Ο Θέμης Μάλλης αναλαμβάνει τη διεύθυνση προγράμματος του OPEN – Η ανακοίνωση

Η νέα ανακοίνωση του σταθμού λίγο μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Ιζαμπέλλα Σασλόγλου
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του με την Ιζαμπέλλα Σασλόγλου, το Open γνωστοποίησε στο τηλεοπτικό κοινό πως ο Θέμης Μάλλης αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή προγράμματος του σταθμού.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Θέμης Μάλλης, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη στην ελληνική τηλεοπτική αγορά, αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Προγράμματος του σταθμού. Με 35ετή, φέτος, και εξαιρετικά επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή απ’ όλες τις στελεχιακές βαθμίδες και ρόλους στα μεγαλύτερα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια, ο Θέμης Μάλλης, θα συμβάλλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην επανατοποθέτηση του προγράμματος και κατ’ επέκταση στη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη του OPEN.

Η Διοίκηση του OPEN τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία στον νέο του ρόλο».

