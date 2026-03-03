Μουσικά Νέα 03.03.2026

Akylas: Συγκινημένος με την επιτυχία του Ferto – «Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω»

Τι δήλωσε ο τραγουδιστής για την αγάπη του κόσμου προς το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Akylas μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, λίγο μετά την επιστροφή του από τη Σερβία και πριν αναχωρήσει για Σαν Μαρίνο, ενόψει της Eurovision Song Contest 2026.

Ο τραγουδιστής, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το «Ferto», δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πάω Σαν Μαρίνο τώρα, ανυπομονώ, δεν έχω πάει ποτέ. Στη Σερβία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το ότι αυτό το κομμάτι πλέον το αγκαλιάζει όλη η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οι Σέρβοι μας υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά».

akylas

Αναφερόμενος στην επιτυχία του τραγουδιού του, είπε: «Όλο αυτό που μου συμβαίνει είναι απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμη. Τσιμπιέμαι για να το καταλάβω. Δεν περίμενα ότι όλος ο κόσμος θα φωνάζει το τραγούδι μου. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά και ετοιμάζουμε και το άλμπουμ μας. Για τον Μάιο θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καλό αλλά δεν θα το αποκαλύψω γιατί έτσι θα χαθεί η μαγεία. Τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια, οπότε μέχρι τους ημιτελικούς μπορεί να έχουν αλλάξει όλα».


Κλείνοντας, έκανε και μια τρυφερή αναφορά στη μητέρα του, λέγοντας: «Η μαμά μου είναι πολύ συγκινημένη με την αγάπη του κόσμου».

https://www.instagram.com/akylas__/

