Μαρίνα Σπανού: Το σχόλιο για τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision – «Θα σκίσει»

Η Μαρίνα Σπανού, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές φωνές της νέας γενιάς, παραχώρησε πρόσφατα μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@star με τον Ηλία Σκουλά, προσφέροντας μια εις βάθος ματιά στις εμπειρίες της στον χώρο της μουσικής, τις σκέψεις της για τον διαγωνισμό της Eurovision και την αμέριστη στήριξή της στους νέους καλλιτέχνες. Η νεαρή τραγουδίστρια δεν δίστασε να αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της, υπογραμμίζοντας παράλληλα την τεράστια σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά της Μαρίνας Σπανού στην απρόσμενη πρόταση να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της Eurovision 2026. Όπως η ίδια αποκάλυψε, η πρόταση ήρθε μέσα από ένα τυχαίο τηλεφώνημα, αιφνιδιάζοντάς την πλήρως. «Παρόλο που δεν έχω καμία σχέση με τη Eurovision, είναι ευχάριστο που δίνονται τέτοια βήματα σε νέους καλλιτέχνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού ως πλατφόρμας ανάδειξης νέων ταλέντων.

Διάβασε επίσης: Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η Χριστίνα Σάλτη – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία

Η παρουσία της Μαρίνας Σπανού στην κριτική επιτροπή αποτελεί μια αναγνώριση της αυθεντικότητας και της επιρροής της στη μουσική σκηνή. Η δική της πορεία, γεμάτη ειλικρίνεια και αφοσίωση, την καθιστά ιδανική για να κρίνει και να ενθαρρύνει νέους δημιουργούς. Η χαρά της για την επιλογή του Ακύλα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό ήταν εμφανής. «Είμαι πολύ χαρούμενη που πάει ο Ακύλας στη Eurovision, είναι ένα καταπληκτικό παιδί και πιστεύω ότι θα σκίσει», ανέφερε με ενθουσιασμό, εκφράζοντας την πεποίθησή της για την επιτυχία του.

Η Eurovision αποτελεί έναν θεσμό που συνεχώς εξελίσσεται, αγκαλιάζοντας νέες τάσεις και φωνές. Η συμμετοχή της Μαρίνας Σπανού στην κριτική επιτροπή και η στήριξή της στον Ακύλα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου οι καλλιτέχνες αναζητούν τρόπους να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην πίστα με κόκκινα μαλλιά – Η νέα viral εκκεντρική εμφάνιση

Δες κι αυτό…