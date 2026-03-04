Φινάλε για το Ράδιο Αρβύλα – Ο Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε την ημερομηνία αυλαίας

Στην έναρξη της εκπομπής Ράδιο Αρβύλα το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, ο Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε πως η φετινή σεζόν πλησιάζει στο τέλος της, αποκαλύπτοντας και την ημερομηνία που θα ρίξει αυλαία.

Ο παρουσιαστής του ANT1 ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κυρίες και κύριοι, τελευταίες συνεννοήσεις γιατί με βλέπετε να μιλάω με τον Κωστάκη. Τελευταίες συνεννοήσεις για να ξεκινήσει η εκπομπή που ονομάζεται Ράδιο Αρβύλα. Βγαίνει στον αέρα από το κανάλι που ονομάζεται ANT1, εκπέμπουμε ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στον αέρα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη από τις 8 έως τις 9. Εκπέμπουμε στερεοφωνικά… Και θα είμαστε στον αέρα μέχρι και τις 2 Απριλίου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:«Το έχουμε ξαναπεί, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, είμαστε στην τελική ευθεία πλέον, 2 Απριλίου είναι Πέμπτη και θα κλείσουμε τη φετινή μας σεζόν με ένα ωραιότατο βραδινό Βινύλιο κάποια στιγμή στις 2 Απριλίου. Το αγαπημένο μας Βινύλιο, το καταφύγιό μας που μας ξεκουράζει και το αγαπάμε τόσο πολύ γιατί δεν περιέχει τίποτα από όλα όσα θα δούμε σήμερα. Αν και σήμερα, με όλη αυτή τη μαυρίλα που επικρατεί, είπαμε να σας φτιάξουμε μία εκπομπή η οποία θα σας πάρει λίγο. Θα έχουμε βέβαια και το τι γίνεται, αλλά θα σας πάρει και λίγο μακριά από αυτή τη μαυρίλα. Τέλος πάντων, να μην τα λέω, πάμε να ξεκινήσουμε».

Έτσι, το «Ράδιο Αρβύλα» μετρά πλέον αντίστροφα για το φινάλε της φετινής χρονιάς, το οποίο θα συνοδευτεί από ένα special βραδινό επεισόδιο του Βινύλιο.

