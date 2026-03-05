Μουσικά Νέα 05.03.2026

Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης βιώνει βαθιά θλίψη, αφού ένας άνθρωπος που είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή του έφυγε από τη ζωή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δύσκολες στιγμές περνά ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Κουρκούλης, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγάλη προσωπική απώλεια. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης βιώνει βαθιά θλίψη, αφού ένας άνθρωπος που είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή του έφυγε από τη ζωή.

Πρόκειται για τον κουμπάρο του, έναν άνθρωπο με τον οποίο διατηρούσε στενή και πολυετή σχέση. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια τη θλίψη του με τους διαδικτυακούς του φίλους και θαυμαστές.

https://www.instagram.com/kourkoulis_nikos/

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Πέφτει η Ελλάδα στα στοιχήματα – Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas

Ο Νίκος Κουρκούλης δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου του φίλου και να τον αποχαιρετήσει με λόγια γεμάτα συναίσθημα. Μέσα από τη λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτησή του, φάνηκε ξεκάθαρα πόσο σημαντικός ήταν για εκείνον ο άνθρωπος που έχασε.

https://www.instagram.com/kourkoulis_nikos/

Στο μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία, ο τραγουδιστής έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι». Η ανάρτηση του Νίκου Κουρκούλη προκάλεσε συγκίνηση και στους θαυμαστές του, οι οποίοι έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων, εκφράζοντας τη στήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνά ο τραγουδιστής.

https://www.instagram.com/kourkoulis_nikos/

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη – Σε αυτόν τον δημοσιογράφο θα ανοίξει την καρδιά του

