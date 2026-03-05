Ο Timothée Chalamet ξεκινά περιοδεία προώθησης του Marty Supreme στην Ασία

Ο Timothée Chalamet ξεκινά την περιοδεία προώθησης της ταινίας «Marty Supreme» στην Ασία, καθώς η παραγωγή της A24 συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στο παγκόσμιο box office και πλησιάζει το ορόσημο των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία έχει ήδη συγκεντρώσει 172,8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστορία της εταιρείας A24 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς. Το «Marty Supreme» αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία στις 13 Μαρτίου και στην Κίνα στις 20 Μαρτίου, δύο από τις μεγαλύτερες αγορές κινηματογράφου στον κόσμο που δεν έχουν ακόμη συμβάλει στα συνολικά έσοδα της ταινίας.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού αθλητή που φιλοδοξεί να διακριθεί στο πινγκ πονγκ τη δεκαετία του 1950. Παρότι πρόκειται για μια πρωτότυπη ιστορία εποχής και όχι για ταινία franchise, κατάφερε να προσελκύσει νεότερο κοινό και να διαψεύσει την αντίληψη ότι οι θεατές της γενιάς Z και οι νεότεροι millennial αποφεύγουν τις αυθεντικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της ταινίας έπαιξε η ασυνήθιστη στρατηγική προώθησης που υιοθέτησε ο Timothée Chalamet. Η καμπάνια συνδύασε τη δύναμη της προσωπικής δημοφιλίας του ηθοποιού με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στοιχεία της streetwear κουλτούρας, δημιουργώντας έντονη διαδικτυακή απήχηση. Η διεθνής προώθηση της ταινίας περιλαμβάνει σειρά πρωτότυπων δράσεων. Στην Ιαπωνία πραγματοποιήθηκε ειδικό pop up event σε συνεργασία με το Cup Noodles, ενώ στη Βραζιλία οργανώθηκε αντίστοιχη εκδήλωση στο πλαίσιο της διοργάνωσης CCXP. Στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε ειδική προβολή σε κινηματογράφο του Βερολίνου με στόχο ένα νεανικό και δημιουργικό κοινό.

Μεταξύ των πιο πολυσυζητημένων στιγμών της καμπάνιας ήταν ένα βίντεο με αερόστατο που έγινε viral και σηματοδότησε την έναρξη της αμερικανικής περιοδείας προώθησης της ταινίας. Επίσης δημιουργήθηκε ένα φορτηγό με προϊόντα της ταινίας που ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο και στη συνέχεια στη Βραζιλία.

Στην καμπάνια περιλαμβάνεται ακόμη μια συνεργασία με τον οίκο μόδας Nahmias για μια συλλογή φόρμας που εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε προσωπικότητες όπως οι Tom Brady, Misty Copland, Kid Cudi και Bill Nye. Ο Timothée Chalamet εμφανίστηκε επίσης σε μουσικό βίντεο του ράπερ EsDeeKid, ενώ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην κορυφή του Sphere στο Λας Βέγκας.

Η A24 δημιούργησε επίσης το πρώτο συλλεκτικό κουτί ποπ κορν στην ιστορία της εταιρείας για την ταινία, σχεδιασμένο ως γιγαντιαία πορτοκαλί μπάλα πινγκ πονγκ. Παράλληλα κυκλοφόρησε συλλεκτική συσκευασία δημητριακών Wheaties και διοργάνωσε θεματικό pop up πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με την Airbnb.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το «Marty Supreme» έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 95,3 εκατομμύρια δολάρια. Η μεγαλύτερη διεθνής αγορά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία με έσοδα 21,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθούν η Αυστραλία με 6,6 εκατομμύρια, η Γαλλία με 5,6 εκατομμύρια και η Ιταλία με 5,5 εκατομμύρια δολάρια.

