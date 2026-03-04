Η Selena Gomez μιλά για το τραγούδι της Taylor Swift που γράφτηκε γι’ αυτήν

Η Gomez μοιράζεται σπάνιες λεπτομέρειες για τη σχέση της με τη Swift, τις αναμνήσεις της εφηβείας και πώς η μουσική γιορτάζει τη μακροχρόνια φιλία τους

Η Selena Gomez αποκάλυψε σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast Friends Keep Secrets του συζύγου της Benny Blanco ότι είναι η έμπνευση για το τραγούδι «Dorothea» από το άλμπουμ Evermore της Taylor Swift. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια μίλησε για τη δεκαετή τους φιλία και πώς οι αναμνήσεις τους από την εφηβεία μετατράπηκαν σε μουσική.

«Το ‘Dorothea’ αφορά εμένα», είπε η Gomez. «Νιώθω ότι πολλά από τα μεγάλα στιγμιότυπα που ορίζουν ποιοι είμαστε, από σχέσεις, οικογένεια, έρωτα ή μίσος, όλα όσα υπάρχουν ανάμεσά τους, τα κατανοούσαμε ενώ εγώ ήμουν 15 και εκείνη 18. Και δεν ξέραμε πραγματικά τι συμβαίνει, οπότε ποτέ δεν μας είδαμε διαφορετικά».

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift και η Selena Gomez σε αγώνα του Travis Kelce

Η Gomez συνέχισε: «Όταν ακούω το ‘Dorothea’, εντυπωσιάζομαι από το πόσο όμορφα έχει γραφτεί».

Το «Dorothea», το όγδοο κομμάτι του δεύτερου μυστικού άλμπουμ έκπληξη της Swift το 2020, αφηγείται μια παιδική φιλία που αρχίζει να εξασθενεί όταν η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού μετακομίζει στο Hollywood για να γίνει σταρ.

«Δεν είναι ποτέ αργά / Να επιστρέψεις στο πλευρό μου», τραγουδά η Swift. «Τα αστέρια στα μάτια σου / Έλαμψαν πιο φωτεινά στο Tupelo / Και αν ποτέ κουραστείς να σε ξέρουν για όποιον γνωρίζεις / Θα ξέρεις ότι πάντα θα με ξέρεις».

Οι fans της Taylor Swift άρχισαν να υποψιάζονται ότι το «Dorothea» αναφερόταν στη Selena Gomez, επειδή οι στίχοι κάνουν αναφορά στο πώς η πρωταγωνίστρια τώρα «πουλάει μακιγιάζ και περιοδικά». Η Gomez είναι η δημιουργός της Rare Beauty, μιας vegan και cruelty-free εταιρείας καλλυντικών.

Η Selena Gomez αποκάλυψε επίσης ότι αυτό δεν είναι το μόνο τραγούδι που η Swift έγραψε για τη μακροχρόνια φιλία τους: «Υπάρχει ένα τραγούδι που η Taylor έγραψε για εμάς και λεγόταν ‘Family’. Ήταν πριν από πάνω από μια δεκαετία. Οι στίχοι υπονοούσαν, χωρίς να αναφέρουν ονόματα, ότι λένε: ‘Έχεις αυτά τα απίστευτα όνειρα. Θέλεις να είσαι στις ταινίες. Σε βλέπω σε κάθε πλήθος’».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Και αυτό είναι πολύ γλυκό, γιατί τότε εκείνη απλώς μου είπε: ‘Έγραψα αυτό το τραγούδι για εμάς!’ Ήταν η δική μας ιστορία και ήταν η πιο γλυκιά στιγμή και το αγαπώ».

Διάβασε επίσης: Ο Benny Blanco υπόσχεται αιώνια αγάπη στη Selena Gomez – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Δες κι αυτό…