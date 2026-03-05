Διατροφή 05.03.2026

Το ταχίνι είναι το υλικό που θα «διώξει» το βούτυρο από την κουζίνα σου

Οι τεχνικές της μοναστηριακής κουζίνας δείχνουν πώς το ταχίνι μπορεί να δώσει σώμα, γεύση και κρεμώδη υφή στα φαγητά
Μαρία Χατζηγιάννη

Στις περιόδους νηστείας, η μαγειρική χρειάζεται μικρές προσαρμογές ώστε τα πιάτα να παραμένουν θρεπτικά και γευστικά. Σε πολλές παραδοσιακές κουζίνες, ιδιαίτερα στη μοναστηριακή,  υπάρχουν ημέρες όπου το φαγητό παρασκευάζεται χωρίς ελαιόλαδο. Μέσα από αυτή την ανάγκη αναπτύχθηκαν τεχνικές που αξιοποιούν διαφορετικά υλικά για να δώσουν σώμα και γεύση στα φαγητά.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά υλικά είναι το ταχίνι. Η πάστα από αλεσμένο σουσάμι χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε σούπες, όσπρια, σάλτσες αλλά και γλυκά, καθώς μπορεί να προσφέρει πλούσια υφή κα ιδιατροφική αξία χωρίς να χρειάζεται η προσθήκη άλλων λιπαρών.

tahini
unsplash

Γιατί το ταχίνι μπορεί να αντικαταστήσει το λάδι ή το βούτυρο

Σε αντίθεση με το ελαιόλαδο που αποτελεί καθαρό λίπος, το ταχίνι είναι ένα φυσικό προϊόν που περιέχει λιπαρά, φυτική πρωτεΐνη και στερεά συστατικά από το σουσάμι. Αυτή η σύνθεση το κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο στο μαγείρεμα, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως λιπαρή ύλη αλλά και ως φυσικός παράγοντας που δίνει πυκνότητα στο φαγητό.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσφέρει κρεμώδη υφή σε σούπες, να δέσει σάλτσες και να δώσει πιο γεμάτο αποτέλεσμα σε πιάτα που συνήθως χρειάζονται λάδι ή βούτυρο. Παράλληλα, προσθέτει φυτική πρωτεΐνη και βοηθά το γεύμα να είναι πιο χορταστικό.

tahini
unsplash.com

Πώς χρησιμοποιούμε σωστά το ταχίνι στο μαγείρεμα

Για να αξιοποιηθεί σωστά, το ταχίνι χρειάζεται συγκεκριμένο χειρισμό. Δεν προστίθεται απευθείας σε πολύ υψηλή θερμοκρασία και συνήθως αραιώνεται πρώτα με λίγο υγρό ώστε να ενσωματωθεί ομαλά στο φαγητό.

Σε σούπες και όσπρια

Σε πιάτα όπως φασολάδες, ρεβίθια ή λαχανόσουπες, το ταχίνι προστίθεται στο τέλος του μαγειρέματος. Ανακατεύεται πρώτα με λίγο ζεστό ζωμό από την κατσαρόλα και συχνά με λίγο λεμόνι, μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο μείγμα. Έπειτα ενσωματώνεται στο φαγητό, δίνοντας βελούδινη υφή χωρίς να χρειάζονται γαλακτοκομικά.

Στη θέση του αυγολέμονου

Το ταχίνι μπορεί να δημιουργήσει ένα παρόμοιο αποτέλεσμα με το αυγολέμονο, ειδικά σε σούπες με όσπρια ή λαχανικά. Ανακατεύεται με λεμόνι και λίγο ζωμό μέχρι να γίνει γαλάκτωμα και στη συνέχεια προστίθεται στο πιάτο. Το αποτέλεσμα είναι πιο γήινο γευστικά, αλλά εξίσου κρεμώδες.

unsplash

Σε λαχανικά και πατάτες φούρνου

Αν αραιωθεί με λίγο νερό και λεμόνι, το ταχίνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ελαφριά μαρινάδα πριν από το ψήσιμο. Δημιουργεί μια απαλή κρούστα και δίνει πιο πλούσια γεύση στα λαχανικά. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιείται αραιωμένο, γιατί το πυκνό ταχίνι μπορεί να πικρίσει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία.

Σε νηστίσιμα γλυκά

Μπορεί επίσης να αντικαταστήσει το βούτυρο σε κέικ ή μπισκότα. Όταν χτυπηθεί με ζάχαρη δημιουργεί μια απαλή βάση για ζύμη, ενώ βοηθά το γλυκό να παραμείνει πιο υγρό και αφράτο. Συνήθως χρησιμοποιείται λίγο μικρότερη ποσότητα σε σχέση με το βούτυρο.

Σε σάλτσες και dressing

Με λίγη οξύτητα, όπως λεμόνι, ξίδι ή ακόμη και χυμό πορτοκαλιού, το ταχίνι μπορεί να μετατραπεί σε μια κρεμώδη σάλτσα ή dressing. Προσθέτοντας λίγο νερό δημιουργείται ένα σταθερό γαλάκτωμα που ταιριάζει σε σαλάτες, ψητά λαχανικά ή όσπρια.

taxini
unsplash

Μια παραδοσιακή τεχνική που παραμένει επίκαιρη

Η χρήση του ταχινιού ως εναλλακτική στο λάδι ή το βούτυρο δεν είναι μια σύγχρονη διατροφική τάση. Πρόκειται για πρακτική που γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της νηστείας και εξελίχθηκε μέσα στην εμπειρία της παραδοσιακής και μοναστηριακής κουζίνας.

Σήμερα, η ίδια τεχνική βρίσκει ξανά θέση στη σύγχρονη μαγειρική, ιδιαίτερα σε όσους ακολουθούν plant-based διατροφή ή αναζητούν διαφορετικούς τρόπους να δώσουν υφή και βάθος γεύσης στα πιάτα τους. Έτσι, το ταχίνι δεν αποτελεί απλώς ένα υλικό, αλλά έναν έξυπνο τρόπο να προσεγγίσουμε το μαγείρεμα με περισσότερη δημιουργικότητα.

40 days better you διατροφή νηστεία ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ Ταχίνι ΥΓΕΙΑ
