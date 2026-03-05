4 νόστιμες συνταγές που θα φέρουν την άνοιξη στο πιάτο σου

Η άνοιξη φέρνει φρεσκάδα στο πιάτο σου με εποχικά υλικά, δημιουργικές γεύσεις και εύκολες συνταγές που θα λατρέψεις

Η άνοιξη φέρνει μαζί της πιο ζεστές μέρες, ανθισμένα λουλούδια και αμέτρητους λόγους να ανυπομονούμε για τη σεζόν. Ένας λιγότερο προφανής λόγος που αγαπάμε αυτή την εποχή είναι η επιστροφή των φρέσκων εποχικών προϊόντων και οι λαχταριστές συνταγές που τα συνοδεύουν. Μετά από μήνες βαριών χειμερινών γευμάτων, τα ελαφριά και φρέσκα πιάτα της εποχής είναι σαν μια αναζωογόνηση για τον οργανισμό και τη διάθεσή μας.

Τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι στην εποχή τους όχι μόνο έχουν καλύτερη γεύση, αλλά και μεγαλύτερη θρεπτική αξία. Επιπλέον, η αγορά εποχικών προϊόντων μπορεί να είναι πιο οικονομική, καθώς η προσφορά είναι μεγαλύτερη και η τιμή χαμηλότερη. Παρακάτω θα βρεις 4 ιδέες για να αξιοποιήσεις τα καλύτερα προϊόντα της άνοιξης στην κουζίνα σου.

Διάβασε επίσης: Η συνταγή για ντοματοκεφτέδες που θα κάνουν πιο γευστική την περίοδο της νηστείας

1. Ανοιξιάτικη μακαρονάδα με Burrata

Μια ελαφριά αλλά γεμάτη γεύση συνταγή, ιδανική για την άνοιξη. Αν και πρόκειται για ζυμαρικά, η φρεσκάδα του αρακά και η κρεμώδης burrata δίνουν έναν ανοιξιάτικο τόνο σε ένα αγαπημένο πιάτο.

Υλικά για 2-3 μερίδες:

200 γρ. ζυμαρικά της αρεσκείας σου (π.χ. linguine ή spaghetti)

150 γρ. φρέσκος αρακάς (ή κατεψυγμένος αν δεν υπάρχει φρέσκος)

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

1 λεμόνι (χυμός και ξύσμα)

1 μπάλα burrata (περίπου 125 γρ.)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Φρέσκα φύλλα βασιλικού για το σερβίρισμα

Προαιρετικά: λίγες νιφάδες τσίλι για πιπεράτη γεύση

Εκτέλεση:

Βράσε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente. Κράτα 1/2 φλ. από το νερό του βρασμού για τη σάλτσα.

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Πρόσθεσε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σόταρε 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Πρόσθεσε το σκόρδο και σόταρε 1 λεπτό ακόμα.

Ρίξε τον αρακά στο τηγάνι και σόταρε 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσει αλλά να παραμείνει έντονα πράσινος. Αν χρησιμοποιείς κατεψυγμένο, σόταρέ τον απευθείας.

Πρόσθεσε τα βρασμένα ζυμαρικά στο τηγάνι με τα λαχανικά. Ρίξε λίγο από το νερό που κράτησες για να γίνει η σάλτσα πιο κρεμώδης. Πρόσθεσε χυμό και ξύσμα λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και, αν θες, λίγες νιφάδες τσίλι. Ανακάτεψε καλά.

Τοποθέτησε τα ζυμαρικά στα πιάτα και βάλ’ στο κέντρο την burrata. Σπάσε την απαλά με πιρούνι ώστε η κρεμώδης καρδιά της να απλωθεί πάνω στα ζυμαρικά. Σκόρπισε φρέσκα φύλλα βασιλικού και λίγο ξύσμα λεμονιού.

Σέρβιρε αμέσως για να απολαύσεις την burrata ζεστή και λιωμένη πάνω στα φρέσκα ανοιξιάτικα ζυμαρικά.

2. Πίτσα με 3 τυριά και λεμόνι

Η λεμονάτη γεύση της πίτσας ισορροπεί με τη γλυκύτητα που αναδεικνύεται κατά το ψήσιμο, ενώ ο φρέσκος βασιλικός και οι νιφάδες τσίλι δίνουν την τέλεια τελική πινελιά. Μια πρωτότυπη και αναζωογονητική εκδοχή της κλασικής πίτσας.

Υλικά:

1 έτοιμη ζύμη πίτσας ή σπιτική ζύμη για πίτσα

100 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη

50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

50 γρ. γκοργκοντζόλα ή άλλο έντονο τυρί της επιλογής σου

1 μικρό λεμόνι (χυμός και ξύσμα)

1-2 κ.σ. ελαιόλαδο

Φρέσκα φύλλα βασιλικού

Νιφάδες τσίλι (προαιρετικά)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Θερμάνε τον φούρνο στους 220°C. Αν χρησιμοποιείς πέτρα για πίτσα, βάλε την μέσα από πριν να ζεσταθεί.

Άπλωσε τη ζύμη σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα ή πάνω σε πέτρα για πίτσα. Ρίξε λίγο ελαιόλαδο και άπλωσέ το απαλά με τα χέρια.

Σκόρπισε πάνω στη ζύμη τη μοτσαρέλα, την παρμεζάνα και τη γκοργκοντζόλα. Προσέχοντας να καλυφθεί ομοιόμορφα όλη η επιφάνεια.

Ρίξε το ξύσμα λεμονιού πάνω από τα τυριά και λίγο χυμό λεμονιού. Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και, αν θέλεις, νιφάδες τσίλι για λίγο πικάντικο τόνο.

Ψήσε για 10-15 λεπτά ή μέχρι να λιώσουν τα τυριά και η ζύμη να γίνει χρυσαφένια και τραγανή.

Μόλις βγάλεις την πίτσα από τον φούρνο, σκόρπισε φρέσκα φύλλα βασιλικού και λίγο ακόμα ξύσμα λεμονιού για φρεσκάδα.

Κόψε σε φέτες και απόλαυσέ τη αμέσως, για να νιώσεις την ισορροπία της γλυκόξινης λεμονάτης γεύσης με τα τυριά.

Διάβασε επίσης: Κάνε τη νηστεία πιο γευστική με αυτή τη μελιτζανοσαλάτα

3. Ανοιξιάτικη φριτάτα με λαχανικά

Για ένα γρήγορο αλλά εντυπωσιακό πιάτο πρωινού ή brunch, η φριτάτα με λαχανικά της άνοιξης συνδυάζει ευκολία και νοστιμιά. Ιδανική για όσους θέλουν να δώσουν νέα πνοή στο καθημερινό τους πρωινό χωρίς να χάσουν τη γεύση.

Υλικά για 2-3 μερίδες:

4 αυγά

50 ml γάλα ή κρέμα γάλακτος

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 φλιτζάνι ανάμεικτα ανοιξιάτικα λαχανικά (π.χ. αρακάς, σπαράγγια, καρότα κομμένα σε λεπτές λωρίδες)

50 γρ. φέτα ή άλλο τυρί της επιλογής σου (προαιρετικά)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Φρέσκα μυρωδικά (μαϊντανός ή βασιλικός) για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Θερμάνε τον φούρνο στους 180°C.

Σε ένα τηγάνι που μπορεί να μπει στον φούρνο, ζέστανε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Πρόσθεσε το κρεμμύδι και σοτάρε το 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Πρόσθεσε τα λαχανικά και σοτάρε για 4-5 λεπτά μέχρι να γίνουν τρυφερά.

Σε ένα μπολ, χτύπησε τα αυγά με το γάλα ή την κρέμα, πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και, αν θες, τριμμένο τυρί.

Ρίξε το μείγμα αυγών πάνω από τα λαχανικά στο τηγάνι και ανακάτεψε ελαφρά για να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Βάλε το τηγάνι στον φούρνο και ψήσε 15-20 λεπτά, μέχρι η φριτάτα να σφίξει και να πάρει χρυσό χρώμα.

Βγάλε τη φριτάτα από τον φούρνο, άφησέ την να σταθεί 2 λεπτά και γαρνίρισε με φρέσκα μυρωδικά. Κόψε σε κομμάτια και απόλαυσέ την ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

4. Φλατμπρεντ με σπαράγγια στον φούρνο

Αντικαθιστώντας την πίτσα delivery, αυτό το φλατμπρεντ με σπαράγγια και σπιτικό πέστο γεμίζει το σπίτι με ανοιξιάτικες μυρωδιές και φρέσκες γεύσεις. Γρήγορο, ελαφρύ και γεμάτο γεύση, είναι η τέλεια λύση για ένα γρήγορο γεύμα.

Υλικά:

1 έτοιμη ζύμη φλατμπρεντ ή πίτσας

200 γρ. φρέσκα σπαράγγια, κομμένα σε λεπτές λωρίδες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. σπιτικό ή έτοιμο πέστο (βασιλικό ή ρόκα)

50 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα ή άλλο τυρί της επιλογής σου

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Προαιρετικά: λίγες νιφάδες τσίλι

Εκτέλεση:

Θερμάνε τον φούρνο στους 220°C.

Σε ένα μπολ, ανακάτεψε τα σπαράγγια με το ελαιόλαδο, το σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και, αν θέλεις, λίγες νιφάδες τσίλι.

Άπλωσε τη ζύμη σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα ή πάνω σε πέτρα φούρνου. Άπλωσε ομοιόμορφα το πέστο πάνω στη ζύμη.

Σκόρπισε τα σπαράγγια πάνω από το πέστο και πρόσθεσε τριμμένη μοτσαρέλα.

Ψήσε για 10-12 λεπτά ή μέχρι η ζύμη να γίνει τραγανή και τα τυριά να λιώσουν.

Κόψε σε κομμάτια και σέρβιρε ζεστό. Μπορείς να προσθέσεις λίγα φρέσκα φύλλα βασιλικού για έξτρα φρεσκάδα.

Η άνοιξη στην κουζίνα σημαίνει φρεσκάδα, χρώμα και δημιουργικότητα. Με εποχικά προϊόντα και λίγη φαντασία, κάθε γεύμα μπορεί να γίνει μια γιορτή της γεύσης και της εποχής.

Διάβασε επίσης: H συνταγή για scrambled eggs με pecorino από τη Jennifer Garner

Δες κι αυτό…