Θες να αλλάξεις την ζωή σου; Τότε χρησιμοποιήσε τον κανόνα 5/3/1 στις σχέσεις και τη δουλειά σου

Πώς η μέθοδος του Jim Wendler μπορεί να οργανώσει τη ζωή σου, βελτιώνοντας υγεία, σχέσεις και επαγγελματική παραγωγικότητα
Η ζωή είναι σαν μια προπόνηση δύναμης: αν δεν έχεις σχέδιο και δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα, η πρόοδος είναι δύσκολη και η ενέργεια σπαταλιέται. Ο Jim Wendler δημιούργησε τον κανόνα 5/3/1 για να αυξήσει τη δύναμή του με σταθερά βήματα, φτάνοντας να σηκώσει απίστευτα βάρη με υπομονή και πειθαρχία. Η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί και στη ζωή σου: βάζοντας μικρές καθημερινές συνήθειες, εβδομαδιαίες δράσεις και μηνιαίους στόχους, μπορείς να οργανώσεις τον χρόνο σου, να βελτιώσεις την ευεξία, τις σχέσεις και τη δουλειά σου, και να πετύχεις αποτελέσματα που πριν φάνταζαν δύσκολα.

Ο κανόνας 5/3/1 στις σχέσεις σου

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι καθοριστικές για την ευτυχία σου, όμως η καθημερινότητα και τα social media συχνά μειώνουν την ποιότητα της επικοινωνίας. Η μέθοδος 5/3/1 μπορεί να σε βοηθήσει να τις βελτιώσεις, βάζοντας συγκεκριμένα βήματα:

  • 5 μικρές καθημερινές στιγμές: Μίλησε για 10-15 λεπτά με 5 άτομα από τον ευρύτερο κύκλο σου (συνάδελφο, φίλο, γνωστό). Κοιτάζε τους στα μάτια και αφοσιώσου στη συζήτηση.
  • 3 εβδομαδιαίες «βαθιές» επαφές: Προγραμμάτισε μία ώρα για 3 άτομα από τον στενό σου κύκλο. Απέφυγε διακοπές ή το κινητό για να είναι πραγματική η συνάντηση.
  • 1 μήνυμα επανασύνδεσης: Στείλε ένα μήνυμα σε κάποιον που έχεις καιρό να μιλήσεις, απλώς για να δείξεις ότι τον σκέφτηκες.
Αυτό το σύστημα είναι εμπνευσμένο από έρευνες του Harvard και ειδικούς στην ψυχολογία της ευεξίας, όπως η Sonja Lyubomirsky.

Ο κανόνας 5/3/1 στον τρόπο ζωής σου

Μπορείς να εφαρμόσεις την ίδια λογική και στις καθημερινές σου συνήθειες:

  • 5 καθημερινές πρακτικές:Κάνε 5 μικρές, εύκολες δράσεις κάθε μέρα που βελτιώνουν την υγεία και την ευεξία σου. Π.χ.: Πιες 1,5 λίτρο νερό. Διάβασε 10 λεπτά. Μάθε μια νέα λέξη ή έννοια. Πες στον εαυτό σου θετικά λόγια στον καθρέφτη. Κοιμήσου τουλάχιστον 7 ώρες.
  • 3 εβδομαδιαίοι στόχοι: Επικεντρώσου σε 3 πράγματα που κάνουν τη ζωή σου πιο οργανωμένη ή πιο ισορροπημένη. Π.χ.: Να είσαι συνεπής σε ραντεβού και δουλειά. Αφήσε το κινητό σου μετά τις 21:00. Πες «όχι» σε ό,τι πραγματικά δεν θέλεις.
  • 1 μηνιαίος στόχος: Θέσε ένα μεγαλύτερο, πιο απαιτητικό στόχο για να σπάσεις κακές συνήθειες. Π.χ.: Σταμάτα να κοιτάς το κινητό αμέσως μόλις ξυπνήσεις. Απέβαλε τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σου.
Ο κανόνας 5/3/1 στη δουλειά

Η δουλειά επηρεάζει άμεσα την ευεξία και την παραγωγικότητά σου. Μπορείς να την οργανώσεις με την ίδια λογική:

  • 5 καθημερινές εργασίες: Ολοκλήρωσε 5 βασικά πράγματα κάθε μέρα (π.χ. έλεγξε email, προγραμμάτισε τις 3 πιο σημαντικές δουλειές).
  • 3 εβδομαδιαίες απαιτητικές εργασίες: Ασχολήσου με 3 πιο δύσκολες αλλά απαραίτητες εργασίες (π.χ. γραφειοκρατία, ενημέρωση βάσης δεδομένων, έρευνα).
  • 1 μηνιαίο έργο που κάνει τη διαφορά: Κάθε μήνα ολοκλήρωσε κάτι σημαντικό που θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύεις ή θα αναπτύξει μια νέα δεξιότητα.
πρωί συνήθειες
Η ιδέα πίσω από το 5/3/1 είναι απλή αλλά αποτελεσματική: με 5 καθημερινές, 3 εβδομαδιαίες και 1 μηνιαίο στόχο έχεις ξεκάθαρη εικόνα των προτεραιοτήτων σου. Έτσι παίρνεις τον έλεγχο του χρόνου σου και μπορείς να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις, τόσο στην αγάπη και τις σχέσεις, όσο στην υγεία και την προσωπική σου ευεξία, αλλά και στη δουλειά και τα χρήματα.

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

