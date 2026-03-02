Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ στο feed σου: Η γενιά του scrolling μπροστά στην πιο άγρια αλήθεια του ανοικτού πολέμου

Φαντάσου το σκηνικό: Είναι εκείνη η ώρα που έχεις βουλιάξει στον καναπέ, το δάχτυλο κινείται μηχανικά στην οθόνη κάνοντας το κλασικό scrolling και ξαφνικά, ανάμεσα σε ένα tutorial για το τέλειο skincare και ένα meme με τον αγαπημένο σου ράπερ, εμφανίζονται πλάνα από drones που φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό. Δεν είναι trailer για τη νέα σεζόν κάποιας δυστοπικής σειράς στο Netflix, ούτε ένα καλογυρισμένο deepfake που φτιάχτηκε για να μαζέψει views. Είναι η σκληρή πραγματικότητα της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που αυτή τη στιγμή «σπάει» τα κοντέρ του internet και μετατρέπει το feed σου σε πολεμικό ανταποκριτή.

Η αίσθηση είναι περίεργη, σχεδόν σουρεαλιστική, καθώς προσπαθείς να καταλάβεις αν αυτό που βλέπεις θα επηρεάσει την αυριανή σου μέρα ή αν είναι απλώς άλλη μια είδηση που θα ξεθωριάσει μέχρι το επόμενο scroll. Κι όμως, αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν μένει στα σύνορα της περιοχής, αλλά ταξιδεύει με την ταχύτητα των οπτικών ινών, μπαίνει στα DMs σου και δημιουργεί έναν θόρυβο που δεν μπορείς πια να αγνοήσεις, υπενθυμίζοντάς σου πως ο κόσμος έξω από το δωμάτιό σου αλλάζει με τρόπους που δεν είχες φανταστεί.

Η παγίδα του Doomscrolling και η ψευδαίσθηση της απόστασης

Είναι εύκολο να νομίζεις πως ό,τι συμβαίνει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά είναι απλώς περιεχόμενο στην οθόνη σου. Όμως, το συνεχές scrolling σε ειδήσεις για εκρήξεις και διπλωματικά θρίλερ -το γνωστό σε όλους doomscrolling- έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία σου. Η νέα γενιά σήμερα είναι η πρώτη που βιώνει έναν πόλεμο σε πραγματικό χρόνο, με αλγόριθμους που συχνά μπερδεύουν την αλήθεια με την προπαγάνδα. Πρέπει να μάθεις να φιλτράρεις την πληροφορία, γιατί πίσω από κάθε «breaking news» κρύβονται συμφέροντα και ψεύτικα βίντεο που στοχεύουν στο συναίσθημά σου.

Από το βενζινάδικο μέχρι το concert ticket

Αν αναρωτιέσαι γιατί μια σύγκρουση στην Τεχεράνη σε αφορά, η απάντηση βρίσκεται στην καθημερινότητά σου. Η αστάθεια στις σχέσεις Ιράν και Ισραήλ χτυπάει άμεσα τις τιμές της ενέργειας. Αυτό σημαίνει πως το delivery που παραγγέλνεις, τα ρούχα που αγοράζεις online και -το κυριότερο- τα εισιτήρια για τα μεγάλα καλοκαιρινά festivals, πρόκειται να ακριβύνουν. Οι αεροπορικές εταιρείες αλλάζουν δρομολόγια, οι περιοδείες των μεγάλων stars επανασχεδιάζονται για λόγους ασφαλείας και ξαφνικά, η γεωπολιτική γίνεται ο λόγος που ίσως δεν δεις το αγαπημένο σου group φέτος στην Ελλάδα.

Η δύναμη της φωνής σου στα social media

Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που διαμορφώνουν το κλίμα. Οι νέοι στο Ιράν και το Ισραήλ χρησιμοποιούν το TikTok και το Instagram για να δείξουν την αλήθεια τους, πέρα από τα επίσημα αφηγήματα. Εσύ, ως χρήστης, έχεις τη δύναμη να αναδείξεις την ανάγκη για ειρήνη, αρκεί να μην πέφτεις στην παγίδα του επιφανειακού activism. Το να μοιράζεσαι ένα story είναι εύκολο, το να κατανοείς όμως τις βαθύτερες αιτίες μιας κρίσης είναι αυτό που σε κάνει συνειδητοποιημένο πολίτη του κόσμου και όχι απλό καταναλωτή περιεχομένου.

Επιβίωση σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει

Δεν είναι απλώς «ενημέρωση» πια, είναι ένας διαρκής βομβαρδισμός από pixels αίματος και αλγόριθμους τρόμου. Το να ξέρεις πότε να κλείνεις την οθόνη δεν είναι αδυναμία, είναι στρατηγική επιβίωσης. Η ψυχική σου υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι η τελευταία σου γραμμή άμυνας. Αν αφήσεις το σενάριο ενός «Τρίτου Παγκοσμίου» να γίνει το μόνιμο soundtrack της ζωής σου, έχεις ήδη ηττηθεί χωρίς να πέσει σφαίρα. Ο κόσμος φλέγεται, ναι, και οι προηγούμενοι τα έκαναν θάλασσα, κληροδοτώντας σου ένα χάος που δεν ζήτησες. Αλλά το να παραλύεις από τον φόβο δεν σταματά τους πυραύλους. Η γενιά σου δεν χρειάζεται άλλους θεατές της καταστροφής, αλλά ανθρώπους που παραμένουν λειτουργικοί «μέσα στα ερείπια». Μην χαρίζεις την προσοχή σου και την ηρεμία σου σε όσους κερδίζουν από τον πανικό σου. Κράτα το μυαλό σου καθαρό,θα το χρειαστείς για να χτίσεις όσα οι άλλοι άφησαν να καούν.