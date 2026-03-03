Μουσικά Νέα 03.03.2026

Eurovision 2026 – Akylas: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από το βίντεο κλιπ του «Ferto»

Δείτε τα πρώτα στιγμιότυπα από το βίντεο κλιπ του «Ferto» του Akylas για τη Eurovision 2026 και τη θέση της Ελλάδας στα στοιχήματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δημοσιοποιήθηκαν μετά από αρκετή αγωνία τα πρώτα αποσπάσματα από το βίντεο κλιπ του «Ferto», του κομματιού με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision Song Contest 2026.

Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένες εικόνες από το αποτέλεσμα, την ίδια στιγμή που ο καλλιτέχνης εντυπωσίαζε το κοινό στη Σερβία με την παρουσία του στον εθνικό τους τελικό.

Διάβασε επίσης: Μαρίνα Σπανού: Το σχόλιο για τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision – «Θα σκίσει»

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν ξεχωρίζουν ένα καπέλο από γούνα και ένα σετ φόρμας με έντονα σχέδια. Μέχρι τώρα, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία προβολής του πλήρους βίντεο κλιπ.


Σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά, ο Akylas εξακολουθεί να κινείται σε υψηλές θέσεις. Από τη στιγμή που επιλέχθηκε ως εκπρόσωπος της χώρας, παραμένει ανάμεσα στα φαβορί, διεκδικώντας την πρωτιά. Αρχικά το «Ferto» βρισκόταν στη δεύτερη θέση, πίσω από τη φινλανδική συμμετοχή με το «Liekinheitin».

akylas

Στη συνέχεια, όμως, η Δανία πέρασε μπροστά, αφήνοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση των στοιχημάτων, ενώ η Αυστραλία ακολουθεί στην τέταρτη, καταγράφοντας ανοδική πορεία μετά την ανακοίνωση της δικής της συμμετοχής. Όσο για την Κύπρο, το «Jalla» κερδίζει σταδιακά έδαφος και έχει ήδη εισέλθει στην πρώτη δεκάδα, γεγονός που δείχνει πως έχει περιθώρια για ακόμη καλύτερη κατάταξη.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα

Δες κι αυτό…

