Μουσικά Νέα 05.03.2026

Οι Swifties μπαίνουν επίσημα στο λεξικό και η Taylor Swift γράφει ξανά ιστορία


Ο όρος που χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια οι θαυμαστές της Taylor Swift αναγνωρίστηκε πλέον και επίσημα από το Dictionary.com ως μέρος της σύγχρονης αγγλικής γλώσσας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιρροή τηςTaylor Swift δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Τα τελευταία χρόνια, η παρουσία της στην ποπ κουλτούρα είναι τόσο ισχυρή που επηρεάζει ακόμη και τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη «Swiftie», η οποία πλέον αποτελεί επίσημη καταχώριση στο λεξικό.

Το Dictionary.com πρόσθεσε πρόσφατα τον όρο στο ψηφιακό του αρχείο, αναγνωρίζοντας έναν από τους πιο γνωστούς fandom όρους της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Η λέξη χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από τους θαυμαστές της τραγουδίστριας και πλέον θεωρείται μέρος της σύγχρονης αγγλικής γλώσσας.

Τι σημαίνει η λέξη «Swiftie»

Σύμφωνα με το Dictionary.com, Swiftie είναι ο θαυμαστής της μουσικής της Taylor Swift. Ο όρος χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από την παγκόσμια κοινότητα των φαν της τραγουδίστριας και έχει καθιερωθεί τόσο στα social media όσο και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη μουσική της.

Η λέξη εντάσσεται σε μια μεγάλη παράδοση fandom ονομασιών που έχουν δημιουργηθεί γύρω από διάσημους καλλιτέχνες ή πολιτιστικά φαινόμενα. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και όροι όπως το Beyhive για τους θαυμαστές της Beyoncé, το Trekkies για τους φαν του Star Trek και το Janeite για όσους αγαπούν το έργο της Jane Austen.

Πώς μια λέξη μπαίνει στο λεξικό

Η διαδικασία ένταξης μιας νέας λέξης σε λεξικό δεν είναι τυχαία. Οι λεξικογράφοι εξετάζουν αν ένας όρος χρησιμοποιείται ευρέως, αν έχει σαφές και κοινά αποδεκτό νόημα και αν κατανοείται από μεγάλο μέρος του κοινού.

Επιπλέον, πρέπει να θεωρείται πιθανό ότι η λέξη θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και στο μέλλον. Με άλλα λόγια, η λέξη πρέπει πρώτα να καθιερωθεί στη γλώσσα της καθημερινότητας πριν αποκτήσει επίσημη καταγραφή.

Το trademark του όρου από την Taylor Swift

Η ίδια η Taylor Swift είχε αναγνωρίσει από νωρίς τη δυναμική της λέξης. Το 2017 κατέθεσε αίτηση για trademark του όρου «Swiftie» μέσω της εταιρείας TAS Rights Management LLC. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2022, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης της λέξης σε προϊόντα όπως τσάντες, tote bags και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με το merchandise της καλλιτέχνιδας.

