Mad TV News 02.03.2026

Γιώργος Κακοσαίος στο Mad for Greekz: «Δημιουργώ τραγούδια για μένα πρώτα, όχι μόνο για την εποχή»

giwrgos_kakosaios
Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει στο Mad for Greekz για τη μουσική του διαδρομή, το λαϊκό τραγούδι και τη δημιουργία με απόλυτη ελευθερία
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz, ο Γιώργος Κακοσαίος παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αποκαλύπτοντας τη σχέση του με τη μουσική, τις συνειδητές επιλογές που κάνει για να κρατά την προσωπική του δημιουργία καθαρή, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το λαϊκό τραγούδι σήμερα. Σε μια συζήτηση με έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, ο τραγουδιστής μίλησε για την ανάγκη της απόλυτης ελευθερίας στην έκφραση και το πώς η μουσική του λειτουργεί ως επικοινωνία με τον κόσμο.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, παρά την εμπειρία του, δεν θεωρεί τον εαυτό του ακόμη επαγγελματία τραγουδιστή. «Από τη στιγμή που άκουσα το πρώτο μου τραγούδι, μπήκα σε μια διαδικασία επαγγελματία, αλλά ακόμα δεν νιώθω επαγγελματίας. Έχω πολλά ψωμιά να φάω», είπε, τονίζοντας τη σημασία της σεμνότητας και του σεβασμού προς τους μεγάλους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής.

giorgos_kakosaios
https://www.instagram.com/giorgos_kakosaios/

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Αλκαίος στο Mad for Greekz: «Δεν μπορώ να κάνω μουσική αν δεν την έχω πρώτα ακούσει στο κεφάλι μου»

Αναφερόμενος στην καλλιτεχνική του φιλοσοφία, τόνισε ότι η προτεραιότητά του δεν είναι να φτιάξει χιτ για το κοινό, αλλά τραγούδια που θα αγαπήσει πρώτα ο ίδιος και μετά οι ακροατές: «Δυό-τρεις φορές προσπάθησα να προσαρμόσω τα τραγούδια μου για την εποχή, αλλά δεν πήγαν όπως ήθελα. Οπότε αποφάσισα ότι ό,τι μου αρέσει εγώ, θα βγάζω. Αν το αγκαλιάσει ο κόσμος, καλώς. Αν όχι, πάμε στο επόμενο».

Το λαϊκό τραγούδι, όπως το ορίζει ο ίδιος, είναι συνυφασμένο με το μπουζούκι και τα παραδοσιακά μοτίβα: «Κλείνω πολύ σε ζεϊμπέκικα, χασάπικα, τσιφτετέλια και ρούμπες. Ο απλός, καθημερινός στίχος είναι αυτό που με εκφράζει». Δεν γράφει με γνώμονα ηλικίες ή τάσεις της εποχής, αλλά με γνώμονα τα συναισθήματα του κόσμου: «Ό,τι νιώθει κάποιος όταν χωρίζει ή ερωτεύεται ανεξαρτήτως ηλικίας, αυτό θέλουμε να περάσουμε».

Η εμπειρία του στο Lux, όπου εμφανίζεται με εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνών, του δίνει τη δυνατότητα να τεστάρει τα τραγούδια του με πραγματικό κοινό και να δει τη δυναμική τους. «Μπορώ να τραγουδήσω ένα τραγούδι και να το τραγουδήσει όλο το μαγαζί. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπω τον κόσμο να μερακλώνει», είπε.

Γιώργος Κακοσαίος
https://www.instagram.com/giorgos_kakosaios/

Ο Γιώργος Κακοσαίος μίλησε και για τη συνεργασία του με τον στιχουργό Νίκο Σαρρή, μια σχέση που βασίζεται στη φιλία και τη δημιουργική αλληλεπίδραση: «Μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι και να βλέπω πώς η φωνή του άλλου θα δώσει ζωή στο τραγούδι».

Παράλληλα, αποκάλυψε τη στάση του απέναντι στα social media. Παρά το γεγονός ότι δεν τα χρησιμοποιεί ενεργά, αναγνωρίζει τη σημασία τους και προσπαθεί να ανταποκρίνεται στα μηνύματα των θαυμαστών του με ευγένεια.

Με το νέο του τραγούδι, δίνει έμφαση στη δεύτερη ευκαιρία, την ανάγκη να γυρίσει κανείς πίσω όταν χρειάζεται και να προχωρήσει με σιγουριά. Συνεχίζει να γράφει και να δημιουργεί νέα τραγούδια, ελπίζοντας ότι θα αγκαλιαστούν από το κοινό.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, συνοψίζει τη φιλοσοφία του με απλότητα: «Αυτό έχω να παραδώσω. Κάτι που έρχεται από την ψυχή μου. Αν πετύχει, καλώς. Αν όχι, πάμε στο επόμενο».

Διάβασε επίσης: Ο Δημήτρης Μπάσης στο Mad for Greekz «Κατέβηκα στην Αθήνα με οτοστόπ για να με ακούσει η Πρωτοψάλτη»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mad for Greekz Γιώργος Κακοσαίος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μαρίνα Σπανού: Το σχόλιο για τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision – «Θα σκίσει»

Μαρίνα Σπανού: Το σχόλιο για τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision – «Θα σκίσει»

02.03.2026

Δες επίσης

Ο Stylianos στο Talk To MAD: «Την συμμετοχή μου για το Sing for Greece την έστειλα 3 ώρες πριν κλείσει η προθεσμία»
Mad TV News

Ο Stylianos στο Talk To MAD: «Την συμμετοχή μου για το Sing for Greece την έστειλα 3 ώρες πριν κλείσει η προθεσμία»

27.02.2026
Η Rosanna Mailan στο Talk to MAD: «Πριν βγω στη σκηνή του Sing for Greece έπαθα πρώτη φορά κρίση πανικού»
Mad TV News

Η Rosanna Mailan στο Talk to MAD: «Πριν βγω στη σκηνή του Sing for Greece έπαθα πρώτη φορά κρίση πανικού»

27.02.2026
Γιώργος Τοκμετζίδης στο Spill The Tea: «Δεν θεωρώ ότι σε κάνει μοντέλο 100% το GNTM»
Mad TV News

Γιώργος Τοκμετζίδης στο Spill The Tea: «Δεν θεωρώ ότι σε κάνει μοντέλο 100% το GNTM»

27.02.2026
H Χρυσάνθη και η Ανδρομάχη του project Solace μιλούν στο Talk To MAD
Mad TV News

H Χρυσάνθη και η Ανδρομάχη του project Solace μιλούν στο Talk To MAD

26.02.2026
H Κατερίνα Τόλιου στο Fitness O’ Clock: «Κάθε φορά που αγωνίζομαι με την Εθνική είναι μοναδικό συναίσθημα»
Mad TV News

H Κατερίνα Τόλιου στο Fitness O’ Clock: «Κάθε φορά που αγωνίζομαι με την Εθνική είναι μοναδικό συναίσθημα»

26.02.2026
Oι πρωταγωνιστές της παράστασης «ΒΑΣΣΑ – Μια Μητέρα!» στο Τalk To Mad
Mad TV News

Oι πρωταγωνιστές της παράστασης «ΒΑΣΣΑ – Μια Μητέρα!» στο Τalk To Mad

25.02.2026
Η Δήμητρα Κολλά μιλά στο Talk to MAD για την παράσταση «Μπουμπού»
Mad TV News

Η Δήμητρα Κολλά μιλά στο Talk to MAD για την παράσταση «Μπουμπού»

24.02.2026
Ο Γιάννης Φακίνος στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να είχα γράψει για τον Δημήτρη Μητροπάνο»
Mad TV News

Ο Γιάννης Φακίνος στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να είχα γράψει για τον Δημήτρη Μητροπάνο»

24.02.2026
Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στο Talk to MAD: «Το να συνεργάζομαι μουσικά με τον πατέρα μου το θεωρώ ευλογία»
Mad TV News

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης στο Talk to MAD: «Το να συνεργάζομαι μουσικά με τον πατέρα μου το θεωρώ ευλογία»

20.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών