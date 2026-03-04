Brad Pitt: Ποια είναι η Ελληνίδα ηθοποιός που συμμετείχε στην παραγωγή της νέας του ταινίας

Η συνάντηση των δύο ηθοποιών στη σκηνή της ταινίας έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στ

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, Brad Pitt, βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα, μετά τα γυρίσματα που ολοκλήρωσε στην Ύδρα για τη νέα του ταινία, «The Riders». Ο ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει τη μετακίνηση και τις συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα, ενώ η παρουσία του έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στα ελληνικά μέσα όσο και στους ντόπιους κατοίκους του νησιού.

Σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno, ο Brad Pitt μεταφέρθηκε από την Ύδρα στην Αθήνα με ένα πολυτελές σκάφος, με τα πλάνα της μετακίνησης να μεταδίδονται στην τηλεόραση. Το ταξίδι αυτό αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία για τους θαυμαστές του να δουν από κοντά τον διάσημο ηθοποιό σε χαλαρές στιγμές, μακριά από τα φώτα της κινηματογραφικής σκηνής.

Παράλληλα, υπήρξαν πληροφορίες ότι η Ελληνίδα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη συμμετείχε στα γυρίσματα στην Ύδρα και είχε κοινή σκηνή με τον Brad Pitt. Όπως τόνισε ο Άρης Καβατζίκης, «Με το σύμφωνο εμπιστευτικότητας που σίγουρα έχει υπογράψει δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια». Η συνάντηση των δύο ηθοποιών στη σκηνή της ταινίας έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους φανς της ελληνικής και διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας, ενώ πολλοί ανυπομονούν να δουν το αποτέλεσμα στην οθόνη.





Η Κατερίνα Ζαρίφη ενημέρωσε επίσης ότι ο Brad Pitt αναμένεται τις επόμενες ώρες να μεταβεί στη Χαλκίδα, όπου θα συνεχιστούν τα γυρίσματα του «The Riders». Η ταινία φαίνεται να διαθέτει απαιτητικές σκηνές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που καθιστά το ταξίδι του ηθοποιού ιδιαίτερα απαιτητικό αλλά και εντυπωσιακό για όσους τον παρακολουθούν από κοντά.

Η παρουσία του Brad Pitt στην Ελλάδα έχει ήδη προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στα social media, με χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο από τη μετακίνησή του με το σκάφος. Παράλληλα, η εμπλοκή ελληνικών τοποθεσιών όπως η Ύδρα και η Χαλκίδα προσφέρει στο φιλμ έναν ξεχωριστό καλλιτεχνικό χαρακτήρα, που αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή απήχηση της παραγωγής.

Όπως όλα δείχνουν, οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες δράση για τον Brad Pitt, ο οποίος θα συνεχίσει τα γυρίσματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας στους θαυμαστές του σπάνιες στιγμές από το παρασκήνιο της ταινίας. Το ενδιαφέρον των media και του κοινού για τη διαμονή και τη δουλειά του στην Ελλάδα παραμένει υψηλό, ενώ όλοι περιμένουν με ανυπομονησία περισσότερες λεπτομέρειες για την ταινία «The Riders» και τις συμμετοχές των ηθοποιών.

