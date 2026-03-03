Διατροφή 03.03.2026

Τα 7 ψάρια που αξίζει να προσθέσεις στην καθημερινή σου διατροφή

Υγιεινά και νόστιμα ψάρια που ενισχύουν την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα οστά, ιδανικά για καθημερινή κατανάλωση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κατανάλωση ψαριού θεωρείται από πολλούς διατροφολόγους ως βασικό κομμάτι μιας υγιεινής διατροφής. Ωστόσο, με τόσες ποικιλίες και επιλογές διαθέσιμες στην αγορά, μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβεις ποιο είναι πραγματικά θρεπτικό και ποιο περιέχει λιγότερους ρύπους. Η σωστή επιλογή όχι μόνο επηρεάζει την υγεία σου αλλά και το περιβάλλον, καθώς η βιώσιμη αλιεία μειώνει την επίδραση στις θαλάσσιες οικοσυστήματα.

Όταν διαλέγεις ψάρι, καλό είναι να προτιμάς αυτά που βρίσκονται χαμηλά στην τροφική αλυσίδα, όπως σαρδέλες και αντσούγιες, καθώς έχουν λιγότερους ρύπους και υψηλή θρεπτική αξία. Τα ψάρια αυτά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και βιταμίνη D, στοιχεία που υποστηρίζουν την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα οστά και τη γενική ευεξία σου. Ακολουθεί μια λίστα με τα 7 πιο υγιεινά ψάρια που μπορείς να εντάξεις στη διατροφή σου.

psari
pexels

Διάβασε επίσης: Νόστιμο αλλά επικίνδυνο: Αυτό είναι το χειρότερο ψάρι για την υγεία σου

Σαρδέλες

Οι σαρδέλες είναι μικρά ψάρια γεμάτα ωμέγα-3, ασβέστιο και βιταμίνη D. Μπορείς να τις σερβίρεις σε ζυμαρικά, σε σαλάτες ή ακόμα και σαν συνοδευτικό σε σάντουιτς και κρακεράκια. Η γεύση τους είναι έντονη και ταιριάζει με πολλά πιάτα, ενώ είναι από τα πιο υγιεινά ψάρια που μπορείς να καταναλώνεις συχνά.

sardeles
pexels

Σκουμπρί

Το σκουμπρί είναι επίσης χαμηλά στην τροφική αλυσίδα, γεγονός που σημαίνει ότι περιέχει λιγότερους ρύπους όπως ο υδράργυρος. Είναι πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά και μπορείς να το απολαύσεις καπνιστό, ψητό ή σε σαλάτες. Είναι νόστιμο και ταιριάζει υπέροχα σε ζυμαρικά ή για να φτιάξεις μπιφτέκια ψαριού.

Σολομός

Ο σολομός είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ψάρια για υγιεινή διατροφή, αρκεί να προέρχεται από υπεύθυνη αλιεία. Είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 και βιταμίνη D, με ήπια γεύση που ταιριάζει σε ψητά, σαλάτες, tacos και ζυμαρικά. Ακόμη και κονσερβοποιημένος σολομός είναι μια θρεπτική και εύκολη επιλογή.

solomos
/www.pexels.com

Ρέγγα

Η ρέγγα είναι μικρό ψάρι που αναπαράγεται γρήγορα, χαμηλά στην τροφική αλυσίδα. Είναι πλούσια σε ωμέγα-3 και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Μπορείς να τη βρεις καπνιστή, σε άλμη ή σε κονσέρβα, και να τη χρησιμοποιήσεις σε σαλάτες ή σε ζεστά πιάτα με λαχανικά.

Τσιπούρα

Η τσιπούρα είναι μέτρια στη θέση της τροφικής αλυσίδας, με ήπια γεύση και πλούσια σε ωμέγα-3. Μπορείς να την ψήσεις στο τηγάνι, στον φούρνο ή στη σχάρα με σκόρδο και μυρωδικά. Η σάρκα της είναι τρυφερή και χρωματικά θυμίζει σολομό, προσφέροντας ωραία παρουσία στο πιάτο.

skoubri
www.pexels.com

Αντσούγιες

Οι αντσούγιες συχνά υποτιμώνται, αλλά είναι μικρές, θρεπτικές και πλούσιες σε ασβέστιο, πρωτεΐνη, ωμέγα-3 και βιταμίνες Β. Χρησιμοποιούνται σε σάλτσες, σαλάτες, ζυμαρικά, σε μαρινάδες ή ακόμα και σε dressing για Caesar σαλάτα. Η έντονη γεύση τους μπορεί να αναδείξει κάθε πιάτο.

Μπακαλιάρος

Ο μπακαλιάρος είναι λευκό ψάρι με τρυφερή σάρκα, πλούσιο σε πρωτεΐνη και βιταμίνες Β. Είναι χαμηλά στη μέση της τροφικής αλυσίδας, επομένως έχει λιγότερους ρύπους. Ταιριάζει ψητός με πάπρικα, σε ελαφριές σούπες ή σε στιφάδο με ντομάτα, προσφέροντας ήπια γεύση και υψηλή θρεπτική αξία.

Κεντρική εικόνα: Pexels

Διάβασε επίσης: 5 διατροφικές συνήθειες που αυξάνουν το λίπος της κοιλιάς

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

διατροφή ΥΓΕΙΑ φαγητό ψάρια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτή είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ πάνω σε καβγά στο σύντροφό σου

Αυτή είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ πάνω σε καβγά στο σύντροφό σου

03.03.2026
Επόμενο
6 λαχανικά που μπορείς να φυτέψεις σε γλάστρες τον Μάρτιο για γρήγορη συγκομιδή

6 λαχανικά που μπορείς να φυτέψεις σε γλάστρες τον Μάρτιο για γρήγορη συγκομιδή

03.03.2026

Δες επίσης

6 λαχανικά που μπορείς να φυτέψεις σε γλάστρες τον Μάρτιο για γρήγορη συγκομιδή
Life

6 λαχανικά που μπορείς να φυτέψεις σε γλάστρες τον Μάρτιο για γρήγορη συγκομιδή

03.03.2026
Αυτή είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ πάνω σε καβγά στο σύντροφό σου
Life

Αυτή είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ πάνω σε καβγά στο σύντροφό σου

03.03.2026
H συνταγή για scrambled eggs με pecorino από τη Jennifer Garner
Food

H συνταγή για scrambled eggs με pecorino από τη Jennifer Garner

03.03.2026
Γυμναστική πριν ή μετά το φαγητό: Τι κάνει τη διαφορά στις θερμίδες
Fitness

Γυμναστική πριν ή μετά το φαγητό: Τι κάνει τη διαφορά στις θερμίδες

03.03.2026
Η Gigi Hadid εγκαταλείπει το signature dirty blonde για μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της
Beauty

Η Gigi Hadid εγκαταλείπει το signature dirty blonde για μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της

03.03.2026
Έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι» – Ποια είναι τα 3 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
Life

Έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι» – Ποια είναι τα 3 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο

03.03.2026
Τα adidas Originals παρουσιάζουν το επόμενο κεφάλαιο του εμβληματικού Superstar
Fashion

Τα adidas Originals παρουσιάζουν το επόμενο κεφάλαιο του εμβληματικού Superstar

03.03.2026
Skin-Tone hair: Η νέα απόλυτα φυσική τάση στα μαλλιά που κατακτά τις καρδιές των celebrities
Beauty

Skin-Tone hair: Η νέα απόλυτα φυσική τάση στα μαλλιά που κατακτά τις καρδιές των celebrities

03.03.2026
Η Bella Hadid επιλέγει το jacket trend που φοράνε όλες οι fashionistas στα αεροδρόμια – 5 σχέδια για να το υιοθετήσεις
Fashion

Η Bella Hadid επιλέγει το jacket trend που φοράνε όλες οι fashionistas στα αεροδρόμια – 5 σχέδια για να το υιοθετήσεις

03.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών