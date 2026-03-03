Food 03.03.2026

H συνταγή για scrambled eggs με pecorino από τη Jennifer Garner

jennifer_graner
Η Jennifer Garner μοιράζεται τη συνταγή για scrambled eggs με Pecorino, γνωστά για την αφράτη και κρεμώδη τους υφή
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα scrambled eggs είναι ένα κλασικό και αγαπημένο πρωινό, γνωστό για την αφράτη υφή και την πλούσια γεύση του. Η ηθοποιός Jennifer Garner μοιράστηκε τη δική της αγαπημένη μέθοδο για την προετοιμασία τους, προσθέτοντας pecorino και φρεσκοτριμμένο πιπέρι για έντονη γεύση. Η σωστή τεχνική και η υπομονή στο μαγείρεμα δημιουργούν ένα κρεμώδες, μαλακό αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε πρωινό.

Η προετοιμασία τους απαιτεί χαμηλή θερμοκρασία και συνεχές ανακάτεμα, ώστε να παραμείνουν αφράτα χωρίς να στεγνώσουν. Σερβίρονται ιδανικά πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, προσφέροντας ένα χορταστικό και θρεπτικό γεύμα για όλη την οικογένεια.

Υλικά:

  • 6 μεγάλα αυγά
  • ½ φλιτζάνι πλήρες γάλα
  • 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
  • 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο
  • 1/3 φλιτζανιού τριμμένο Pecorino
  • 1 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
  • Φρυγανισμένο ψωμί για το σερβίρισμα
scrambled_eggs
www.pexels.com

Εκτέλεση:

  • Σπάσε τα αυγά σε ένα καθαρό μπολ και χτύπησέ τα μαζί με το γάλα και το αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσοχή με το αλάτι αν χρησιμοποιείται Pecorino, γιατί είναι ήδη αλμυρό.
  • Ζέστανε το βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσει σχεδόν εντελώς. Ρίξε το μείγμα των αυγών και άφησέ το για ένα λεπτό να αρχίσει να σφίγγει.
  • Ανακάτευε τα αυγά αργά για 6–8 λεπτά, ξύνοντας τον πάτο με σπάτουλα σιλικόνης. Όταν αρχίσουν να σχηματίζονται μικρές συστάδες, ανακάτεψε πιο γρήγορα για να παραμείνουν αφράτα. Σιγόμαγείρεψε για ακόμα 3–4 λεπτά.
  • Σβήσε τη φωτιά όταν τα αυγά είναι σχεδόν έτοιμα και συνέχισε να ανακατεύεις μέχρι να αποκτήσουν κρεμώδη υφή. Θα πρέπει να παραμείνουν μαλακά αλλά να κρατούν το σχήμα τους.
  • Πρόσθεσε το Pecorino και το πιπέρι, ανακάτεψε καλά και σέρβιρε τα scrambled eggs πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με επιπλέον Pecorino για έντονη γεύση.

Διάβασε επίσης: 4 τρόποι για να αξιοποιήσεις το μπαγιάτικο ψωμί από την προηγούμενη μέρα

Δες κι αυτό…

food Jennifer Garner αυγά φαγητό
