ΕΡΤ: Οριστική αυλαία για την «Ηλέκτρα» – Πότε θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο

Η δημόσια τηλεόραση βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στο πρόγραμμά της, καθώς μια αγαπημένη καθημερινή σειρά ολοκληρώνει τον κύκλο της, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται νέες φιλόδοξες παραγωγές που φιλοδοξούν να κερδίσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Ύστερα από 3 σεζόν προβολής, η καθημερινή σειρά της ΕΡΤ, «Ηλέκτρα», οδεύει προς το οριστικό της φινάλε στην εκπνοή της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν. Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα με υψηλές αποδόσεις τηλεθέασης για τα δεδομένα της δημόσιας τηλεόρασης, κατάφερε να «χτίσει» το δικό της πιστό κοινό. Ωστόσο, στην τρίτη της χρονιά, η δυναμική της επηρεάστηκε σημαντικά από τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην ώρα μετάδοσης.

Αρχικά, η μετακίνηση σε διαφορετική ζώνη προβολής οδήγησε σε απότομη πτώση των ποσοστών τηλεθέασης. Παρόλο που αργότερα επέστρεψε στο αρχικό της slot των 19:00, η ανάκαμψη υπήρξε περιορισμένη. Όπως είχαμε αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εφημερίδα Real Life, το τελευταίο επεισόδιο της «Ηλέκτρας» είναι προγραμματισμένο να προβληθεί στα τέλη Μαΐου. Η ολοκλήρωση του προγράμματος επισπεύδεται φέτος λόγω της κάλυψης του Μουντιάλ, ένα γεγονός που συχνά επηρεάζει τις τηλεοπτικές ροές. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου για τη σειρά, αφήνοντας χώρο για νέες προγραμματικές επιλογές στη δημόσια τηλεόραση.

Ενώ μια σειρά ολοκληρώνεται, μια άλλη έχει ήδη καταφέρει να εντυπωσιάσει και να σημειώσει πρωτοφανή επιτυχία. Η «Μεγάλη Χίμαιρα», η δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ1, έχει καταγράψει ρεκόρ θεάσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX. Τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς, που έγιναν διαθέσιμα από την 1η Ιανουαρίου 2026, ξεπέρασαν τις 600.000 προβολές μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός επιβεβαίωσε το ERTFLIX ως την πιο δημοφιλή ψηφιακή πλατφόρμα της χώρας, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ΕΡΤ στον χώρο του streaming.

Παράλληλα, η ΕΡΤ συνεχίζει δυναμικά την ανανέωση του προγράμματός της, επενδύοντας σε ποικίλες παραγωγές που καλύπτουν διαφορετικά κοινά και είδη. Εκτός από τις ήδη επιτυχημένες σειρές, η δημόσια τηλεόραση έχει στα σκαριά και αρκετά νέα project που αναμένονται με ενδιαφέρον.

