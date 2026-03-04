TV 04.03.2026

J2US: Αυτός ο τραγουδιστής θα πάρει τη θέση του Κώστα Δόξα μετά την απομάκρυνσή του

Ποιος θα είναι αυτός που αναλάβει τον ρόλο δίπλα στη Μαίρη Αργυριάδου στο σόου του Νίκου Κοκλώνη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Νέα αλλαγή στο καστ του J2US ανακοίνωσε η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή της, αποκαλύπτοντας τον τραγουδιστή που θα πάρει τη θέση του Κώστα Δόξα. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το OPEN TV, ο Κώστας Δόξας δεν θα συνεχίσει πλέον στο εντυπωσιακό σόου του Νίκου Κοκλώνη.

Η απόφαση έρχεται μετά την πρωτόδικη καταδίκη του τραγουδιστή για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά της πρώην συζύγου του, με ποινή φυλάκισης τριών ετών. Η παραγωγή του J2US, όπως μετέδωσε το Buongiorno, εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει τον ρόλο δίπλα στη Μαίρη Αργυριάδου ο Stan, αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα αν θα υπάρξει συμφωνία ή αν θα επιλεγεί άλλος αντικαταστάτης.

https://www.instagram.com/kdoxas/?hl=el

Διάβασε επίσης: Your Face Sounds Familiar: Στον αέρα το trailer για την επιστροφή του show στον ΑΝΤ1

Αναφορικά με τη δική του θέση και μετά τον σάλο που προκάλεσε η συνέντευξή του στο «Πρωινό», ο Κώστας Δόξας δήλωσε: «Αυτή την απόφαση δεν τη σέβομαι. Στα δικαστήρια δεν υπάρχει ισονομία. Δυστυχώς ο άντρας δικάζεται αλλιώς. Σέβομαι απεριόριστα τις γυναίκες. Η μητέρα μου δεν με είχε χτυπήσει ποτέ και ούτε με είχε βάλει ποτέ τιμωρία. Το ίδιο κάνω κι εγώ στην κόρη μου. Της μαθαίνω ότι πρέπει να αποφεύγει τη βία, και τη σωματική και τη λεκτική. Νιώθω κατάφορα αδικημένος. Δίκασε μια έδρα που δεν μας έβλεπε καν στα μάτια, δεν είδε τα στοιχεία μας. Είχαμε αδιάσειστα στοιχεία, είχαμε ιατροδικαστές, αυτόπτες μάρτυρες και δεν μας έδωσε καμία σημασία. Την ώρα που αγόρευαν οι δικηγόροι μου, ο δικαστής έπιανε το κεφάλι του και σκρόλαρε στο κινητό του».

https://www.instagram.com/kdoxas/?hl=el

Η αντικατάσταση του Κώστα Δόξα ανοίγει νέο κεφάλαιο για το J2US, με τους τηλεθεατές να περιμένουν με αγωνία ποιος τελικά θα αναλάβει τη θέση δίπλα στη Μαίρη Αργυριάδου.


Διάβασε επίσης: Οριστική αυλαία για επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

J2US Open TV Stan Αντιπαριώτης ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΞΑΣ Νίκος Κοκλώνης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

YFSF: Αντίστροφη μέτρηση για τον 7ο κύκλο – Τα πρώτα ονόματα και η παρουσιάστρια

Φινάλε για το Ράδιο Αρβύλα – Ο Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε την ημερομηνία αυλαίας

Άγιος Έρωτας: Πρωταγωνιστής αποχωρεί από τη σειρά εκτάκτως

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τρομοκρατημένη με τους βομβαρδισμούς στο Ντουμπάι

Γιώργος Λιάγκας: Μουδιασμένος στην έναρξη του Πρωινού – «Έχουμε πόλεμο»

Χατζίδου – Παύλου: Διαφορετική έναρξη στο Breakfast at Star μετά τις επιθέσεις στο Ντουμπάι

Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης κάνει πρόταση γάμου στην Άννα στα επόμενα επεισόδια

Μια Νύχτα Μόνο: Σοβαρό τροχαίο στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Porto Leone: Λάθος αποφάσεις, εκδικητικές συμπεριφορές και αποκαλύψεις στα επόμενα επεισόδια

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό