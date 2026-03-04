J2US: Αυτός ο τραγουδιστής θα πάρει τη θέση του Κώστα Δόξα μετά την απομάκρυνσή του

Ποιος θα είναι αυτός που αναλάβει τον ρόλο δίπλα στη Μαίρη Αργυριάδου στο σόου του Νίκου Κοκλώνη

Νέα αλλαγή στο καστ του J2US ανακοίνωσε η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή της, αποκαλύπτοντας τον τραγουδιστή που θα πάρει τη θέση του Κώστα Δόξα. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το OPEN TV, ο Κώστας Δόξας δεν θα συνεχίσει πλέον στο εντυπωσιακό σόου του Νίκου Κοκλώνη.

Η απόφαση έρχεται μετά την πρωτόδικη καταδίκη του τραγουδιστή για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά της πρώην συζύγου του, με ποινή φυλάκισης τριών ετών. Η παραγωγή του J2US, όπως μετέδωσε το Buongiorno, εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο δίπλα στη Μαίρη Αργυριάδου ο Stan, αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα αν θα υπάρξει συμφωνία ή αν θα επιλεγεί άλλος αντικαταστάτης.

Αναφορικά με τη δική του θέση και μετά τον σάλο που προκάλεσε η συνέντευξή του στο «Πρωινό», ο Κώστας Δόξας δήλωσε: «Αυτή την απόφαση δεν τη σέβομαι. Στα δικαστήρια δεν υπάρχει ισονομία. Δυστυχώς ο άντρας δικάζεται αλλιώς. Σέβομαι απεριόριστα τις γυναίκες. Η μητέρα μου δεν με είχε χτυπήσει ποτέ και ούτε με είχε βάλει ποτέ τιμωρία. Το ίδιο κάνω κι εγώ στην κόρη μου. Της μαθαίνω ότι πρέπει να αποφεύγει τη βία, και τη σωματική και τη λεκτική. Νιώθω κατάφορα αδικημένος. Δίκασε μια έδρα που δεν μας έβλεπε καν στα μάτια, δεν είδε τα στοιχεία μας. Είχαμε αδιάσειστα στοιχεία, είχαμε ιατροδικαστές, αυτόπτες μάρτυρες και δεν μας έδωσε καμία σημασία. Την ώρα που αγόρευαν οι δικηγόροι μου, ο δικαστής έπιανε το κεφάλι του και σκρόλαρε στο κινητό του».

Η αντικατάσταση του Κώστα Δόξα ανοίγει νέο κεφάλαιο για το J2US, με τους τηλεθεατές να περιμένουν με αγωνία ποιος τελικά θα αναλάβει τη θέση δίπλα στη Μαίρη Αργυριάδου.





