίτερη έκθεση στα μέσα.

klavdia
https://www.instagram.com/klavdiaitiz/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026 – Akylas: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα απ

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Αττική. Αν και η σχέση τους μετρά σχετικά λίγο καιρό, όσοι γνωρίζουν κάνουν λόγο για έντονα συναισθήματα και μεγάλη ευτυχία.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ήρθε λίγο μετά τις φήμες περί επικείμενου γάμου. Η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega είχε μεταδώσει πληροφορίες για πιθανή πρόταση γάμου, με τη δημοσιογράφο Αθηνά Κλήμη να αναφέρει ότι είδε την Klavdia ιδιαίτερα χαρούμενη στις πρόβες, φορώντας μονόπετρο. Όπως είχε επισημάνει, δεν ήταν σαφές αν πρόκειται για πρόταση ή απλώς για ένα δώρο.

https://www.instagram.com/klavdiaitiz/?hl=el

Στη συζήτηση παρενέβη και η Ανθή Βούλγαρη, η οποία σχολίασε πως η τραγουδίστρια είχε ανεβάσει story με τη φράση «I do» στους στενούς της φίλους, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για γάμο, με την Klavdia να απολαμβάνει απλώς τη νέα της σχέση.

Διάβασε επίσης: Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η Χριστίνα Σάλτη – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Klavdia ζευγάρια Σύντροφος ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Ο Harry Styles μιλά για την απώλεια του Liam Payne και πώς άλλαξε την οπτική του για τη ζωή

Eurovision – Akylas: Η απάντηση για τα στοιχήματα – «Δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά»

Netflix: Κυκλοφόρησε το trailer για το BTS The comeback LIVE | ARIRANG

Dara -«Bangaranga»: Άρωμα Ελλάδας στο τραγούδι της Βουλγαρίας για τη Eurovision

Ο Bad Bunny έσπασε κάθε ρεκόρ με 4 δισ. προβολές στο Super Bowl σε 24 ώρες

Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη

Οι Swifties μπαίνουν επίσημα στο λεξικό και η Taylor Swift γράφει ξανά ιστορία

5+1 τραγούδια που έγιναν hits και δεν ήξερες ότι ακούσαμε πρώτα στη Eurovision

Spice Girls: Συλλεκτικό νόμισμα για τα 30 χρόνια τους από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»