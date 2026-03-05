Celeb News 05.03.2026

Rosalía: Η απρόσμενη απάντησή της για το τι ψάχνει σε έναν άνδρα

rosalia
Η τραγουδίστρια απαντά με ειλικρίνεια για το τι της αρέσει περισσότερο στους άνδρες και εξηγεί γιατί δεν θέλει να βάζει ταμπέλες στην προσωπική της ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Rosalía μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις σε μια συζήτηση με την Αργεντινή συγγραφέα Mariana Enríquez, στο πλαίσιο μιας νέας σειράς συνεντεύξεων της Spotify που παρουσιάζει το project Spotify A/Presenta στη Λατινική Αμερική.

Η συνέντευξη, που γυρίστηκε στο Μπουένος Άιρες, είχε χαλαρό και χιουμοριστικό τόνο. Σε κάποια στιγμή η Enríquez ρώτησε τη δημοφιλή τραγουδίστρια ποιο χαρακτηριστικό της αρέσει περισσότερο στους άντρες. Η Rosalía απάντησε αστειευόμενη: «Ότι είναι gay», προκαλώντας γέλια και στις δύο. Η συγγραφέας σχολίασε επίσης με χιούμορ ότι συμφωνεί απόλυτα.

epa12784352 Spanish singer Rosalia poses on the red carpet during the 2026 BRIT Awards ceremony at the Co-op Live Arena, Manchester, Britain, 28 February 2026. The annual pop music awards are presented by the British Phonographic Industry (BPI). EPA/ADAM VAUGHAN

Διάβασε επίσης: Ο Sombr στο εντυπωσιακό line up των BRIT 2026 δίπλα σε Harry Styles και Rosalía

Συνεχίζοντας τη συζήτηση, η Ισπανίδα καλλιτέχνις εξήγησε ότι δεν της αρέσει να διαχωρίζει τόσο αυστηρά τα χαρακτηριστικά που την ελκύουν σε άντρες και γυναίκες. Όπως είπε, το πρώτο πράγμα που προσέχει σε έναν άνθρωπο είναι γενικά η προσωπικότητα και αυτό που ξεχωρίζει σε εκείνον.

Όταν η Rosalía ρώτησε με τη σειρά της τη συγγραφέα τι βρίσκει πιο ελκυστικό σε μια γυναίκα, εκείνη απάντησε ότι για την ίδια το σημαντικότερο στοιχείο είναι το χιούμορ.

Η σχέση της με τη Hunter Schafer

Η συζήτηση επανέφερε στο προσκήνιο και τη σύντομη σχέση που είχε στο παρελθόν η Rosalía με τη σταρ του Euphoria, Hunter Schafer, το 2019. Παρότι η σχέση τους κράτησε λίγους μήνες, οι δύο τους διατηρούν μέχρι σήμερα πολύ καλές σχέσεις.

Σε συνέντευξή της στο GQ το 2024, η Schafer είχε δηλώσει ότι εξακολουθούν να έχουν «μια όμορφη φιλία» και ότι η Rosalía παραμένει για εκείνη «οικογένεια, ό,τι κι αν συμβεί».

Η Rosalía έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πώς βλέπει την ταυτότητα και τις σχέσεις της. Σε συνέντευξή της στο Elle είχε τονίσει ότι δεν αισθάνεται πίεση να βάλει ταμπέλες στη σεξουαλικότητά της: «Σκέφτομαι την ελευθερία. Αυτό είναι που με καθοδηγεί», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

rosalia
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Νέα εμφάνιση στο Euphoria

Παράλληλα, η Rosalía ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της στον τρίτο κύκλο της σειράς Euphoria, όπου θα συμμετέχει στο καστ μαζί με τη Schafer. Στα νέα πρόσωπα της σειράς περιλαμβάνονται επίσης οι Sharon Stone, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth και Marshawn Lynch.

Η τρίτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Απριλίου στις ΗΠΑ μέσω των HBO και HBO Max.

Διάβασε επίσης: Rosalía: Η πρώτη εμφάνιση στα BRIT Awards 2026 και η υποψηφιότητά της

Δες κι αυτό…

Rosalia σχέσεις
