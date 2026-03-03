Klavdia: Αυτός είναι ο σύντροφός της – Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία

Αν και η σχέση τους μετρά λίγο καιρό, όσοι γνωρίζουν κάνουν λόγο για έντονα συναισθήματα και μεγάλη ευτυχία

Η Klavdia δείχνει πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και δεν διστάζει να μοιραστεί τη χαρά της με το κοινό της. Πριν από λίγες ώρες, η τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, αποκαλύπτοντας έτσι τον άνδρα που βρίσκεται στο πλευρό της.

Σύμφωνα με το story που δημοσίευσε, ο σύντροφός της ονομάζεται Γιώργος Νερούτσος. Ωστόσο, ο ίδιος επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ, καθώς ο λογαριασμός του στο Instagram είναι ιδιωτικός και φαίνεται πως δεν επιθυμεί ιδιαίτερη έκθεση στα μέσα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Αττική. Αν και η σχέση τους μετρά σχετικά λίγο καιρό, όσοι γνωρίζουν κάνουν λόγο για έντονα συναισθήματα και μεγάλη ευτυχία.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ήρθε λίγο μετά τις φήμες περί επικείμενου γάμου. Η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega είχε μεταδώσει πληροφορίες για πιθανή πρόταση γάμου, με τη δημοσιογράφο Αθηνά Κλήμη να αναφέρει ότι είδε την Klavdia ιδιαίτερα χαρούμενη στις πρόβες, φορώντας μονόπετρο. Όπως είχε επισημάνει, δεν ήταν σαφές αν πρόκειται για πρόταση ή απλώς για ένα δώρο.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Ανθή Βούλγαρη, η οποία σχολίασε πως η τραγουδίστρια είχε ανεβάσει story με τη φράση «I do» στους στενούς της φίλους, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για γάμο, με την Klavdia να απολαμβάνει απλώς τη νέα της σχέση.

