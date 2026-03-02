Μουσικά Νέα 02.03.2026

Μαρίνα Σπανού: Το σχόλιο για τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision – «Θα σκίσει»

Η Μαρίνα Σπανού μοιράστηκε τις σκέψεις της για τον διαγωνισμό της Eurovision και την αμέριστη στήριξή της στους νέους καλλιτέχνες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαρίνα Σπανού, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές φωνές της νέας γενιάς, παραχώρησε πρόσφατα μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@star με τον Ηλία Σκουλά, προσφέροντας μια εις βάθος ματιά στις εμπειρίες της στον χώρο της μουσικής, τις σκέψεις της για τον διαγωνισμό της Eurovision και την αμέριστη στήριξή της στους νέους καλλιτέχνες. Η νεαρή τραγουδίστρια δεν δίστασε να αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της, υπογραμμίζοντας παράλληλα την τεράστια σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά της Μαρίνας Σπανού στην απρόσμενη πρόταση να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της Eurovision 2026. Όπως η ίδια αποκάλυψε, η πρόταση ήρθε μέσα από ένα τυχαίο τηλεφώνημα, αιφνιδιάζοντάς την πλήρως. «Παρόλο που δεν έχω καμία σχέση με τη Eurovision, είναι ευχάριστο που δίνονται τέτοια βήματα σε νέους καλλιτέχνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού ως πλατφόρμας ανάδειξης νέων ταλέντων.

marina_spanou
https://www.instagram.com/marinaspanou_/?hl=el

Διάβασε επίσης: Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η Χριστίνα Σάλτη – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία

Η παρουσία της Μαρίνας Σπανού στην κριτική επιτροπή αποτελεί μια αναγνώριση της αυθεντικότητας και της επιρροής της στη μουσική σκηνή. Η δική της πορεία, γεμάτη ειλικρίνεια και αφοσίωση, την καθιστά ιδανική για να κρίνει και να ενθαρρύνει νέους δημιουργούς. Η χαρά της για την επιλογή του Ακύλα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό ήταν εμφανής. «Είμαι πολύ χαρούμενη που πάει ο Ακύλας στη Eurovision, είναι ένα καταπληκτικό παιδί και πιστεύω ότι θα σκίσει», ανέφερε με ενθουσιασμό, εκφράζοντας την πεποίθησή της για την επιτυχία του.

Η Eurovision αποτελεί έναν θεσμό που συνεχώς εξελίσσεται, αγκαλιάζοντας νέες τάσεις και φωνές. Η συμμετοχή της Μαρίνας Σπανού στην κριτική επιτροπή και η στήριξή της στον Ακύλα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου οι καλλιτέχνες αναζητούν τρόπους να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους.

Η γενιά του Spotify και του TikTok αλλάζει την ελληνική μουσική βιομηχανία - Καλλιτέχνες που έκαναν hit μέσα από πλατφόρμες
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην πίστα με κόκκινα μαλλιά – Η νέα viral εκκεντρική εμφάνιση

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Ακύλας Μαρίνα Σπανού
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ελένη Τσαλιγοπούλου – Κώστας Λειβαδάς: Το νέο τους single με τίτλο «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω»

Ελένη Τσαλιγοπούλου – Κώστας Λειβαδάς: Το νέο τους single με τίτλο «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω»

02.03.2026
Επόμενο
Γιώργος Κακοσαίος στο Mad for Greekz: «Δημιουργώ τραγούδια για μένα πρώτα, όχι μόνο για την εποχή»

Γιώργος Κακοσαίος στο Mad for Greekz: «Δημιουργώ τραγούδια για μένα πρώτα, όχι μόνο για την εποχή»

02.03.2026

Δες επίσης

Ο Robbie Williams τιμά τον Ozzy Osbourne και γράφει ιστορία στα BRIT Awards (video)
Μουσικά Νέα

Ο Robbie Williams τιμά τον Ozzy Osbourne και γράφει ιστορία στα BRIT Awards (video)

02.03.2026
Η Shakira έγραψε ιστορία στο Zócalo μπροστά σε 400.000 θεατές (video)
Μουσικά Νέα

Η Shakira έγραψε ιστορία στο Zócalo μπροστά σε 400.000 θεατές (video)

02.03.2026
Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η Χριστίνα Σάλτη – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία
Μουσικά Νέα

Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η Χριστίνα Σάλτη – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία

02.03.2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην πίστα με κόκκινα μαλλιά – Η νέα viral εκκεντρική εμφάνιση
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην πίστα με κόκκινα μαλλιά – Η νέα viral εκκεντρική εμφάνιση

02.03.2026
Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα

02.03.2026
Akylas: Ξεσήκωσε το κοινό της Σερβίας με το «Ferto» στον Εθνικό Τελικό της χώρας
Μουσικά Νέα

Akylas: Ξεσήκωσε το κοινό της Σερβίας με το «Ferto» στον Εθνικό Τελικό της χώρας

02.03.2026
Charli xcx: Το Wuthering Heights στην κορυφή των Soundtracks του Billboard
Μουσικά Νέα

Charli xcx: Το Wuthering Heights στην κορυφή των Soundtracks του Billboard

02.03.2026
Brit Awards 2026: Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς και η λίστα με τους μεγάλους νικητές
Μουσικά Νέα

Brit Awards 2026: Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς και η λίστα με τους μεγάλους νικητές

01.03.2026
Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube
Μουσικά Νέα

Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

28.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών