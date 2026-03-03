Screen News 03.03.2026

Susan Sarandon: «Αποκλείστηκα από το Χόλιγουντ λόγω Γάζας»

Η Susan Sarandon μιλά για «καταπίεση και λογοκρισία» στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκαλύπτει ότι εργάζεται πλέον κυρίως στην Ευρώπη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Susan Sarandon δηλώνει ότι μετά τη δημόσια τοποθέτησή της υπέρ της κατάπαυσης πυρός στη Γάζα βρέθηκε ουσιαστικά εκτός Χόλιγουντ, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπισε επαγγελματικό αποκλεισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, λίγο πριν τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Goya για τη συνολική της προσφορά, η Susan Sarandon ανέφερε ότι η στάση της είχε άμεσες συνέπειες στην καριέρα της. «Απολύθηκα από το πρακτορείο μου, συγκεκριμένα επειδή συμμετείχα σε πορείες και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας κατάπαυση πυρός», δήλωσε η Susan Sarandon. «Έγινε αδύνατο για μένα ακόμη και να εμφανίζομαι στην τηλεόραση. Δεν γνωρίζω αν αυτό έχει αλλάξει πρόσφατα. Δεν μπορούσα να συμμετάσχω σε καμία μεγάλη ταινία ή σε οτιδήποτε συνδεδεμένο με το Χόλιγουντ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Η Susan Sarandon πρόσθεσε ότι τελικά βρήκε εκπροσώπους στην Αγγλία και στην Ιταλία και εργάζεται πλέον κυρίως εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. «Βρήκα τελικά ατζέντηδες στην Αγγλία και στην Ιταλία και εργάζομαι εκεί. Μόλις ολοκλήρωσα μια ταινία στην Ιταλία και συμμετείχα σε θεατρική παράσταση στο Old Vic για αρκετούς μήνες. Ένας Ιταλός σκηνοθέτης που με προσέλαβε πρόσφατα ενημερώθηκε ότι δεν έπρεπε να το κάνει, οπότε αυτό συνεχίζεται ακόμη. Δεν άκουσε τις συστάσεις, αλλά η σχετική συζήτηση έγινε. Αυτή τη στιγμή ειδικεύομαι, κατά κάποιον τρόπο, σε μικρές ταινίες με σκηνοθέτες που δεν έχουν ξανασκηνοθετήσει, σε ανεξάρτητες παραγωγές».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Thelma and Louise», «Dead Man Walking» και «Atlantic City», υποστήριξε επίσης ότι η Ισπανία προσφέρει μεγαλύτερη πνευματική ελευθερία σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Σε έναν τόπο όπου αισθάνεσαι καταπίεση και λογοκρισία, το να βλέπεις την Ισπανία, να ακούς τον πρόεδρό της και τη στήριξη που εκφράζει για τη Γάζα, και να βλέπεις ηθοποιούς όπως ο Javier Bardem να μιλούν με τόσο ισχυρή φωνή, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Susan Sarandon. Η απονομή των Βραβείων Goya από την Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη, όπου η Susan Sarandon τιμήθηκε για τη μακρόχρονη καριέρα της.

Διάβασε επίσης: Βραβεία César 2026: Έλαμψαν Carine Tardieu, One Battle After Another και Arco

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Goya Awards Goya Awards 2026 Susan Sarandon ΓΑΖΑ ηθοποιοί
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Box Office: Εκρηκτικό ντεμπούτο για το Scream 7

Box Office: Εκρηκτικό ντεμπούτο για το Scream 7

03.03.2026
Επόμενο
4 fashion κομμάτια στα οποία αξίζει να επνδύσεις μέσα στην άνοιξη

4 fashion κομμάτια στα οποία αξίζει να επνδύσεις μέσα στην άνοιξη

03.03.2026

Δες επίσης

Box Office: Εκρηκτικό ντεμπούτο για το Scream 7
Cinema

Box Office: Εκρηκτικό ντεμπούτο για το Scream 7

03.03.2026
Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στα Actor Awards 2026 – Δεύτερη ήττα για τον Timothée Chalamet
Cinema

Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στα Actor Awards 2026 – Δεύτερη ήττα για τον Timothée Chalamet

02.03.2026
Goya Awards 2026: Θρίαμβος για τις ταινίες «Sundays» και «Sirāt» 
Cinema

Goya Awards 2026: Θρίαμβος για τις ταινίες «Sundays» και «Sirāt» 

02.03.2026
Ο Park Chan-wook πρόεδρος του 79ου Φεστιβάλ των Καννών
Cinema

Ο Park Chan-wook πρόεδρος του 79ου Φεστιβάλ των Καννών

02.03.2026
Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Cinema

Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

02.03.2026
Η Zendaya και ο Tom Holland παντρεύτηκαν κρυφά
Cinema

Η Zendaya και ο Tom Holland παντρεύτηκαν κρυφά

02.03.2026
Η Demi Moore και η Maya Rudolph στους παρουσιαστές των Όσκαρ 2026
Cinema

Η Demi Moore και η Maya Rudolph στους παρουσιαστές των Όσκαρ 2026

02.03.2026
Scream 7: Ακριβές συμφωνίες και προσδοκίες για ρεκόρ στο box office
Cinema

Scream 7: Ακριβές συμφωνίες και προσδοκίες για ρεκόρ στο box office

02.03.2026
Η Βραζιλία του Μουντιάλ 1970 γίνεται ταινία στο Netflix – Η ιστορία της πιο θρυλικής ομάδας
Cinema

Η Βραζιλία του Μουντιάλ 1970 γίνεται ταινία στο Netflix – Η ιστορία της πιο θρυλικής ομάδας

02.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών