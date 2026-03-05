TV 05.03.2026

ΕΡΤ: Οριστική αυλαία για την «Ηλέκτρα» – Πότε θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο

ΕΡΤ: Οριστική αυλαία για την «Ηλέκτρα» - Πότε θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο
Η μετακίνηση σε διαφορετική ζώνη προβολής οδήγησε σε απότομη πτώση των ποσοστών τηλεθέασης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η δημόσια τηλεόραση βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στο πρόγραμμά της, καθώς μια αγαπημένη καθημερινή σειρά ολοκληρώνει τον κύκλο της, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται νέες φιλόδοξες παραγωγές που φιλοδοξούν να κερδίσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Ύστερα από 3 σεζόν προβολής, η καθημερινή σειρά της ΕΡΤ, «Ηλέκτρα», οδεύει προς το οριστικό της φινάλε στην εκπνοή της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν. Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα με υψηλές αποδόσεις τηλεθέασης για τα δεδομένα της δημόσιας τηλεόρασης, κατάφερε να «χτίσει» το δικό της πιστό κοινό. Ωστόσο, στην τρίτη της χρονιά, η δυναμική της επηρεάστηκε σημαντικά από τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην ώρα μετάδοσης.

Διάβασε επίσης: Ο Σάκης Τανιμανίδης στον ΣΚΑΪ – Το project που θα παρουσιάσει

Αρχικά, η μετακίνηση σε διαφορετική ζώνη προβολής οδήγησε σε απότομη πτώση των ποσοστών τηλεθέασης. Παρόλο που αργότερα επέστρεψε στο αρχικό της slot των 19:00, η ανάκαμψη υπήρξε περιορισμένη. Όπως είχαμε αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life, το τελευταίο επεισόδιο της «Ηλέκτρας» είναι προγραμματισμένο να προβληθεί στα τέλη Μαΐου. Η ολοκλήρωση του προγράμματος επισπεύδεται φέτος λόγω της κάλυψης του Μουντιάλ, ένα γεγονός που συχνά επηρεάζει τις τηλεοπτικές ροές. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου για τη σειρά, αφήνοντας χώρο για νέες προγραμματικές επιλογές στη δημόσια τηλεόραση.

Ενώ μια σειρά ολοκληρώνεται, μια άλλη έχει ήδη καταφέρει να εντυπωσιάσει και να σημειώσει πρωτοφανή επιτυχία. Η «Μεγάλη Χίμαιρα», η δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ1, έχει καταγράψει ρεκόρ θεάσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX. Τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς, που έγιναν διαθέσιμα από την 1η Ιανουαρίου 2026, ξεπέρασαν τις 600.000 προβολές μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός επιβεβαίωσε το ERTFLIX ως την πιο δημοφιλή ψηφιακή πλατφόρμα της χώρας, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ΕΡΤ στον χώρο του streaming.

Παράλληλα, η ΕΡΤ συνεχίζει δυναμικά την ανανέωση του προγράμματός της, επενδύοντας σε ποικίλες παραγωγές που καλύπτουν διαφορετικά κοινά και είδη. Εκτός από τις ήδη επιτυχημένες σειρές, η δημόσια τηλεόραση έχει στα σκαριά και αρκετά νέα project που αναμένονται με ενδιαφέρον.

Διάβασε επίσης: YFSF: Αντίστροφη μέτρηση για τον 7ο κύκλο – Τα πρώτα ονόματα και η παρουσιάστρια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ελληνικές Σειρές ΕΡΤ ΗΛΕΚΤΡΑ οριστικό φινάλε
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Πρεμιέρα για το «Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Οι μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του Μάρκου Σεφερλή στο Mega με το «Markos by Night»

Ο Σάκης Τανιμανίδης στον ΣΚΑΪ – Το project που θα παρουσιάσει

Ο Θέμης Μάλλης αναλαμβάνει τη διεύθυνση προγράμματος του OPEN – Η ανακοίνωση

J2US: Αυτός ο τραγουδιστής θα πάρει τη θέση του Κώστα Δόξα μετά την απομάκρυνσή του

YFSF: Αντίστροφη μέτρηση για τον 7ο κύκλο – Τα πρώτα ονόματα και η παρουσιάστρια

Φινάλε για το Ράδιο Αρβύλα – Ο Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε την ημερομηνία αυλαίας

Άγιος Έρωτας: Πρωταγωνιστής αποχωρεί από τη σειρά εκτάκτως

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τρομοκρατημένη με τους βομβαρδισμούς στο Ντουμπάι

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»