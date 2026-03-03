Box Office: Εκρηκτικό ντεμπούτο για το Scream 7

Ισχυρή κινητικότητα κατέγραψε το παγκόσμιο box office, με το «Scream 7» να σημειώνει το καλύτερο άνοιγμα της χρονιάς για χολιγουντιανή παραγωγή, συγκεντρώνοντας 97,2 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο κατά το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο. Η ταινία κατέρριψε σειρά ρεκόρ, τόσο για πρεμιέρα ταινίας τρόμου της Paramount όσο και για το ίδιο το franchise «Scream».

Παρά τη δυναμική του «Scream 7», οι κινεζικές παραγωγές που κυκλοφόρησαν μετά την Πρωτοχρονιά διατηρούν ισχυρή παρουσία στο παγκόσμιο Top 10. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Comscore, η ταινία αγώνων ταχύτητας «Pegasus 3» κατέλαβε τη 2η θέση με 50,3 εκατ. δολάρια το Σαββατοκύριακο σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων 806.000 δολάρια προήλθαν από τη Βόρεια Αμερική και το μεγαλύτερο μέρος από την Κίνα. Η πλατφόρμα Maoyan αναφέρει ότι τα συνολικά έσοδα της ταινίας έχουν ήδη ξεπεράσει τα 554,2 εκατ. δολάρια, υπερβαίνοντας το όριο του μισού δισεκατομμυρίου.

Στην 3η θέση βρέθηκε το «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με 22,6 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, εκ των οποίων 15,6 εκατ. από 79 διεθνείς αγορές, σημειώνοντας πτώση 41%, και επιπλέον 7 εκατ. από τη Βόρεια Αμερική, με πτώση 50%. Το παγκόσμιο σύνολο διαμορφώνεται πλέον στα 192 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων σχεδόν 120 εκατ. προέρχονται από το εξωτερικό. Στο 3ο Σαββατοκύριακο προβολής, κορυφαίες αγορές ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με 3 εκατ. δολάρια και συνολικά 28,3 εκατ., η Αυστραλία με 1,7 εκατ. και σύνολο 11,1 εκατ., καθώς και το Μεξικό με 1,2 εκατ. και σύνολο 8 εκατ. Στην Ιταλία η ταινία συγκέντρωσε 1,2 εκατ. δολάρια με σύνολο 11,5 εκατ., ενώ στη Γερμανία κατέγραψε 904.000 δολάρια με συνολικά 6,5 εκατ.

Στην 4η θέση ακολούθησε το animation «GOAT» με 21,3 εκατ. δολάρια από 54 αγορές και συνολικά έσοδα 130,5 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων 56,5 εκατ. από το εξωτερικό και σχεδόν 74 εκατ. από τη Βόρεια Αμερική. Οι διεθνείς αγορές σημείωσαν πτώση 45% με 9,3 εκατ. δολάρια σε 8.700 αίθουσες, ενώ η αμερικανική αγορά πρόσθεσε 12 εκατ. στο 3ο Σαββατοκύριακο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ταινία έφτασε τα 16,1 εκατ. και στη Γαλλία τα 4,5 εκατ. Σημαντικές αντοχές καταγράφηκαν σε Ισπανία, Πορτογαλία, Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Περού, Σουηδία, Ταϊβάν, Δανία, Μεξικό, Ιταλία, Κολομβία, Ολλανδία και Αυστρία. Η παραγωγή, που συνδέεται με τον Stephen Curry, αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Αυστραλία στις 12 Μαρτίου, στην Κίνα στις 14 Μαρτίου, στη Σαουδική Αραβία στις 23 Απριλίου και στη Νότια Κορέα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Η κινεζική παραγωγή «Blades of the Guardians», βασισμένη σε δημοφιλές manga, συγκέντρωσε 21,1 εκατ. δολάρια το Σαββατοκύριακο και έφτασε τα 166,9 εκατ. παγκοσμίως, εκ των οποίων 1,2 εκατ. προέρχονται από τη Βόρεια Αμερική.

Εκτός της πρώτης δεκάδας αλλά με αξιοσημείωτη πορεία βρίσκεται το «Άμνετ», με πρωταγωνιστές την Jessie Buckley και τον Paul Mescal. Η ταινία έχει συγκεντρώσει 93,1 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Σε 54 διεθνείς αγορές απέφερε 3 εκατ. δολάρια, με πτώση 54%, ενώ στη Βόρεια Αμερική πρόσθεσε περίπου 155.000 δολάρια από 285 αίθουσες. Στη Σουηδία άνοιξε με 180.000 δολάρια σε 160 αίθουσες, καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Στη Νότια Κορέα σημείωσε ντεμπούτο 167.000 δολαρίων, εκ των οποίων 39.000 από προβολές preview, σε 350 αίθουσες ενόψει εθνικής αργίας. Στη Νορβηγία κατέγραψε 164.000 δολάρια και στη Κεντρική Αμερική 75.000 δολάρια. Το «Άμνετ» έχει ήδη ξεπεράσει τα συνολικά έσοδα των «Manchester by the Sea» και «Past Lives».

Στις υπόλοιπες θέσεις της παγκόσμιας δεκάδας περιλαμβάνονται το κορεατικό «The King’s Warden» με 15,1 εκατ. δολάρια το Σαββατοκύριακο και συνολικά 54,8 εκατ., το κινεζικό «Scare Out» με 14,3 εκατ. και σύνολο 160 εκατ., καθώς και το «Bonnie Bears: The Hidden Protector» με 13,2 εκατ. και παγκόσμιο σύνολο 139,3 εκατ.

Στην 9η θέση συναντάται το μουσικό ντοκιμαντέρ «EPiC: Elvis Presley in Concert» το οποίο συγκέντρωσε 8,67 εκατ. δολάρια το Σαββατοκύριακο, εκ των οποίων 3,5 εκατ. από τη Βόρεια Αμερική και 5,1 εκατ. από το εξωτερικό, με παγκόσμιο σύνολο 14,3 εκατ. δολάρια. Η παραγωγή, που συνδέεται με τον Baz Luhrmann, κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με 2,5 εκατ. δολάρια και αποτελεί ήδη το 3ο εμπορικότερο μουσικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών, πίσω από τα «One Direction: This Is Us» και «Michael Jackson’s This Is It». Στην Αυστραλία έφτασε τα 1,9 εκατ., ενώ στη Γερμανία άνοιξε με 419.000 δολάρια.

Τη δεκάδα συμπληρώνει το «Night King» από το Χονγκ Κονγκ, σε σκηνοθεσία Wai-Lun Ng, με 7,38 εκατ. δολάρια το Σαββατοκύριακο και συνολικά 26,7 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, εκ των οποίων 20,5 εκατ. προέρχονται από την Κίνα μέσα σε 10 ημέρες προβολής. Το παγκόσμιο box office συνεχίζει να καταγράφει έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα στις αμερικανικές και τις κινεζικές παραγωγές, με τα στοιχεία να καταδεικνύουν αυξανόμενη δυναμική των ασιατικών αγορών και ισχυρή αντοχή επιλεγμένων τίτλων στη διεθνή διανομή.

