Εντοπίστηκε χαμένο έργο του Rembrandt

Το «Οραμα του Ζαχαρία μέσα στον ναό» του 1633 αποδίδεται οριστικά στον Rembrandt και εκτίθεται στο Rijksmuseum μετά από 2 χρόνια επιστημονικής έρευνας

Ένα έργο που για περισσότερα από 60 χρόνια βρισκόταν στη σκιά της αμφισβήτησης έρχεται πλέον να προστεθεί με βεβαιότητα στον κατάλογο των αυθεντικών δημιουργιών του Rembrandt, αναζωπυρώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον για τη ζωγραφική της ολλανδικής Χρυσής Εποχής. Η αναγνώριση του πίνακα ως γνήσιου έργου του μεγάλου δασκάλου δεν αποτελεί απλώς μια επιστημονική επιβεβαίωση, αλλά μια σημαντική πολιτιστική είδηση με διεθνή απήχηση. Το Rijksmuseum της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι ο πίνακας «Οραμα του Ζαχαρία μέσα στον ναό», ο οποίος φιλοτεχνήθηκε το 1633 όταν ο Rembrandt ήταν 27 ετών, είναι αυθεντικό έργο του καλλιτέχνη. Η επιβεβαίωση προέκυψε ύστερα από 2 χρόνια ενδελεχούς μελέτης, που περιλάμβανε προηγμένες τεχνολογικές αναλύσεις και συγκριτική εξέταση με άλλα έργα της ίδιας περιόδου.

Το έργο είχε απορριφθεί το 1960 ως μη αυθεντικό και έναν χρόνο αργότερα αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη. Έκτοτε δεν είχε παρουσιαστεί στο κοινό. Από τις 4 Μαρτίου εκτίθεται στο Rijksmuseum ως μακροχρόνιος δανεισμός, δίπλα σε άλλα αναγνωρισμένα αριστουργήματα του Rembrandt.

Ο διευθυντής του Rijksmuseum Taco Dibbits ανέφερε ότι το μουσείο δέχεται συχνά ερωτήματα από ιδιώτες που αναζητούν επιβεβαίωση για πιθανά έργα του Rembrandt. «Πάντα ελπίζουμε να εντοπίσουμε έναν νέο Rembrandt, αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια», δήλωσε ο Taco Dibbits, προσθέτοντας ότι μια τέτοια ανακάλυψη «είναι σαν να βρίσκεις μια βελόνα στα άχυρα».

Ο σημερινός ιδιοκτήτης του πίνακα, ο οποίος παραμένει ανώνυμος, είχε αρχικά απευθυνθεί στο μουσείο ρωτώντας μόνο αν το έργο ήταν ολλανδικής προέλευσης. «Δεν γνώριζε πραγματικά τι είχε στην κατοχή του. Το να ανακαλύπτεις ότι πρόκειται για έναν Rembrandt είναι μια συγκλονιστική εμπειρία», σημείωσε ο Taco Dibbits.

Ο πίνακας απεικονίζει τον βιβλικό ιερέα Ζαχαρία μέσα στον ναό τη στιγμή που του εμφανίζεται ο αρχάγγελος Γαβριήλ για να του αναγγείλει ότι εκείνος και η σύζυγός του θα αποκτήσουν γιο, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Η μορφή του Ζαχαρία φωτίζεται από δέσμη φωτός που εισέρχεται από την επάνω δεξιά γωνία, υπογραμμίζοντας τη δραματική ένταση της σκηνής και τη θεϊκή παρέμβαση.

Η επιστημονική ανάλυση περιλάμβανε μακροσκοπικές σαρώσεις ακτίνων Χ φθορισμού και εξέταση των υλικών. Ο επιμελητής ολλανδικής ζωγραφικής του 17ου αιώνα Jonathan Bikker εξήγησε ότι «το ξύλο του πάνελ προέρχεται από δέντρο που κόπηκε πριν από το 1633, τη χρονολογία που φέρει το έργο». Ο Jonathan Bikker πρόσθεσε «Όλες οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν απαντώνται και σε άλλα έργα του Rembrandt. Τα στρώματα της μπογιάς και ο τρόπος εφαρμογής τους είναι απολύτως συμβατά με την τεχνική του».

Σύμφωνα με τους ειδικούς του μουσείου, το έργο εντάσσεται πλήρως στη δημιουργική φάση του Rembrandt μετά τη μετακόμισή του από το Λέιντεν στο Άμστερνταμ, περίοδο κατά την οποία διαμόρφωνε το χαρακτηριστικό δραματικό ύφος του, με έντονες αντιθέσεις φωτός και σκιάς.

Με την προσθήκη του «Οραμα του Ζαχαρία μέσα στον ναό», ο αριθμός των γνωστών έργων ζωγραφικής του Rembrandt ανέρχεται περίπου στα 350. Η αναγνώριση αυτή αναπτερώνει τις ελπίδες ότι ενδέχεται να εντοπιστούν και άλλα έργα που παραμένουν αταύτιστα σε ιδιωτικές συλλογές. «Δεν αναζητούμε ενεργά νέους πίνακες, αλλά αυτή η ανακάλυψη δίνει ελπίδα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον Rembrandt», κατέληξε ο Jonathan Bikker.

Η επιβεβαίωση της αυθεντικότητας ενός έργου έπειτα από σχεδόν 4 αιώνες αποτελεί υπενθύμιση της ζωντανής σχέσης της σύγχρονης επιστήμης με την ιστορία της τέχνης και της διαρκούς δυνατότητας επανεκτίμησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

