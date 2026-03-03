Σχέσεις 03.03.2026

Αυτή είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ πάνω σε καβγά στο σύντροφό σου

Με λίγη προσοχή στον τρόπο που επικοινωνείς, μπορείς να αποφύγεις τους καβγάδες και να χτίσεις μια σχέση πιο δυνατή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στις σχέσεις, πολλές φορές οι λέξεις έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τις πράξεις. Μία απλή ερώτηση, που μπορεί να φαίνεται αθώα ή αδιάφορη, έχει τη δύναμη να ανάψει μια σπίθα και να μετατραπεί σε σοβαρό καβγά. Συχνά, η διατύπωση ή ο χρόνος που επιλέγουμε για να μιλήσουμε παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δυναμική της σχέσης.

Μία από τις πιο επικίνδυνες ερωτήσεις που μπορεί να προκαλέσει ένταση είναι η «“Γιατί δεν μου το είπες ποτέ;» ή παραλλαγές της, όπως «Μου έκρυψες κάτι;». Αν και μοιάζει με φυσιολογική απορία, πίσω της κρύβεται συχνά καχυποψία, θυμός ή ακόμη και αίσθημα προδοσίας. Όταν η ερώτηση αυτή τίθεται χωρίς προετοιμασία ή σε μια ήδη έντονη στιγμή, μπορεί να δημιουργήσει άμυνα, καχυποψία και αίσθηση επίθεσης στον σύντροφο.

pexels.com

Ουσιαστικά, η ερώτηση αυτή έχει την τάση να προκαλεί συναισθήματα τύπου «ένοχος-αθώος». Ο σύντροφος που την ακούει μπορεί να νιώσει ότι κατηγορείται ή ότι πρέπει να δικαιολογηθεί, ακόμα κι αν δεν είχε πρόθεση να κρατήσει κάτι μυστικό. Το μυαλό μας, μπροστά σε μια κατηγορία, μπαίνει σε κατάσταση άμυνας και η συζήτηση γρήγορα μετατρέπεται σε αντιπαράθεση. Επιπλέον, η επανάληψη αυτού του είδους των ερωτήσεων δημιουργεί συνεχή ένταση και δυσπιστία, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει πραγματικός λόγος. Το αποτέλεσμα είναι οι μικρές παρεξηγήσεις να διογκώνονται και η σχέση να χάνει σταδιακά την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

pexels.com

Ο τρόπος που διατυπώνεις μια ερώτηση κάνει τη διαφορά. Αν θέλεις να μάθεις κάτι χωρίς να προκαλέσεις ένταση, μπορείς να ακολουθήσεις μερικές απλές στρατηγικές:

  • Χρησιμοποίησε «εγώ» αντί για «εσύ»: Αντί να πεις «Γιατί δεν μου το είπες;», μπορείς να πεις «Νιώθω λίγο μπερδεμένος/η γιατί δεν ήξερα αυτό. Μπορείς να μου εξηγήσεις;». Έτσι η φράση επικεντρώνεται στα συναισθήματά σου και όχι σε κατηγορία.
  • Επίλεξε κατάλληλη στιγμή: Μην ανοίγεις τέτοια θέματα σε στιγμές έντασης. Περιμένετε να ηρεμήσετε και να έχετε μια ήρεμη, ουσιαστική συζήτηση.
  • Δώσε χώρο στον σύντροφο: Μερικές φορές, ο άλλος χρειάζεται χρόνο για να μιλήσει ανοιχτά. Μην πιέζεις ή μην διακόπτεις, ώστε να αποφευχθεί η αμυντική αντίδραση.
Pinterest.com

Σκέψου τη διατύπωση: Αντικατέστησε «Γιατί δεν μου το είπες ποτέ;» με φράσεις όπως «Θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα τι συνέβη» ή «Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό μαζί;». Η διατύπωση με ήπιο και περιγραφικό τρόπο μειώνει σημαντικά την πιθανότητα καβγά. Η ουσία δεν είναι να αποφεύγεις τις ερωτήσεις, αλλά να τις κάνεις με σεβασμό, υπομονή και σωστό timing. Η επικοινωνία είναι η βάση κάθε σχέσης και οι ερωτήσεις που γίνονται με επίθεση ή κατηγορία συχνά απομακρύνουν αντί να φέρουν κοντά. Το να αναγνωρίζεις πότε η περιέργεια μετατρέπεται σε πίεση και να ελέγχεις τη διατύπωση σου, μπορεί να σώσει την ημέρα και τη σχέση σου.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

