Susan Sarandon: «Αποκλείστηκα από το Χόλιγουντ λόγω Γάζας»

Η Susan Sarandon δηλώνει ότι μετά τη δημόσια τοποθέτησή της υπέρ της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα βρέθηκε ουσιαστικά εκτός Χόλιγουντ, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπισε επαγγελματικό αποκλεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, λίγο πριν τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Goya για τη συνολική της προσφορά, η Susan Sarandon ανέφερε ότι η στάση της είχε άμεσες συνέπειες στην καριέρα της. «Απολύθηκα από το πρακτορείο μου, συγκεκριμένα επειδή συμμετείχα σε πορείες και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας κατάπαυση πυρός», δήλωσε η Susan Sarandon. «Έγινε αδύνατο για μένα ακόμη και να εμφανίζομαι στην τηλεόραση. Δεν γνωρίζω αν αυτό έχει αλλάξει πρόσφατα. Δεν μπορούσα να συμμετάσχω σε καμία μεγάλη ταινία ή σε οτιδήποτε συνδεδεμένο με το Χόλιγουντ».

Η Susan Sarandon πρόσθεσε ότι τελικά βρήκε εκπροσώπους στην Αγγλία και στην Ιταλία και εργάζεται πλέον κυρίως εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. «Βρήκα τελικά ατζέντηδες στην Αγγλία και στην Ιταλία και εργάζομαι εκεί. Μόλις ολοκλήρωσα μια ταινία στην Ιταλία και συμμετείχα σε θεατρική παράσταση στο Old Vic για αρκετούς μήνες. Ένας Ιταλός σκηνοθέτης που με προσέλαβε πρόσφατα ενημερώθηκε ότι δεν έπρεπε να το κάνει, οπότε αυτό συνεχίζεται ακόμη. Δεν άκουσε τις συστάσεις, αλλά η σχετική συζήτηση έγινε. Αυτή τη στιγμή ειδικεύομαι, κατά κάποιον τρόπο, σε μικρές ταινίες με σκηνοθέτες που δεν έχουν ξανασκηνοθετήσει, σε ανεξάρτητες παραγωγές».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Thelma and Louise», «Dead Man Walking» και «Atlantic City», υποστήριξε επίσης ότι η Ισπανία προσφέρει μεγαλύτερη πνευματική ελευθερία σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Σε έναν τόπο όπου αισθάνεσαι καταπίεση και λογοκρισία, το να βλέπεις την Ισπανία, να ακούς τον πρόεδρό της και τη στήριξη που εκφράζει για τη Γάζα, και να βλέπεις ηθοποιούς όπως ο Javier Bardem να μιλούν με τόσο ισχυρή φωνή, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Susan Sarandon. Η απονομή των Βραβείων Goya από την Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη, όπου η Susan Sarandon τιμήθηκε για τη μακρόχρονη καριέρα της.

