Shoulder wrap: Το πιο glam αξεσουάρ της δεκαετίας του ’50 κάνει δυναμικό comeback

shoulder_wrap
Το αξεσουάρ που φορούσαν οι σταρ του παλιού Hollywood κάνει δυναμικό comeback στις πασαρέλες και αναμένεται να γίνει από τα πιο κομψά trends της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα έχει την τάση να επαναφέρει κομμάτια που κάποτε θεωρούνταν ξεχασμένα, δίνοντάς τους μια νέα, σύγχρονη ταυτότητα. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα αξεσουάρ που είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τη σύγχρονη γκαρνταρόμπα: το shoulder wrap, ένα κομμάτι που φοριέται γύρω από τους ώμους και χαρίζει άμεσα κομψότητα σε κάθε εμφάνιση.

Στις πασαρέλες των τελευταίων επιδείξεων, το συγκεκριμένο αξεσουάρ έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο νοσταλγικά στοιχεία της μόδας μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή. Ο οίκος Gucci παρουσίασε τη δική του εκδοχή του trend, δίνοντας στο κομμάτι μια πιο σύγχρονη και τολμηρή αισθητική που συνδυάζει glam διάθεση με μοντέρνο styling.

shoulder_wrap
https://www.instagram.com/gucci/

Το shoulder wrap εμφανίστηκε ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν οι γυναίκες της υψηλής κοινωνίας το φορούσαν ως διακοσμητικό στοιχείο πάνω από φορέματα και παλτό. Δεν ήταν απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά λειτουργούσε ως ένδειξη κομψότητας, κύρους και κοινωνικής θέσης.

Με την άνοδο του κινηματογράφου, το κομμάτι αυτό απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη λάμψη. Στα μέσα του 20ού αιώνα, σταρ του Hollywood όπως η Marilyn Monroe και η Elizabeth Taylor το υιοθέτησαν στις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί, μετατρέποντάς το σε σύμβολο κλασικής θηλυκότητας και κινηματογραφικής πολυτέλειας. Σε πρεμιέρες ταινιών και επίσημες εκδηλώσεις, το φορούσαν πάνω από εφαρμοστά φορέματα, προσθέτοντας μια επιπλέον πινελιά δραματικότητας και glam.

Η σύγχρονη επιστροφή του trend

Στη σύγχρονη εκδοχή του, το shoulder wrap επανεμφανίζεται με πιο τολμηρό χαρακτήρα. Στην πρόσφατη συλλογή του Gucci για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας 2026-2027, ο Demna παρουσίασε μικρά κομμάτια από faux fur που φοριούνται γύρω από τους ώμους, συνδυασμένα με δερμάτινα tops ή αυστηρά πουκάμισα με ρίγες.

www.gucci.com

Το styling παίζει έντονα με τις αντιθέσεις. Ένα glam αξεσουάρ τοποθετείται πάνω σε πιο δυναμικά ή minimal σύνολα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική κομψότητα και τη σύγχρονη αισθητική. Η επιρροή της αισθητικής των ’90s, αλλά και η νοσταλγία για την εποχή του Tom Ford στον οίκο Gucci, είναι εμφανείς.

www.gucci.com

Όλα δείχνουν ότι το shoulder wrap ετοιμάζεται να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξεσουάρ της επόμενης σεζόν. Με μια μόνο κίνηση, μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στη μόδα.

