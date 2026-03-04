MFW 26/27: Τα παπούτσια που θα καθορίσουν τη σεζόν

Από τις γόβες του οίκου Gucci μέχρι τα punk studs της Bottega Veneta, αυτά είναι τα παπούτσια που θα καθορίσουν το στυλ της νέας σεζόν

Η φετινή Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο επιφύλασσε μια συναρπαστική δόση τόλμης και πρωτοτυπίας, με σχεδιαστές να πειραματίζονται σε σιλουέτες, χρώματα και αξεσουάρ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παπούτσια. Κλασικά κομμάτια επαναπροσδιορίστηκαν, όπως οι μαύρες γόβες του Demna για τον οίκο Gucci, οι studded μπαλαρίνες της Bottega Veneta και τα διάφανα τακούνια της Fendi, δημιουργώντας ένα πραγματικό πεδίο δημιουργικότητας για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας 2026-2027.

Οι συνδυασμοί, οι ανατροπές και η δεξιοτεχνία της κατασκευής έκαναν κάθε παπούτσι να ξεχωρίζει, ενώ οι τάσεις φαίνεται να διασταυρώνονται μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας, με την προοπτική να κατακτήσουν και τους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων μόδας.

Γόβες με κάλτσες

Στα catwalks των Prada και Marni, η σύνθεση γόβες με κάλτσες αποτέλεσε ένα από τα πιο τολμηρά και εντυπωσιακά στοιχεία της σεζόν. Ο συνδυασμός αυτός ισορροπεί ανάμεσα στην πρωτοτυπία και τη θηλυκότητα, προκαλώντας συζητήσεις τόσο στις ιταλικές όσο και στις γαλλικές fashionistas.

Slingbacks με λευκό δέρμα

Οι slingbacks με λεπτή φτέρνα και λουράκι στο πίσω μέρος του ποδιού επιστρέφουν από τη δεκαετία του 1950, με τις πιο επιθυμητές εκδοχές για το 2026 να υιοθετούν λευκό δέρμα, συνδυάζοντας κλασικότητα και διακριτική κομψότητα.

Μπαλαρίνες με studs

Οι μπαλαρίνες, εμπνευσμένες από τον κόσμο του χορού, επανέρχονται με punk στοιχεία και studs, όπως είδαμε στη Bottega Veneta. Το αποτέλεσμα είναι ένα mix διακριτικότητας και edge, που τραβάει τα βλέμματα στα catwalks και υπογραμμίζει τη δυναμική του footwear trend.

Κλασικές μαύρες γόβες

Οι μαύρες γόβες παραμένουν αξεπέραστα chic. Στον οίκο Gucci, ο Demna αντλεί έμπνευση από τα αρχεία της μάρκας και του Tom Ford, δημιουργώντας γόβες που μοιάζουν βγαλμένες από τα 90s, προσφέροντας μία διαχρονική και ταυτόχρονα φρέσκια πρόταση.

Ψηλές σαγιονάρες

Με λεπτό pointed heel και λουράκι, οι ψηλές σαγιονάρες της Diesel και άλλων οίκων φέρνουν μια Y2K αισθητική, συνδυάζοντας φινέτσα και θηλυκότητα, ιδανικές για να ολοκληρώσουν τόσο casual όσο και πιο formal εμφανίσεις.

