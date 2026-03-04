Life 04.03.2026

MFW 26/27: Τα παπούτσια που θα καθορίσουν τη σεζόν

bottega_veneta
Από τις γόβες του οίκου Gucci μέχρι τα punk studs της Bottega Veneta, αυτά είναι τα παπούτσια που θα καθορίσουν το στυλ της νέας σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φετινή Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο επιφύλασσε μια συναρπαστική δόση τόλμης και πρωτοτυπίας, με σχεδιαστές να πειραματίζονται σε σιλουέτες, χρώματα και αξεσουάρ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παπούτσια. Κλασικά κομμάτια επαναπροσδιορίστηκαν, όπως οι μαύρες γόβες του Demna για τον οίκο Gucci, οι studded μπαλαρίνες της Bottega Veneta και τα διάφανα τακούνια της Fendi, δημιουργώντας ένα πραγματικό πεδίο δημιουργικότητας για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας 2026-2027.

Οι συνδυασμοί, οι ανατροπές και η δεξιοτεχνία της κατασκευής έκαναν κάθε παπούτσι να ξεχωρίζει, ενώ οι τάσεις φαίνεται να διασταυρώνονται μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας, με την προοπτική να κατακτήσουν και τους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων μόδας.

gr.diesel.com

Διάβασε επίσης: Bottega Veneta Fall 26: Όταν η μόδα γίνεται δήλωση θηλυκής δύναμης

Γόβες με κάλτσες

Στα catwalks των Prada και Marni, η σύνθεση γόβες με κάλτσες αποτέλεσε ένα από τα πιο τολμηρά και εντυπωσιακά στοιχεία της σεζόν. Ο συνδυασμός αυτός ισορροπεί ανάμεσα στην πρωτοτυπία και τη θηλυκότητα, προκαλώντας συζητήσεις τόσο στις ιταλικές όσο και στις γαλλικές fashionistas.

https://www.instagram.com/prada/?hl=el

Slingbacks με λευκό δέρμα

Οι slingbacks με λεπτή φτέρνα και λουράκι στο πίσω μέρος του ποδιού επιστρέφουν από τη δεκαετία του 1950, με τις πιο επιθυμητές εκδοχές για το 2026 να υιοθετούν λευκό δέρμα, συνδυάζοντας κλασικότητα και διακριτική κομψότητα.

leukes_goves
https://www.instagram.com/ferragamo/

Μπαλαρίνες με studs

Οι μπαλαρίνες, εμπνευσμένες από τον κόσμο του χορού, επανέρχονται με punk στοιχεία και studs, όπως είδαμε στη Bottega Veneta. Το αποτέλεσμα είναι ένα mix διακριτικότητας και edge, που τραβάει τα βλέμματα στα catwalks και υπογραμμίζει τη δυναμική του footwear trend.

bottega_veneta_mpalarines
bottegaveneta.com

Κλασικές μαύρες γόβες

Οι μαύρες γόβες παραμένουν αξεπέραστα chic. Στον οίκο Gucci, ο Demna αντλεί έμπνευση από τα αρχεία της μάρκας και του Tom Ford, δημιουργώντας γόβες που μοιάζουν βγαλμένες από τα 90s, προσφέροντας μία διαχρονική και ταυτόχρονα φρέσκια πρόταση.

gucci_goves
https://www.instagram.com/gucci/

Ψηλές σαγιονάρες

Με λεπτό pointed heel και λουράκι, οι ψηλές σαγιονάρες της Diesel και άλλων οίκων φέρνουν μια Y2K αισθητική, συνδυάζοντας φινέτσα και θηλυκότητα, ιδανικές για να ολοκληρώσουν τόσο casual όσο και πιο formal εμφανίσεις.

gr.diesel.com

Διάβασε επίσης: Roberto Cavalli F/W 26-27: Οι τάσεις που ξεχωρίσαν στην πασαρέλα

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου παπούτσια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

O Jonathan Anderson μετατρέπει τους Κήπους Tuileries σε ποιητική πασαρέλα για τον οίκο Dior

17 μικρές συνήθειες που κάναμε πάντα και σήμερα τις λέμε self-care

Shoulder wrap: Το πιο glam αξεσουάρ της δεκαετίας του ’50 κάνει δυναμικό comeback

Οι 5 αποχρώσεις μαλλιών που θα σου εξοικονωμήσουν χρήματα από το κομμωτήριο

3 είναι τα ζώδια που στο DNA τους κυλά απέραντη ευφυΐα

Σε πιάνουν κράμπες συνέχεια; 3 τρόποι να βάλεις τέλος σε αυτό το μαρτύριο

6 λαχανικά που μπορείς να φυτέψεις σε γλάστρες τον Μάρτιο για γρήγορη συγκομιδή

Τα 7 ψάρια που αξίζει να προσθέσεις στην καθημερινή σου διατροφή

Αυτή είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ πάνω σε καβγά στο σύντροφό σου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό