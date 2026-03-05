Πώς να διακοσμήσεις την κουζίνα σου με πλακάκια χωρίς να φαίνεται ντεμοντέ

Το 2026 οι κουζίνες γίνονται το κέντρο του σπιτιού με πλακάκια που προσθέτουν ζεστασιά, χαρακτήρα και χειροποίητο στιλ σε κάθε επιφάνεια

Η κουζίνα δεν είναι πια μόνο ένας χώρος για μαγείρεμα, είναι το κέντρο του σπιτιού, ο τόπος όπου μαζεύεται η οικογένεια, συναντιούνται φίλοι και εκφράζεται η προσωπικότητα του σπιτιού. Και φέτος, μια μεγάλη ανατροπή στη διακόσμηση κάνει δυναμικό comeback, καθώς τα πλακάκια βρίσκουν θέση στις επιφάνειες εργασίας.

Μετά από χρόνια μινιμαλισμού και λείων, ουδέτερων επιφανειών, το 2026 φέρνει χρώμα, υφή και χαρακτήρα στις κουζίνες. Τα πλακάκια δεν είναι απλά πρακτικα, έχουν προσωπικότητα. Οι αρμοί τους, οι διαβαθμίσεις στα χρώματα και η αίσθηση του χειροποίητου κάνουν κάθε κουζίνα να φαίνεται ζεστή, μοναδική και φιλόξενη.

Πώς οι interior designers ανανεώνουν τις κουζίνες με πλακάκια

1. Νησίδες με προσωπικότητα

Μια νησίδα κουζίνας με πλακάκια σε mossy green απόχρωση μπορεί να γίνει το κεντρικό σημείο του χώρου. Η υφή των πλακιδίων δημιουργεί αντίθεση με τις καθαρές γραμμές της κουζίνας, ενώ ανοικτά ράφια προσθέτουν λειτουργικότητα χωρίς να σπάνε την αισθητική.

2. Αίσθηση συνέχειας στον χώρο

Η χρήση πλακιδίων που συνεχίζονται από τη νησίδα φέρνει ομοιομορφία και ηρεμία στον χώρο. Επιλέγοντας αποχρώσεις που συνδέονται με το περιβάλλον, όπως φύση και πράσινο, η κουζίνα γίνεται πιο φωτεινή.

3. Μοτίβα

Τα μοτίβα, όπως κυκλικά ή γεωμετρικά πλακάκια, προσθέτουν έντονη προσωπικότητα και χειροποίητη αίσθηση. Ένα μικρό σχέδιο από πλακάκια μπορεί να μετατρέψει ακόμα και μια μικρή κουζίνα σε έργο τέχνης.

4. Μεσογειακή διάθεση και υφές

Παιχνιδιάρικα μοτίβα, όπως ψαράκια ή χρωματιστά πλακάκια, προσθέτουν ζωντάνια και ανάγουν τις επιφάνειες σε διακοσμητικά στοιχεία. Η χειροποίητη αισθητική τους δίνει στο χώρο αίσθηση ζεστασιάς.

