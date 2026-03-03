Fitness 03.03.2026

Γυμναστική πριν ή μετά το φαγητό: Τι κάνει τη διαφορά στις θερμίδες

Η επιλογή του να γυμνάζεσαι πριν ή μετά το φαγητό εξαρτάται από τους στόχους σου, την ένταση της προπόνησης και την προσωπική αντοχή σο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα όσων γυμνάζονται είναι αν είναι καλύτερο να κάνουν γυμναστική πριν ή μετά το φαγητό. Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται αν η ώρα που επιλέγουν επηρεάζει την καύση θερμίδων ή την αποδοτικότητα της προπόνησης. Η αλήθεια είναι πως και οι δύο επιλογές έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα, αλλά και διαφορετικές συνέπειες για τον οργανισμό και την ενεργειακή δαπάνη.

Η δύναμη της προπόνησης με άδειο στομάχι

Η γυμναστική πριν το φαγητό, ειδικά το πρωί, συχνά αναφέρεται ως «fasted cardio» ή προπόνηση με άδειο στομάχι. Σε αυτή την περίπτωση, τα επίπεδα γλυκογόνου στο σώμα είναι χαμηλότερα και ο οργανισμός αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει αποθηκευμένο λίπος ως πηγή ενέργειας. Αυτό μπορεί να αυξήσει την καύση λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης, ιδιαίτερα σε μέτριας έντασης δραστηριότητες όπως περπάτημα, τρέξιμο ή ποδηλασία. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αν η προπόνηση είναι πολύ έντονη ή διαρκεί πάνω από 45 λεπτά, το σώμα μπορεί να νιώσει κούραση γρηγορότερα, επειδή δεν υπάρχει αρκετή ενέργεια από πρόσφατο φαγητό. Επιπλέον, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αισθανθούν ζαλάδα ή μειωμένη απόδοση αν γυμνάζονται με άδειο στομάχι. Για το λόγο αυτό, η επιλογή αυτή δεν είναι κατάλληλη για όλους και απαιτεί προσοχή και παρακολούθηση του οργανισμού.

pexels.com

Διάβασε επίσης: Πόση ώρα πρέπει να κάνεις γυμναστική για να κάψεις μια ολόκληρη πίτσα

Γυμναστική μετά το φαγητό – Πλεονεκτήματα και προφυλάξεις

Η γυμναστική μετά το φαγητό μπορεί να είναι πιο αποδοτική για όσους χρειάζονται ενέργεια από τα τρόφιμα για να αντέξουν έντονες ή μακρές προπονήσεις. Τα γεύματα παρέχουν γλυκόζη και θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την αντοχή και τη δύναμη, κάνοντας τις ασκήσεις πιο αποτελεσματικές, ειδικά σε βάρη ή HIIT. Ωστόσο, η άσκηση πάρα πολύ νωρίς μετά ένα βαρύ γεύμα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, φούσκωμα ή ακόμα και ναυτία. Γι’ αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να περιμένει κανείς περίπου 1-2 ώρες μετά ένα πλήρες γεύμα πριν ξεκινήσει την προπόνηση. Αν πρόκειται για ένα ελαφρύ σνακ, αρκούν περίπου 20–30 λεπτά.

pexels.com

Τι λένε οι μελέτες για τις θερμίδες

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι η γυμναστική με άδειο στομάχι καίει περισσότερες θερμίδες συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι η συνολική ημερήσια καύση ενέργειας δεν διαφέρει σημαντικά από την προπόνηση μετά το φαγητό. Ουσιαστικά, η βασική διαφορά αφορά την πηγή της ενέργειας (λίπος vs γλυκόζη) και την αίσθηση κόπωσης κατά τη διάρκεια της άσκησης.

pexels.com

Συμβουλές για να αξιοποιήσεις τη γυμναστική και μετά το φαγητό

  • Μικρά γεύματα πριν την προπόνηση: Ένα φρούτο ή γιαούρτι 30 λεπτά πριν μπορεί να δώσει αρκετή ενέργεια χωρίς να βαραίνει το στομάχι.
  • Προπόνηση μέτριας έντασης το πρωί: Αν θέλεις να κάψεις λίπος, το πρωινό fasted cardio είναι ιδανικό για περπάτημα ή ποδήλατο.
  • Προσάρμοσε την ένταση: Μετά από μεγάλο γεύμα, προτίμησε ελαφριές ασκήσεις ή περπάτημα αντί για έντονο τρέξιμο ή HIIT.
  • Υγρά και ενυδάτωση: Ειδικά πριν την προπόνηση με άδειο στομάχι, η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για να αποφύγεις ζαλάδες.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Αυτή είναι η πιο viral προπόνηση του 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

γυμναστική φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη

Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη

03.03.2026
Επόμενο
H συνταγή για scrambled eggs με pecorino από τη Jennifer Garner

H συνταγή για scrambled eggs με pecorino από τη Jennifer Garner

03.03.2026

Δες επίσης

6 λαχανικά που μπορείς να φυτέψεις σε γλάστρες τον Μάρτιο για γρήγορη συγκομιδή
Life

6 λαχανικά που μπορείς να φυτέψεις σε γλάστρες τον Μάρτιο για γρήγορη συγκομιδή

03.03.2026
Τα 7 ψάρια που αξίζει να προσθέσεις στην καθημερινή σου διατροφή
Life

Τα 7 ψάρια που αξίζει να προσθέσεις στην καθημερινή σου διατροφή

03.03.2026
Αυτή είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ πάνω σε καβγά στο σύντροφό σου
Life

Αυτή είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ πάνω σε καβγά στο σύντροφό σου

03.03.2026
H συνταγή για scrambled eggs με pecorino από τη Jennifer Garner
Food

H συνταγή για scrambled eggs με pecorino από τη Jennifer Garner

03.03.2026
Η Gigi Hadid εγκαταλείπει το signature dirty blonde για μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της
Beauty

Η Gigi Hadid εγκαταλείπει το signature dirty blonde για μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της

03.03.2026
Έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι» – Ποια είναι τα 3 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
Life

Έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι» – Ποια είναι τα 3 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο

03.03.2026
Τα adidas Originals παρουσιάζουν το επόμενο κεφάλαιο του εμβληματικού Superstar
Fashion

Τα adidas Originals παρουσιάζουν το επόμενο κεφάλαιο του εμβληματικού Superstar

03.03.2026
Skin-Tone hair: Η νέα απόλυτα φυσική τάση στα μαλλιά που κατακτά τις καρδιές των celebrities
Beauty

Skin-Tone hair: Η νέα απόλυτα φυσική τάση στα μαλλιά που κατακτά τις καρδιές των celebrities

03.03.2026
Η Bella Hadid επιλέγει το jacket trend που φοράνε όλες οι fashionistas στα αεροδρόμια – 5 σχέδια για να το υιοθετήσεις
Fashion

Η Bella Hadid επιλέγει το jacket trend που φοράνε όλες οι fashionistas στα αεροδρόμια – 5 σχέδια για να το υιοθετήσεις

03.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών