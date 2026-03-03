Μουσικά Νέα 03.03.2026

Eurovision 2026: Η Delta Goodrem θα εκπροσωπήσει την Αυστραλία – Η ανακοίνωση που ενθουσίασε το κοινό

Όλες οι λεπτομέρειες για το τραγούδι και τη συμμετοχή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Αυστραλία αποκάλυψε επίσημα την καλλιτέχνιδα που θα τη εκπροσωπήσει στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision Song Contest 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη. Η επιλογή είναι η Delta Goodrem, η οποία θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Eclipse», εμφανιζόμενη στο δεύτερο μισό του Β’ Ημιτελικού, στις 14 Μαΐου.

Την ανακοίνωση έκανε ο αυστραλιανός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τις προηγούμενες εβδομάδες και ενθουσιάζοντας τους φίλους του θεσμού σε όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/deltagoodrem/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026 – Akylas: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από το βίντεο κλιπ του «Ferto»

Με περισσότερα από 20 χρόνια πορείας στη μουσική βιομηχανία, πολυπλατινένιες διακρίσεις και σημαντικά βραβεία, η Delta Goodrem συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτέχνιδες που έχει στείλει ποτέ η Αυστραλία στον διαγωνισμό. Ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 15 ετών, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη Sony Music. Το πρώτο της άλμπουμ, Innocent Eyes (2003), σημείωσε τεράστια επιτυχία, παραμένοντας για 29 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του ARIA Albums Chart. Θεωρείται ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία της αυστραλιανής δισκογραφίας.

Συνολικά, μετρά 9 singles που έφτασαν στο Νο1 και δεκάδες επιτυχίες στα charts, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα οκτώ εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Έχει τιμηθεί με τρία World Music Awards, εννέα ARIA Music Awards και ένα MTV Video Music Award, μεταξύ άλλων διακρίσεων. Παράλληλα, υπήρξε coach στο The Voice Australia σε διαφορετικές σεζόν, καθώς και στο The Voice Kids.

https://www.instagram.com/deltagoodrem/

Μαζί με την ανακοίνωση κυκλοφόρησε και το «Eclipse», συνοδευόμενο από το επίσημο videoclip, δίνοντας το στίγμα της αυστραλιανής συμμετοχής για το 2026. Η Αυστραλία, που λαμβάνει μέρος στη Eurovision από το 2015, έχει καταγράψει αξιόλογες επιτυχίες, με κορυφαία στιγμή τη δεύτερη θέση το 2016. Με την επιλογή της Delta Goodrem, οι προσδοκίες για μια δυναμική παρουσία στη σκηνή της Βιέννης είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Διάβασε επίσης: Οι pop stars που καθόρισαν ολόκληρες γενιές και άλλαξαν για πάντα τη μουσική

Eurovision Eurovision 2026 Αυστραλία
