Γιώργος Κακοσαίος στο Mad for Greekz: «Δημιουργώ τραγούδια για μένα πρώτα, όχι μόνο για την εποχή»

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz, ο Γιώργος Κακοσαίος παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αποκαλύπτοντας τη σχέση του με τη μουσική, τις συνειδητές επιλογές που κάνει για να κρατά την προσωπική του δημιουργία καθαρή, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το λαϊκό τραγούδι σήμερα. Σε μια συζήτηση με έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, ο τραγουδιστής μίλησε για την ανάγκη της απόλυτης ελευθερίας στην έκφραση και το πώς η μουσική του λειτουργεί ως επικοινωνία με τον κόσμο.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, παρά την εμπειρία του, δεν θεωρεί τον εαυτό του ακόμη επαγγελματία τραγουδιστή. «Από τη στιγμή που άκουσα το πρώτο μου τραγούδι, μπήκα σε μια διαδικασία επαγγελματία, αλλά ακόμα δεν νιώθω επαγγελματίας. Έχω πολλά ψωμιά να φάω», είπε, τονίζοντας τη σημασία της σεμνότητας και του σεβασμού προς τους μεγάλους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής.

Αναφερόμενος στην καλλιτεχνική του φιλοσοφία, τόνισε ότι η προτεραιότητά του δεν είναι να φτιάξει χιτ για το κοινό, αλλά τραγούδια που θα αγαπήσει πρώτα ο ίδιος και μετά οι ακροατές: «Δυό-τρεις φορές προσπάθησα να προσαρμόσω τα τραγούδια μου για την εποχή, αλλά δεν πήγαν όπως ήθελα. Οπότε αποφάσισα ότι ό,τι μου αρέσει εγώ, θα βγάζω. Αν το αγκαλιάσει ο κόσμος, καλώς. Αν όχι, πάμε στο επόμενο».

Το λαϊκό τραγούδι, όπως το ορίζει ο ίδιος, είναι συνυφασμένο με το μπουζούκι και τα παραδοσιακά μοτίβα: «Κλείνω πολύ σε ζεϊμπέκικα, χασάπικα, τσιφτετέλια και ρούμπες. Ο απλός, καθημερινός στίχος είναι αυτό που με εκφράζει». Δεν γράφει με γνώμονα ηλικίες ή τάσεις της εποχής, αλλά με γνώμονα τα συναισθήματα του κόσμου: «Ό,τι νιώθει κάποιος όταν χωρίζει ή ερωτεύεται ανεξαρτήτως ηλικίας, αυτό θέλουμε να περάσουμε».

Η εμπειρία του στο Lux, όπου εμφανίζεται με εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνών, του δίνει τη δυνατότητα να τεστάρει τα τραγούδια του με πραγματικό κοινό και να δει τη δυναμική τους. «Μπορώ να τραγουδήσω ένα τραγούδι και να το τραγουδήσει όλο το μαγαζί. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπω τον κόσμο να μερακλώνει», είπε.

Ο Γιώργος Κακοσαίος μίλησε και για τη συνεργασία του με τον στιχουργό Νίκο Σαρρή, μια σχέση που βασίζεται στη φιλία και τη δημιουργική αλληλεπίδραση: «Μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι και να βλέπω πώς η φωνή του άλλου θα δώσει ζωή στο τραγούδι».

Παράλληλα, αποκάλυψε τη στάση του απέναντι στα social media. Παρά το γεγονός ότι δεν τα χρησιμοποιεί ενεργά, αναγνωρίζει τη σημασία τους και προσπαθεί να ανταποκρίνεται στα μηνύματα των θαυμαστών του με ευγένεια.

Με το νέο του τραγούδι, δίνει έμφαση στη δεύτερη ευκαιρία, την ανάγκη να γυρίσει κανείς πίσω όταν χρειάζεται και να προχωρήσει με σιγουριά. Συνεχίζει να γράφει και να δημιουργεί νέα τραγούδια, ελπίζοντας ότι θα αγκαλιαστούν από το κοινό.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, συνοψίζει τη φιλοσοφία του με απλότητα: «Αυτό έχω να παραδώσω. Κάτι που έρχεται από την ψυχή μου. Αν πετύχει, καλώς. Αν όχι, πάμε στο επόμενο».

